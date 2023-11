Recensione ASUS ROG Strix Scope II RX: una buona tastiera ottico-meccanica, anche se priva di grosse sorprese

Nel campo delle tastiere meccaniche ASUS sta aprendo sempre di più alle caratteristiche tipiche dei modelli di origine cinese (e non solo): strati fonoassorbenti, switch lubrificati, socket hot-swappable, attenzione alle sonorità. Ci avevano colpito in tal senso la ROG Azoth , anche se il prezzo quasi proibitivo aveva un po' spento gli entusiasmi, e la ROG Strix Flare II . Nelle ultime settimane ho speso un po' di tempo in compagnia della ASUS ROG Strix Scope II RX, un modello ottico-meccanico purtroppo diverso da questi due. Se non altro il prezzo è decisamente più modesto (seppur alto), e ci sono dei pro davvero niente male. Scopriamola insieme!

Unboxing ASUS ROG Strix Scope II RX

Caratteristiche tecniche

I keycap in dotazione sono realizzati in ABS con verniciatura UV . Sono più resistenti a sudore e impronte dei tasti in ABS classici, questo nonostante la finitura opaca e il colore nero predominante. Sono shine-through, e di conseguenza la luce dei LED sottostanti illumina lettere, numeri e simboli. Il font è quello classico di ASUS. Il tutto è ben leggibile, e grazie alla retro-illuminazione è sempre ben visibile.

Hanno una distanza di attuazione di appena 1,5 mm , un valore impressionante considerato che non hanno nemmeno la molla. La forza di attuazione è di 40 gf , minore quindi dei rossi classici. Sono diversissimi dagli switch meccanici classici, e non solo per la loro natura ottica. Come forse saprete, gli switch di questo tipo interrompono un fascio di luce facendo sì che la tastiera registri l'input. Ma, a differenza di tanti modelli ottici, questi hanno una sezione superiore che può essere considerata un gigantesco stelo. È molto più stabile delle strutture classiche , visto che ha ben 4 punti di aggancio con il keycap. E sotto non ci sono molle convenzionali, ma un meccanismo (lubrificato) in stile forbice . Anche la retro-illuminazione è diversa, visto che di fatto c'è un tunnel centrale vuoto da cui passa la luce del LED posto sulla PCB. Ah, sono garantiti per 100 milioni di pressioni! Date un'occhiata al video di ASUS a riguardo.

Niente di che gli stabilizzatori . Sono un modello a piastra senza paratie antipolvere, senza lubrificante e non sono supportati da inserti fonoassorbenti nelle fessure della barra spaziatrice. Rimuovendo i tasti si nota come la staffa traballi abbastanza. Il rumore non è dei peggiori per la verità, ma si sente un po' di tremolio metallico che tende a dare fastidio.

La PCB è pensata ovviamente per ospitare gli switch proprietari di ASUS, di conseguenza non vi aspettate socket hot-swappable o altre caratteristiche più tipiche delle tastiere custom. Non ci sono schemi costruttivi, ma ASUS ha mostrato una foto del fondo della tastiera in cui spicca l'unico strato fonoassorbente applicato all'interno della tastiera. Sia chiaro: meglio uno che niente, a riconferma tra l'altro della direzione intrapresa da ASUS in materia (vedi ROG Azoth e ROG Strix Flare II ), ma non sempre è sufficiente a migliorare così tanto la resa.

I LED di stato sono raccolti in una striscia speciale sopra le frecce direzionali . Qui, oltre a CapsLock, NumLock e WinLock, ci sono anche le icone retro-illuminate che indicano quale funzione sta assolvendo la manopola in alto a destra . Come accennato, il pulsante di lato permette di selezionare la funzione (che è personalizzabile tramite software), e alla pressione dello stesso vedrete illuminarsi l'icona corrispondente. Ah, la manopola è anche premibile!

Per quanto riguarda la compatibilità, si parla quasi esclusivamente di Windows (sulla confezione è specificato Windows 11). Il polling rate è pari a 1.000 Hz , un valore piuttosto classico che ritroviamo anche su tante altre tastiere meccaniche. Forse ASUS poteva azzardare di più in tal senso, vista anche la velocità degli switch e la modalità d'uso solo via cavo.

Lato connettività, la tastiera di ASUS può essere usata solo in modalità cablata . La porta USB-C sarebbe anche ben accessibile e compatibile con tanti cavi, anche quelli più bizzarri, ma c'è un problema: se non usate quello originale ARMOURY, il software ufficiale di ASUS, potrebbe non funzionare.

Estetica, costruzione ed ergonomia

ASUS ROG Strix Scope II RX è disponibile solo in questa colorazione . Che dire del look? È a tutti gli effetti una tastiera gaming , con linee e colori tipici della line-up ASUS ROG. Ed è così classica nel suo essere tastiera gaming che è difficile che non piaccia. Non è propriamente una tastiera da ufficio, anche per via della retro-illuminazione sempre ben visibile. Spegnere i LED ha poco senso, visto che si cala sensibilmente la visibilità dei LED.

Anzi, per essere una tastiera prevalentemente in plastica è molto solida, anche grazie alla piastra superiore in metallo che contribuisce a dare rigidità al tutto. Le sonorità sono tutto sommato buone , considerata l'appartenenza della periferica alla grande famiglia degli accessori gaming. Di solito tastiere del genere non vantano una grande cura in questi campi, ma, come accennato, finalmente ASUS sta muovendo passi sempre più concreti in questa direzione, cercando di fondere il mondo delle tastiere da gioco con quello dei modelli custom. Certo è che se si decidesse a migliorare anche gli stabilizzatori sarebbe grande cosa. Vale la pena sottolineare anche la certificazione IP57 , che garantisce resistenza agli spruzzi e alla polvere, in modo da incrementarne la vita. Considerati anche gli switch garantiti per 100 milioni di pression i, la Strix Scope II RX sembra fatta per durare.

Sul retro ci sono 4 piedini in silicone . Il grip è buono anche per via del peso della tastiera. Ci sono anche 4 sostegni per rialzare la struttura e scriverci a due inclinazioni in più (4° e 8° circa), oltre a quella base. Anche i rialzi sono dotati di piedini in silicone per garantire lo stesso grip.

Come si comporta all'atto pratico? Non male. C'è da dire che è un modello prettamente gaming, e gli switch sono pensati per avere un tempo di attuazione bassissimo grazie al loro meccanismo ottico. Questo però si traduce anche in tanti possibili errori di battitura nel caso optiate per usare la Strix Scope II RX come tastiera da digitazione. Ci si fa l'abitudine, come a ogni cosa, ma aspettatevi appunto qualche pressione involontaria e qualche errore in più del solito.

È pur vero, e scusate se sembra banale come affermazione, che acquistare un modello del genere per lavorare è un po' volersi del male. Per il gaming la adorerete, per la digitazione un po' meno, anche per via delle sonorità gradevoli ma comunque più grezze di modelli dedicati. L'ergonomia non è male, anche grazie al comodo poggiapolsi incluso in confezione. E, grande valore aggiunto, la tastiera ha layout ISO ITA, cosa non certo scontata nel mondo delle tastiere meccaniche.