ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM recensione: un monitor gaming di lusso

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM è un monitor da gaming che più gaming non si può. Tutto ciò che lo riguarda è sopra le righe, a cominciare dal design in stile Cyberpunk, ma il pezzo forte è il pannello OLED di altissima qualità. Giocare su uno schermo di questo tipo è un'esperienza diversa dal solito, in tutto e per tutto, anche se non ci sono solo aspetti positivi. Il PG27AQDM è un monitor di lusso, questo deve essere chiaro sin da subito, e anche il prezzo di listino molto salato lo fa capire bene. Andiamo a vedere insieme tutti i suoi pregi e anche i suoi difetti in questa recensione completa. PRO Design estremo con LED RGB

Confezione

La confezione di vendita di ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM è veramente ricchissima. All'interno del pacco, oltre a monitor, base e stand, trovate diversi pacchetti con i cavi di alimentazione, i cavi HDMI, DisplayPort e USB, l'adattatore per il supporto VESA e la manualistica di base. Inoltre, sono inclusi anche una custodia in tessuto per riporre gli accessori e alcuni vetrini sostitutivi per la parte inferiore dello stand, che possono essere montati facilmente togliendo la copertura in plastica. Una fornitura così completa è degna di un prodotto premium come questo ROG Swift OLED, dunque non stupisce che ASUS abbia incluso tutti gli optional in confezione. Appena aprite il pacco avete già a disposizione tutto il necessario (e anche il superfluo) per usare il monitor in tutto il suo potenziale.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni pannello : 26,5"

: 26,5" Formato : 16:9

: 16:9 Tecnologia pannello : OLED

: OLED Superficie : Anti-riflesso

: Anti-riflesso Risoluzione massima : 2560 x 1440 pixel

: 2560 x 1440 pixel Tempo di risposta : 0,03 ms (GTG)

: 0,03 ms (GTG) Refresh rate : fino a 240 Hz

: fino a 240 Hz Cetificazioni : AdaptiveSync, FreeSync Premium, G-Sync, HDR10

: AdaptiveSync, FreeSync Premium, G-Sync, HDR10 Luminosità : 450 cd/㎡ (tipica); 1.000 cd/㎡ (picco)

: 450 cd/㎡ (tipica); 1.000 cd/㎡ (picco) Contrasto : 1.500.000:1

: 1.500.000:1 Angolo di visualizzazione : 178°

: 178° Colori : 1,07 miliardi (10 bit)

: 1,07 miliardi (10 bit) Copertura colore : 135% sRGB; 99% DCI-P3

: 135% sRGB; 99% DCI-P3 Calibrazione colore : Delta E < 2

: Delta E < 2 Connettività : 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 3.2 Type-B 1 x jack audio 3,5 mm

: Consumo energetico : 38 W

: 38 W Dimensioni : 605 x 351 x 50 mm (senza stand); 605 x 548 × 274 mm (con stand)

: 605 x 351 x 50 mm (senza stand); 605 x 548 × 274 mm (con stand) Peso : 2,8 kg (senza stand); 6,9 kg (con stand)

: 2,8 kg (senza stand); 6,9 kg (con stand) Altro: base regolabile, LED RGB (Aura Sync), speaker audio

Le specifiche di ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM sono eccezionali, ovviamente estremizzate per offrire il massimo supporto al gaming. Il pannello OLED da 26,5" ha risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) e tempo di risposta di soli 0,03 ms, praticamente un record. Per capire quanto sia basso questo valore, pensate solo che la maggior parte dei monitor gaming moderni ha una risposta di 1 ms, ma anche prodotti di fascia alta come il Lenovo Legion Y32p-30 non scendono sotto i 0,2 ms. Il refresh rate è di 240 Hz con supporto nativo a tutte le più avanzate tecnologie per ottimizzare la frequenza: Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync, più il VRR che funziona sia con il PC che con le console next-gen (PS5 e Xbox Series X|S). C'è anche la compatibilità con la tecnologia HDR10, che permette di arrivare a ben 1.000 cd/㎡ di luminosità di picco. Di questo e della calibrazione dello schermo parleremo tra poco nella sezione dedicata alla qualità d'immagine. Nota di merito per il design super aggressivo, che costituisce un aspetto non trascurabile per questo prodotto. Il PG27AQDM ha un pannello molto sottile e cornici ben ottimizzate, con una parte posteriore in cui è integrato tutto l'hardware. Le dimensioni sono abbastanza compatte e anche il peso è ben gestito. La stand regolabile è molto solido e la base è stabilissima: ha una particolare forma con due gambe più lunghe e una più corta, quindi occupa uno spazio abbastanza contenuto sulla scrivania. Grazie a questo componente, è possibile inclinare lo schermo in alto e in basso, regolare l'altezza e posizionarlo anche in verticale.

Funzionalità

La connettività di ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM è buona ma non straordinaria. Sul retro, infatti, sono disponibili solo due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, più altre due porte USB-A 3.2 per usare il monitor come hub USB. Non è presente una porta USB-C o altri tipi di connettori più moderni, cosa che ci saremmo aspettati da un monitor di fascia così alta. Come detto all'inizio, tutti i cavi sono già forniti in confezione, e sono cavi di ottima qualità. Inoltre, sempre in confezione trovate anche l'adattatore per il supporto VESA, da collegare sulla parte posteriore. Su questo ASUS ha fatto un ottimo lavoro e vi permette di collegare subito il monitor al braccio che avete sulla scrivania o sulla parete. Segnaliamo anche la presenza degli speaker audio integrati: non hanno una potenza o una qualità particolarmente alte, ma ci sono e già questo è un fatto sorprendente. Difficilmente vi verrà voglia di usarli, ma possono essere utili come sorgente audio di backup in qualche occasione. Ci sono tre elementi davvero particolari su questo monitor. Il primo è il pannello dei controlli sul retro, che prevede una ghiera e due tasti. Sono molto comodi ma non si vedono dalla parte frontale, quindi per usarli dovrete andare "a memoria" usando le dita. Gli altri due riguardano l'illuminazione. Sul retro è presente un'ampia parte LED RGB, che ovviamente è integrata nel logo ROG e nella piccola scritta Swift sullo stand. Sulla parte bassa della base c'è invece un potente LED rosso, che proietta il logo ROG sulla superficie della scrivania. In confezione trovate alcuni vetrini con loghi diversi, dunque potete scegliere quale immagine proiettare.

OSD

Il menu OSD di ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM si attiva premendo su uno dei pulsanti posti sul retro del monitor. L'interfaccia è quella classica dei monitor ROG, con le categorie sulla sinistra e le schede che si aprono verso destra. Tutte le voci sono chiare e la navigazione è molto facile. Nella galleria a seguire trovate tante immagini che mostrano le varie pagine del menu OSD. Come potete notare, da questo menu si possono modificare tutti i parametri di funzionamento del monitor, cambiando modalità, attivando le funzionalità speciali, regolando la resa cromatica e così via. Tra le tante possibilità segnaliamo il menu per modificare il funzionamento dei LED RGB sul retro e sulla parte inferiore, ma anche gli strumenti GamePlus che vanno in sovrimpressione, come il contatore per gli fps, il mirino, il cronometro e altro.

Software

Il software di gestione di ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM si chiama DisplayWidget Center ed è una suite completissima, in grado di farvi controllare molti parametri del monitor. Non ci sono proprio tutte le opzioni che trovate nel menu OSD, ma ci andiamo molto vicino. Dal menu GameVisual potete cambiare la modalità di gioco e regolare i vari aspetti della resa visiva, mentre nella sezione GamePlus ci sono i vari strumenti di cui abbiamo parlato nella sezione precedente. Nella categoria Configurazione OLED è possibile invece attivare alcune funzionalità particolari, tra le quali va segnalata la Luminosità uniforme.

Qualità immagine

Il discorso per la qualità d'immagine di ROG Swift OLED PG27AQDM è abbastanza complesso, più di quanto si possa immaginare. Il pannello OLED è calibrato di fabbrica per assicurare una resa cromatica molto fedele, con supporto per il 135% dello spazio sRGB e fino al 99% del DCI-P3. Dai nostri test eseguiti con il ColorChecker di Calman (per maggiori informazioni potete andare su questa pagina) e con profilo sRGB impostato sul monitor, le prestazioni si sono rivelate ottime, anche se il Delta E è leggermente superiore rispetto a quanto dichiarato da ASUS. La luminosità tipica è buona, con valori che superano i 400 cd/㎡ con il profilo standard e vanno fino a 1.000 cd/㎡ con supporto HDR10 attivo. Le qualità del pannello OLED sono evidenti. I colori sono molto vividi, sembrano sbucare fuori dallo schermo, e poi ovviamente c'è il "contrasto infinito", formalmente 1.500.000:1, che è sempre impressionante su superfici così ampie. I neri sono perfetti e la piacevolezza dell'immagine è davvero buona. La tecnologia OLED si porta dietro però anche qualche problema, in particolare per la definizione dei dettagli. La matrice OLED non è, infatti, la più indicata per la resa dei testi, come potete notare nell'immagine a seguire. Per le linee nette e le scritte bianco su nero si notano un po' troppo i pixel, con un effetto che potrebbe dare un po' fastidio per i più attenti ai dettagli.

Sia per questo motivo che per la risoluzione non altissima (non è un pannello 4K), questo monitor non è indicato per l'utilizzo professionale, soprattutto per chi fa editing foto e video. Intendiamoci, potete usarlo lo stesso e avrete comunque un'esperienza molto piacevole, ma ci sono tanti altri modelli IPS che offrono una resa cromatica più fedele e non hanno i piccoli svantaggi dell'OLED.

Prestazioni gaming

La risoluzione QHD di ROG Swift OLED PG27AQDM è invece perfetta per il gaming. Unita al tempo di risposta di soli 0,03 ms e al refresh rate a 240 Hz, con ottimo supporto per NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, produce un'esperienza di gioco strepitosa, tra le migliori mai provate. Non ci sono problemi di tearing o stuttering, il pannello risponde sempre alla grande anche con scene molto complesse. Inoltre, dalle impostazioni potete attivare il filtro luce blu e altre modalità particolari, regolando ogni parametro secondo il vostro gusto. Sono disponibili diversi profili GameVisual, che ottimizzano le prestazioni e i colori per alcuni generi di giochi come FPS, RTS, MOBA, giochi di corsa e altro. Ci sono poi gli strumenti GamePlus (contatore fps, mirino, timer, cronometro, ecc.) e la modalità Shadow Boost, con la quale potete regolare l'effetto delle ombre. Abbiamo fatto molte prove con diversi titoli, tra i quali citiamo ad esempio Overwatch 2, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077 e A Plague Tale: Requiem. In ogni ambito, il PG27AQDM si è dimostrato una macchina da gioco di altissimo livello, tanto da offrire quasi un "vantaggio competitivo" per alcuni giochi. Ad esempio, grazie al tempo di risposta bassissimo e all'alto refresh rate, è possibile avere prestazioni superiori negli FPS e nei MOBA, migliorando sensibilmente la precisione dei colpi e dei comandi.

Prezzo e Acquisto

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM è disponibile da marzo 2023 sul mercato italiano e il prezzo è da prodotto premium: parliamo di ben 1.299€ per l'Italia. Una cifra che lo pone di diritto tra i monitor gaming più elitari del momento. Difficile fare confronti con altri modelli, visto che il PG27AQDM è un monitor quasi unico nel suo genere. Anche altri prodotti di fascia altissima come il Lenovo Legion Y32p-30 (che costa quasi 1.000€) fanno fatica a reggere il paragone, sia per la qualità tecnica che per le funzionalità accessorie. Senza girarci troppo intorno, possiamo dire che il ROG Swift OLED PG27AQDM è più uno sfizio che una necessità. Non avete bisogno di un monitor OLED velocissimo come questo per giocare ai vostri giochi preferiti ad altissime prestazioni. Certo, però, che giocare ai vostri giochi preferiti con un monitor come questo ha tutto un altro sapore e vi fa godere molto di più. Proprio per questo motivo, il PG27AQDM va considerato un oggetto di lusso e non bisogna riflettere troppo sul prezzo spropositato: se potete permettervelo e avete un PC gaming che sa tenergli testa, questo è il monitor OLED da prendere.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

