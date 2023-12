ASUS ROG Swift OLED PG49WCD recensione: il paradiso del gaming in Ultra Wide

ASUS ROG Swift OLED PG49WCD è un peso massimo. Non un semplice monitor in formato Ultra Wide (32:9), ma un gigante da scrivania , capace di occupare in larghezza tutto lo spazio visivo. Le dimensioni esagerate non sono, però, l'unica caratteristica speciale, perché questo è uno strumento da gaming fatto e finito: ha un pannello QD-OLED di ultimissima generazione e un alto refresh rate, che permette di avere grande fluidità di gioco. Quali sono i vantaggi di usare un monitor così? E soprattutto, ci sono anche svantaggi? Tutto questo e altro ancora vi racconteremo nella nostra recensione completa, che parte dalle specifiche tecniche e arriva fino al prezzo .

Unboxing

C'è anche un elemento da collegare sul retro del monitor per il supporto VESA , un manuale d'istruzioni, il report della calibrazione e alcuni adesivi ROG, sempre graditi per gli amanti dell'estetica gaming. A seguire le immagini con tutti gli oggetti appena citati.

Caratteristiche Tecniche

Il design si fa notare, ma è comunque abbastanza sobrio per essere un prodotto ROG. Le cornici sono ridotte e anche lo stand non occupa troppo spazio. Certo che il peso è importante: parliamo di ben 11,7 kg con lo stand attaccato, dunque ci dovete pensare bene prima di spostarlo.

Le prestazioni in velocità sono estreme. Il pannello ha un tempo di risposta di soli 0,03 ms e un refresh rate di 144 Hz , con supporto per il VRR (AdaptiveSync, AMD FreeSync Premium Pro) e compatibilità NVIDIA G-Sync .

Ha una superficie curva (1800R) in formato 3:2 e con dimensione di 49" . La risoluzione è di 5.120 x 1.440 pixel . Per fare un confronto, è come avere due schermi QHD da 27" in 16:9 affiancati. Grazie alla curvatura, il monitor avvolge lo sguardo dello spettatore, ma è comunque necessario ruotare non poco la testa per visualizzare gli elementi nei punti più estremi.

Prima di tutto, si tratta di un pannello con tecnologia QD-OLED , la più avanzata disponibile attualmente per schermi OLED. Dietro al pannello ASUS ha inserito anche uno strato in grafene , una piastra in alluminio e diversi pad termici per migliorare la conduttività termica ed evitare problemi di surriscaldamento.

Funzionalità

Attenzione solo ad un aspetto: ovviamente questo monitor non può essere piazzato in verticale , o almeno non sfruttando lo stand. Se proprio volete, potete usare il supporto VESA (fornito in confezione) e montare a parete o su un braccetto compatibile, anche se i casi d'uso in verticale per uno schermo curvo del genere sono davvero difficili da trovare.

Sono molte le funzionalità nascoste di ASUS ROG Swift OLED PG49WCD , sia a livello fisico che incluse nel software. La meccanica più evidente è quella dello stand , ampiamente regolabile sia per altezza che per inclinazione. Nelle immagini a seguire potete notare il grado massimo di regolazione.

Infine, segnaliamo anche il foro a vite da 1/4 di pollice sulla punta dello stand, utilissimo per chi vuole usare una webcam o una fotocamera al di sopra del monitor. Grazie al foro potete agevolmente collegare un piccolo cavalletto o braccetto, fissando la webcam in maniera perfetta. Una finezza molto apprezzata dagli streamer.

Tutto questo permette di rendere il monitor un vero e proprio hub USB , collegandolo al PC in upstream tramite la porta USB-B. Una funzione sempre comodissima, soprattutto per chi ha il PC molto lontano dalla scrivania.

OSD

Dal menu principale è possibile scorrere verso destra ed entrare nelle diverse categorie di personalizzazioni. Ad esempio, nella categoria Game Visual scegliete la modalità di visualizzazione (sono ben 7), mentre in Game Plus attivate funzionalità avanzate come timer, cronometro e mirino su schermo.

Software

Come nel caso del menu OSD, bisogna fare i complimenti ad ASUS per aver fornito una suite software così ricca e piena di funzionalità , che permette di controllare qualsiasi parametro del display e attivare le funzionalità già viste appunto nell'OSD.

Qualità immagine

La cosa che ci ha più stupito è però la definizione dei dettagli, in particolare le scritte bianche su sfondo nero. Di solito questo è un problema tipico degli schermi OLED, lo avevamo segnalato anche sul ROG Swift OLED PG27AQDM , ma sul nuovo PG49WCD la situazione è migliorata. Grazie alla tecnologia QD-OLED di nuova generazione, la matrice dei sub-pixel permette di ottenere contorni più definiti per i caratteri testuali e gli altri elementi grafici.

Per testare la qualità della calibrazione di ROG Swift OLED PG49WCD abbiamo eseguito le consuete analisi con il ColorChecker di Calman (per maggiori informazioni potete andare su questa pagina ).

Profilo sRGB

Profilo DCI-P3

Prestazioni gaming

Finalmente entriamo nel vivo del discorso sul gaming, che è l'ambito d'elezione di ASUS ROG Swift OLED PG49WCD.

Come ci si poteva attendere dalla scheda tecnica, le prestazioni in gioco sono molto convincenti e soddisfacenti.

Poter giocare su un pannello a dimensioni così elevate e con un buon refresh rate (144 Hz) fa tanta differenza. Anche se la fluidità è minore rispetto al PG27AQDM (240 Hz), rimane comunque fulmineo il tempo di risposta (solo 0,03 ms) ed è ben gestito il supporto VRR per NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro.

Attivando la tecnologia HDR le impostando i profili Game Visual più aggressivi, le immagini sembrano sbucare dallo schermo e i colori sono molto brillanti. Nei titoli più colorati è davvero un piacere muoversi per le ambientazioni e ammirare i mondi di gioco.

Dovendo fare un paragone diretto tra i due modelli ROG, possiamo dire che il PG27AQDM vince in termini di reattività e fluidità, ma il nuovo PG49WCD permette di godere di una qualità d'immagine leggermente più alta.

In questo caso, la tecnologia QD-OLED si fa sentire (o meglio vedere).

Provando a giocare a titoli e generi molto diversi tra loro, ci siamo accorti però che le dimensioni del PG49WCD possono essere limitanti in alcuni casi. Non tutti i giochi (anzi, quasi nessuno) sono ottimizzati per i 32:9 e spesso capito di avere un HUD spalmata su tutta la superficie dello schermo, eventualità particolarmente fastidiosa.

Ad esempio, giocando al nuovo Call of Duty: Modern Warfare 3 ci è capitato di avere un'interfaccia difficilmente leggibile, con le informazioni sull'arma in basso a destra e la minimappa in alto a sinistra. Per poter controllare entrambe le cose bisogna fisicamente ruotare la testa (e non solo lo sguardo) di diversi gradi, perdendo la concentrazione sulla parte centrale dello schermo e rischiando di non accorgersi di un nemico nelle vicinanze.

Lo stesso discorso si può fare anche per altri FPS, MOBA e RTS con tante informazioni a schermo.

Avere informazioni da leggere sui bordi di un display così ampio costringe a fare troppi movimenti con la testa, rendendo sicuramente scomoda l'esperienza d'uso.

ROG Swift OLED PG49WCD dà invece il meglio per giochi di guida, avventure, gestionali o altri generi meno frenetici. Sono probabilmente questi i titoli consigliati per sfruttare l'ampiezza del pannello, che permette un'immersività eccezionale ad esempio in F1 23, soprattutto con la visuale dall'abitacolo della monoposto.