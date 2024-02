Di monitor da gaming ne abbiamo provati tanti nel corso degli ultimi anni, ma mai uno così "fluido". Stiamo parlando dell'incredibile ASUS ROG Swift Pro PG248QP, un prodotto da record con il suo refresh rate massimo fino a 540 Hz. Lo diciamo subito: non è un prodotto per tutti, anzi è dedicato ad una nicchia ben precisa, quella dei giocatori ultra-competitivi. Se fate parte di questa cerchia o siete solo curiosi di capire come funziona un monitor da e-Sport, questa è la recensione giusta per voi. PRO Refresh rate pazzesco (540 Hz)

Refresh rate pazzesco (540 Hz) Supporto G-SYNC e ULMB 2

Supporto G-SYNC e ULMB 2 DAC audio integrato

DAC audio integrato Stand e base regolabili

Stand e base regolabili Tante impostazioni regolabili CONTRO Qualità d'immagine nella media

Qualità d'immagine nella media Non adatto a tutti i generi di giochi

Non adatto a tutti i generi di giochi Usabile al meglio solo con GPU NVIDIA

Usabile al meglio solo con GPU NVIDIA Pesante e spesso

Pesante e spesso Prezzo da prodotto di lusso

Unboxing

La confezione di vendita di ROG Swift Pro PG248QP è molto ricca, come da tradizione ASUS. All'interno troviamo il monitor, protetto da un abbondante strato di materiale da imballaggio, poi la base e la staffa da montare sul retro. In una scatola a parte sono contenuti cavi, manuali, certificazione colore, adesivi e altri accessori. Da segnalare che nella scatola trovate sia un cavo HDMI che un cavo DisplayPort, più un altro cavo da USB-A a USB-B. L'alimentatore ha un piccolo trasformatore dedicato, con un connettore proprietario.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni pannello : 24,1"

: 24,1" Formato : 16:9

: 16:9 Tecnologia pannello : Esports TN

: Esports TN Superficie : Anti-riflesso

: Anti-riflesso Risoluzione massima : 1920 x 1080 pixel

: 1920 x 1080 pixel Tempo di risposta : 0,2 ms

: 0,2 ms Refresh rate : fino a 540 Hz

: fino a 540 Hz Cetificazioni : NVIDIA G-Sync, ULMB 2, VESA HDR 400

: NVIDIA G-Sync, ULMB 2, VESA HDR 400 Luminosità : 400 cd/㎡ (tipica)

: 400 cd/㎡ (tipica) Contrasto : 1.000:1

: 1.000:1 Angolo di visualizzazione : 170° / 160°

: 170° / 160° Colori : 16,7 milioni

: 16,7 milioni Copertura colore : 125% sRGB

: 125% sRGB Calibrazione colore : Delta E < 2

: Delta E < 2 Connettività : 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x jack audio 3,5 mm

: Consumo energetico : 21 W

: 21 W Dimensioni : senza stand: 557,3 x 330,4 x 85,8 mm con stand: 557,3 x 392,2~502,2 x 85,8 mm

: Peso : senza stand: 3,6 kg con stand: 7,5 kg

: Altro: base regolabile, LED RGB (Aura Sync)

ASUS ROG Swift Pro PG248QP ha caratteristiche tecniche molto peculiari, che puntano tutto sulla velocità e meno sulla qualità d'immagine, come diremo meglio nella sezione dedicata più in basso. ha caratteristiche tecniche molto peculiari, che puntano tutto sulla velocità e meno sulla qualità d'immagine, come diremo meglio nella sezione dedicata più in basso. Prima di tutto, scordatevi i bellissimi pannelli OLED visti sul ROG Swift OLED PG27AQDM e sul ROG Swift OLED PG49WCD, ma anche quello IPS del ProArt Display PA32UCR-K. Su questo modello c'è un pannello LCD E-TN, con una risoluzione "solo" Full HD (1920 x 1080 pixel). Il colpo d'occhio non è soddisfacente come su altri schermi, ma questo è realizzato appositamente per essere un campione di fluidità: ha un tempo di risposta di soli 0,2 ms e un refresh rate fino a 540 Hz. Al momento è il record assoluto, non esistono monitor gaming con una frequenza d'aggiornamento più alta. Ci sono due elementi molto interessanti tra quelli incorporati. Il primo è il processore G-Sync integrato, che permette di gestire al meglio il variable refresh rate (VRR) con le schede video NVIDIA e ottenere un'analisi in tempo reale con la tecnologia Reflex Analyzer. Il secondo è un modulo audio con DAC ESS, che permette di godere di una qualità audio Hi-Res molto elevata (384 kHz a 32 bit) collegando le cuffie direttamente al jack audio del monitor. Sono poi disponibili modalità speciali per ottimizzare l'audio in gioco, accessibili direttamente dal menu OSD. Le dimensioni complessive del pannello sono di 24,1" ma la scocca è spessa e pesante. Con lo stand montato sul retro, il peso totale è di 7,5 kg, che sono tanti per un display così piccolo.

Funzionalità

Come da tradizione ROG, anche lo Swift Pro PG248QP supporta tantissime funzionalità accessorie, molte delle quali un po' superflue ma sempre benvenute. Prima di tutto, il comparto porte è abbastanza ampio: abbiamo una DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0, un jack audio 3,5 mm. Il monitor funziona anche come un hub USB grazie a due USB 3.2 Gen 1 Type-A, usabili se si collega al PC il connettore USB-A / USB-B fornito in confezione. La base è ampiamente regolabile in alto e in basso, si può gestire l'inclinazione e si può anche ruotare il pannello in verticale. Inoltre, il meccanismo dei piedini permette di ridurre l'ingombro sulla scrivania, stringendoli verso la base. Una soluzione molto comoda per posizionare lo Swift Pro PG248QP in uno spazio più ridotto. Sul retro ci sono i pulsanti fisici e lo stick di navigazione, e c'è anche l'immancabile logo ROG illuminato dai LED RGB, con il classico supporto per l'ecosistema Aura Sync.

OSD

Il menu integrato sul ROG Swift Pro PG248QP è ricchissimo d'impostazioni. Tutte le opzioni si possono regolare direttamente dal pannello software a schermo, tramite l'uso dello stick sul retro del prodotto. Dal menu principale è possibile scorrere verso destra ed entrare nelle diverse categorie di personalizzazione. Molte delle regolazioni più interessanti si trovano nella sezione G-SYNC Processor, ma ci sono anche la categoria Game Visual per scegliere la modalità di visualizzazione e Game Plus per attivare le funzionalità avanzate come timer, cronometro e mirino su schermo. Come abbiamo già detto durante le prove di altri monitor della serie ROG, il menu OSD integrato su questi prodotti è il migliore in assoluto. La quantità di parametri regolabili è molto alta, e ci sono anche funzionalità aggiuntive che possono essere molto utili: ad esempio troviamo Potenziamento scuri, Filtro luce blu, Modalità Esports Pro (ridimensionamento dell'immagine) e tutta la parte Audio.

Software

Per gestire ASUS ROG Swift Pro PG248QP non è necessario utilizzare un software su PC. Come detto, tutte le impostazioni possono essere regolate tramite il menu OSD del pannello. Oltre che per l'hub USB con le due porte integrate, l'unica utilità di connettere il cavo USB-A / USB-C dal monitor al PC è poter utilizzare la sincronizzazione Aura Sync per i LED RGB sul retro del monitor. Per farlo, basta installare la suite software Armoury Crate e gestire gli effetti d'illuminazione disponibili, che possono essere sincronizzati con tutti gli altri prodotti compatibili (se ne avete).

Qualità immagine

ROG Swift Pro PG248QP è un pannello con una qualità d'immagine nella media. Come accennato all'inizio della recensione, ha altre qualità, quasi tutte legate all'esperienza di gaming. Dovendo dare un giudizio tecnico sulla qualità pura e semplice, non si può essere molto soddisfatti: il pannello è basato su tecnologia TN, dunque i colori sono slavati e gli angoli di visione abbastanza ristretti. Inoltre, la risoluzione Full HD è ormai troppo bassa per una dimensione di 24". Se siete abituati a pannelli QHD o 4K, noterete subito la mancanza di definizione e nitidezza.

Abbiamo eseguito diversi test con il ColorChecker di Calman (per maggiori informazioni potete andare su questa pagina) per capire le prestazioni del pannello. I risultati ottenuti sono buoni ma non al top: la luminosità arriva fino a 378 cd/㎡, leggermente inferiore rispetto a quanto dichiarato dall'azienda (400 cd/㎡); lo spazio sRGB ha una copertura del 99,8%, il Delta E è superiore a 4. Da notare che lo Swift Pro PG248QP ha la certificazione VESA HDR 400. Abbiamo provato la modalità HDR in diversi contesti, dal gaming alla visione di filmati, ma l'esperienza non è soddisfacente come su altri pannelli. Insomma, questo monitor non si compra per la qualità d'immagine, lo ripetiamo. L'esperienza di visione non è male e con le giuste impostazioni (e una calibrazione accurata) si possono ottenere anche buone prestazioni, ma se volete la qualità dovete rivolgervi ad altri modelli.

Prestazioni gaming

L'ambito in cui il ROG Swift Pro PG248QP dà il meglio di sé è ovviamente il gioco. E su questo, per certi versi, è praticamente il miglior monitor sul mercato. La possibilità di utilizzare un tempo di risposta basso (0,2 ms) e un refresh rate così alto (fino a 540 Hz) con il supporto G-SYNC cambia di molto il modo in cui ci si approccia ad alcuni titoli, in particolare quelli competitivi. Abbiamo provato tanti giochi per studiare al meglio le prestazioni, con un'esperienza di gioco sempre ottima. Ci sono, ovviamente, alcune differenze notevoli da genere a genere. Il PG248QP fa la differenza sui giochi FPS come Overwatch 2, Call of Duty: Modern Warfare 3 e Cyberpunk 2077. Su titoli in cui bisogna essere reattivi, in cui ogni pixel conta, avere una fluidità così alta è davvero un piacere. Per i giocatori più allenati, andare a 540 Hz è un vantaggio competitivo importante, perché si riesce a vedere prima la comparsa di un nemico, si può puntare meglio e si migliorano le proprie prestazioni. Per i giochi di guida come Forza Horizon 5 e F1 22 il vantaggio competitivo non c'è, ma si riesce comunque a godere molto di più dell'immersività, del senso di velocità dell'auto. Su titoli più simulativi, l'alta fluidità diventa una questione di soddisfazione più che una necessità. Non cambia molto, invece, per altri generi come possono essere i MOBA, gli RTS o i platform. Ad esempio, abbiamo provato Hollow Knight e GRIS, che ovviamente sono perfetti da giocare su un monitor di questo tipo, ma manca un po' il colpo d'occhio delle ambientazioni colorate e rifinite.

Bisogna fare anche due notazioni tecniche importanti. Prima di tutto, per poter sfruttare al meglio la compatibilità G-SYNC dovete necessariamente avere un PC con scheda grafica NVIDIA, possibilmente di ultima generazione. Se usate una GPU AMD o Intel, il monitor funziona ma non viene utilizzato al suo massimo. In più, per alcuni tipi di giochi è consigliabile disattivare il G-SYNC e usare la tecnologia ULMB 2, che permette di ridurre ancora di più il motion blur e ottenere una nitidezza più elevata. Questo fa la differenza negli FPS competitivi, permettendovi di riconoscere meglio gli avversari. Per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere questo documento di NVIDIA. Arrivati a questo punto, l'unica domanda rimasta aperta è la seguente: quanto contano davvero i 540 Hz? Contano moltissimo ed è facile accorgersene. Durante i nostri test, abbiamo fatto provare il monitor a tre persone diverse e tutte hanno confermato quanto il PG248QP sia super efficace dal punto di vista della "competitività". Anche per chi già utilizza pannelli ad alto refresh rate (144 o 240 Hz) arrivare ad un valore così alto significa entrare in una nuova categoria, giocare come mai si è giocato prima.

Prezzo e Acquisto

ASUS ROG Swift Pro PG248QP è già disponibile all'acquisto con un prezzo di listino pari a 1.280€ per l'Italia (IVA inclusa). Su alcuni store online è possibile trovarlo anche a prezzi leggermente più bassi, anche se parliamo comunque di cifre vicine ai 1.000€. Per maggiori informazioni su dove acquistarlo potete andare a questo indirizzo. Per questo motivo, anche il PG248QP rientra nella categoria dei "monitor gaming di lusso" in cui avevamo già inserito i suoi fratelli ROG Swift OLED PG27AQDM e sul ROG Swift OLED PG49WCD. Modelli così estremi non risentono del peso del rapporto qualità/prezzo, ma vanno per la loro strada e si rivolgono a target molto specifici, disposti a spendere cifre esorbitanti. Il PG248QP si rivolge in particolare ai giocatori competitivi, a chi fa parte della scena e-Sport e vuole massimizzare le sue prestazioni. Per un ambito così specifico, questo monitor è probabilmente il migliore in assoluto, unico nel suo genere. Per tutti gli altri giocatori, invece, un pannello come questo è difficile da consigliare, perché è troppo estremo sotto tutti i punti di vista. Vale dunque il solito discorso: non vi serve, ma se potete acquistarlo buon per voi, rimarrete soddisfatti.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale ASUS ROG Swift Pro PG248QP ROG Swift Pro PG248QP porta il gaming su un territorio inesplorato, perché permette di giocare come mai si è giocato prima. Il costo è una barriera d'ingresso bella alta, per questo dovete sapere bene cosa state acquistando: il PG248QP è un monitor da e-Sport, si compra per la sua velocità, non per la qualità d'immagine. Se siete giocatori competitivi, se volete massimizzare le vostre prestazioni, questo è il monitor da prendere senza pensarci un attimo. La sua fluidità è così alta che vi garantisce un vantaggio competitivo contro gli avversari, la sua reattività lascia a bocca aperta. Un prodotto unico nel suo genere, il miglior monitor al momento per gli FPS competitivi e per i giochi in cui ogni conta ogni millisecondo. Voto finale ASUS ROG Swift Pro PG248QP Pro Refresh rate pazzesco (540 Hz)

Refresh rate pazzesco (540 Hz) Supporto G-SYNC e ULMB 2

Supporto G-SYNC e ULMB 2 DAC audio integrato

DAC audio integrato Stand e base regolabili

Stand e base regolabili Tante impostazioni regolabili Contro Qualità d'immagine nella media

Qualità d'immagine nella media Non adatto a tutti i generi di giochi

Non adatto a tutti i generi di giochi Usabile al meglio solo con GPU NVIDIA

Usabile al meglio solo con GPU NVIDIA Pesante e spesso

Pesante e spesso Prezzo da prodotto di lusso