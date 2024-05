Torniamo a parlare di case per PC desktop con il nuovo ASUS TUF Gaming GT302 ARGB . La serie TUF è quella dedicata al gaming e propone dispositivi meno "tamarri" rispetto a quelli col marchio ROG, e questo per certi versi è un vantaggio per chi cerca prodotti con un stile più sobrio. Il GT302 ARGB ha un aspetto minimale, ma state molto attenti alle sue funzionalità : difficilmente troverete in giro un case completo e comodo come questo! Scopriamolo insieme in questa recensione completa .

Unboxing

ASUS TUF Gaming GT302 ARGB arriva in una classica confezione di cartone, non troppo grande per un case mid-tower come questo. All'interno troviamo il prodotto ben protetto da due generosi pannelli in polistirene e coperto da una busta in plastica trasparente.

Sul case sono già montate 4 ventole da 140 mm con LED RGB integrati e sono già instradati i cavi del pannello connettività frontale.

Nella confezione è presente anche una piccola scatola di cartone, nel quale sono contenuti i manualetti d'istruzione e gli accessori: le viti per il montaggio, le clip per fissare i cavi sul pannello laterale, le fascette per il cable management e la mascherina in metallo per il montaggio della GPU in verticale.