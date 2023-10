ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI è una scheda madre specializzata per il gaming, ma non solo. Fa parte della nuova gamma di prodotti basati su chipset Z790, arrivata in concomitanza con i processori Intel Raptor Lake Refresh di 14a generazione, dunque ad oltre un anno di distanza dall'introduzione del chipset. Questo vantaggio temporale le ha fornito una base ormai matura e stabile, che permette di tirare fuori grandi prestazioni da tutti i componenti collegati. Vediamo insieme quali sono i pregi e i difetti di TUF GAMING Z790-PRO WIFI nella nostra recensione completa. PRO Prestazioni ottime

Unboxing

ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI arriva in una confezione di cartone dalle dimensioni standard per una scheda ATX. Le dimensioni sono, dunque, meno imponenti rispetto a quelle della confezione di ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO, e anche la dotazione interna è meno ricca, ma trovate comunque tutto il necessario per l'utilizzo. In particolare, oltre alla scheda stessa, all'interno della confezione trovate 2 cavetti SATA, l'antenna per il Wi-Fi, 2 pacchetti di fascette, il manuale utente, un foglietto di adesivi, un DVD con i driver – ormai anacronistico ma spesso presente nelle scatole dei componenti informatici – e altri piccoli accessori.

Caratteristiche Tecniche

Formato : ATX

: ATX Fasi : 16+1+1 DrMos da 60A

: 16+1+1 DrMos da 60A Chipset : Intel Z790

: Intel Z790 Socket : LGA 1700

: LGA 1700 CPU compatibili : Intel Core 12a, 13a, 14a gen

: Intel Core 12a, 13a, 14a gen Memoria : 4 x DIMM DDR5 Dual-channel (Max 192 GB, 7.800 MT/s)

: 4 x DIMM DDR5 Dual-channel (Max 192 GB, 7.800 MT/s) Slot espansione : 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (supporta x4) 1 x PCIe 4.0 x4 1 x PCIe 3.0 x16 (supporta x1) 1 x PCIe 3.0 x1

: Archiviazione : M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supporta PCIe 4.0 x4) M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supporta PCIe 4.0 x4) M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supporta PCIe 4.0 x4) M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supporta PCIe 4.0 x4 e SATA) 4 x SATA 6 Gb/s

: I/O posteriori : 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C) 3 x USB 10Gbps ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C) 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x HDMI port 1 x Wi-Fi module 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port 5 x Audio jacks 1 x Optical S/PDIF out port

: I/O interni : 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin Chassis Fan headers 1 x 24-pin main power connector 2 x 8-pin +12V power connectors 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x Aura RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x COM port header 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x 20-3 pin system panel header with chassis intrusion function 1 x Thunderbolt (USB4) header

: LAN : Intel 2.5 Gb Ethernet (con TUF LANGuard)

: Intel 2.5 Gb Ethernet (con TUF LANGuard) Wi-Fi : Wi-Fi 6E 2x2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2.4/5/6 GHz

: Wi-Fi 6E 2x2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2.4/5/6 GHz Bluetooth : 5.3

: 5.3 Audio : Realtek S1220A 7.1 Surround Sound

: Realtek S1220A 7.1 Surround Sound Dimensioni : 305 x 244 mm

: 305 x 244 mm Accessori in confezione : 1 x Manuale utente 2 x SATA 6 Gb/s cables 1 x ASUS WiFi Q-Antenna 1 x TUF GAMING sticker 2 x M.2 rubber packages 1 x Screw package for M.2 SSD

:

L'aspetto di ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI ci fa già capire come essa sia un prodotto di fascia diversa rispetto alla già citata DARK HERO. La TUF è infatti molto più economica e rinuncia a tutta la spettacolarità della DARK HERO. Ciò non vuol dire, però, che sia una scheda di bassa qualità, tutt'altro. La TUF bada al sodo e integra tutti i sistemi più moderni per quanto riguarda la connettività e il supporto a CPU e GPU, con pochissime rinunce. Supporto il socket LGA 1700 ed è compatibile con tutti i modelli Intel Core di 12a, 13a e 14a generazione, compreso il nuovissimo Intel Core i9-14900K. Ha ben 5 slot di espansione PCIe, ma solo il primo è 5.0. Gli slot per installare SSD in formato M.2 sono 4, tutti PCIe 4.0. Uno dei veri difetti a livello fisico è la non compatibilità con gli SSD PCIe 5.0, che ovviamente vengono riconosciuti e funzionano bene, ma sono limitati alle velocità del PCIe 4.0.

Buona la dotazione di porte sul pannello I/O posteriore (con 6 USB-A e 2 USB-C) e sui connettori interni. Ci sono ingressi per ventole e connettori RGB in quantità. Segnaliamo però che alcune porte sono in posizioni non comodissime: ad esempio, tutti i connettori per le ventole sono nella parte bassa, con un solo connettore messo al centro della scheda, sotto al socket. Ci sono poi anche una porta Ethernet a 2.5 Gbps, le connettività wireless Wi-Fi 6E 2x2 e Bluetooth 5.3, il chip audio Realtek S1220A 7.1 Surround Sound di buona qualità. Ci poteva stare anche il supporto al nuovo standard Wi-Fi 7, come sulla DARK HERO, ma su questo modello abbiamo una generazione leggermente meno performante. La novità di questa nuova generazione di schede Z790 è il supporto fino a 192 GB di memorie RAM DDR5, che possono arrivare a frequenze fino a 7.800 MHz in overclock. Si tratta di un valore elevatissimo, dunque potete collegare anche moduli RAM top gamma e sfruttarli al meglio. Il design termico è meno estremo di quello della DARK HERO, ma comunque ben realizzato, con una buona protezione dei VRM e un dissipatore integrato sulla parte dell'I/O. 3 dei 4 slot M.2 hanno un dissipatore in metallo, mentre lo slot di espansione PCIe principale (l'unico 5.0) è rinforzato per reggere anche le GPU più pesanti. Nonostante tutto questo, la scheda è abbastanza leggera e ha dimensioni molto più ragionevoli della DARK HERO e altri modelli ASUS visti di recente.

Esteticamente la TUF non è molto interessante e non ha un design particolarmente raffinato. Potremmo quasi definirlo industriale, con una colorazione tutta nera e accenti gialli, ma ci sono alcuni elementi che stonano, come le troppe scritte sull'heatsink in alto a sinistra. Non ci sono grandi superfici con effetti d'illuminazione, ma c'è una piccola parte con LED RGB in alto a destra, quella al di sotto del logo TUF. Mancano i pulsanti interni per avviare il PC e i tasti per BIOS Flashback e CLEAR CMOS sul pannello I/O. Segnaliamo anche la presenza di alcune caratteristiche speciali tipiche dei modelli ASUS di ultima generazione. A seguire un breve elenco delle più interessanti. PCIe Slot Q-Release : piccolo pulsante per il rilascio rapido della GPU;

: piccolo pulsante per il rilascio rapido della GPU; M.2 Q-Latch : gli slot M.2 hanno un perno girevole, che li tiene fermi senza il bisogno di viti;

: gli slot M.2 hanno un perno girevole, che li tiene fermi senza il bisogno di viti; Q-Antenna : meccanismo d'inserimento rapido per i due connettori dell'antenna (fornita in confezione) nel pannello I/O posteriore;

: meccanismo d'inserimento rapido per i due connettori dell'antenna (fornita in confezione) nel pannello I/O posteriore; Q-LED: 4 LED posizionati sull'angolo in alto a destra per segnalare eventuali problemi al boot.

BIOS ASUS

ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI utilizza il BIOS UEFI proprietario di ASUS, uno dei migliori sul mercato, come già detto per altri modelli di schede madri dell'azienda taiwanese. L'interfaccia è navigabile sia con le freccette della tastiera che con il mouse. Appena aprite il BIOS appare sempre la modalità facile, ma potete entrare nella visualizzazione avanzata premendo su F7. Ci sono diversi tab con tantissime opzioni di personalizzazione per tutti i componenti e le tecnologie della scheda madre. In particolare, dalla schermata Ai Tweaker e poi dalla successiva Advanced avete accesso a tutte le impostazioni più raffinate. Gli strumenti della serie ASUS AI Overclocking permettono di spingere al limite la CPU misurando le prestazioni ottimali in modo automatico. Per le memorie RAM DDR5 potete sfruttare la tecnologia ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) e i profili Intel XMP 3.0. C'è anche il supporto nativo per altre importanti tecnologie come Intel Dynamic Tuning Technology e ASUS MultiCore Enhancement, che servono per ottimizzate le prestazioni dei processori Intel e delle memorie. Nel menu Q-Fan Control potete impostare tutti i parametri desiderati per il funzionamento delle ventole, creando il vostro profilo termico personalizzato. Da segnalare anche la presenta degli strumenti EZ Flash 3 – per l'aggiornamento del BIOS – e del MemTest86. Inoltre, si possono salvare i profili personalizzati per creare diverse configurazioni personali e richiamarle al volo quando serve.

Software ASUS Armoury Crate

Altro servizio utilissimo è la suite software ASUS Armoury Crate, che raccoglie tutti gli strumenti per gestire le funzioni della scheda ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI e dei componenti ad essa collegati. Potete, ad esempio, monitorare il funzionamento di processore e GPU, aggiornare i driver e i servizi, modificare i profili delle ventole sul case dal pannello FAN Expert 4, personalizzare l'illuminazione RGB della scheda e di tutti i dispositivi compatibili. Per l'illuminazione si usa il protocollo Aura Sync, ampiamente compatibile con tanti altri componenti come moduli RAM, ventole, dissipatori e strisce LED. Sulla scheda sono disponibili i connettori proprietari ASUS Aura Sync.

Piattaforma di test

Per la prova di ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI abbiamo usato la stessa build assemblata per la ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO, con una sola differenza relativa ai moduli RAM: in questo caso sono stati montati due moduli Patriot Viper Venom DDR5, per un totale di 32 GB a 6.200 MHz. Il resto è rimasto identico, dunque un hardware di altissimo livello: processore Intel Core i9-14900K, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 FE, SSD Corsair MP700 da 2 TB in formato M.2. Trovate a seguire la tabella col resto dei componenti utilizzati.

Benchmark e Prestazioni

ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI si è comportata molto bene nei test che abbiamo condotto per metterla sotto stress. Abbiamo effettuato diversi benchmark su software com Cinebench 2024 e R23, Blender 3.6.0, PCMark 10 e 3DMark, più altre fasi di gaming su titoli impegnativi. Le prestazioni sono sempre state di altissimo livello in tutti i benchmark, con risultati spesso al pari della più potente DARK HERO. Come potete notare dai punteggi nelle immagini in galleria, TUF GAMING Z790-PRO WIFI riesce a supportare al meglio il potentissimo 14900K e il resto dell'hardware, senza mai dare alcun segno di cedimento anche in condizioni di carico massimo. Rispetto alla DARK HERO, il supporto per l'overclock ha un margine meno ampio, visto che la TUF supporta 16+1+1 fasi di alimentazione a 60A. Si può comunque sperimentare e alzare le frequenze senza troppi rischi, come abbiamo fatto anche noi sfruttando tecnologie integrate nel BIOS: ad esempio, il confronto tra le impostazioni con ASUS MultiCore Enhancement e Intel Dynamic Tuning Technology è molto interessante per capire come tali tecnologie riescano a garantire prestazioni maggiori.

Temperature e Consumi

ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI regge bene anche a livello di temperatura e consumi. Sebbene il potente Intel Core i9-14900K non sia certo un chip facile da sopportare (sta facilmente sopra i 90° di media nei benchmark), le temperature della scheda madre sono sempre rimaste al di sotto dei 30°, senza particolari picchi nemmeno nei momenti di grande carico computazionale. Abbiamo notato invece che ci sono stati picchi per le temperature dei VRM, che si possono scaldare molto quando sblocchiamo le funzioni di overclock e saliamo con le frequenze del processore. In particolare, con il 14900K si può arrivare a 6 GHz su uno o due core, quindi il carico diventa particolarmente elevato anche per la scheda. Stesso discorso anche per i consumi: il processore che abbiamo usato consuma tantissimo, con picchi di oltre 350W, ma la TUF gestisce bene qualsiasi sollecitazione. Per i valori di tensione e voltaggio è tutto nella norma, sia per il processore che per le memorie DDR5, anche attivando i profili XMP più elevati. Siamo probabilmente ad una condizione limite, però, perché questa scheda non è fatta per l'overclock estremo. Come già detto in precedenza, è possibile usarla per dare un po' di boost a processore e memorie, ma non bisogna esagerare troppo.

Prezzo e Uscita

ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI è disponibile da ottobre 2023 con un prezzo che si aggira sui 400€ per l'Italia. Sui maggiori store online è già possibile trovarla a cifre inferiori a 370€, dal box in basso potete controllare il prezzo attuale di Amazon Italia. Parliamo dunque di un costo molto inferiore rispetto alle top gamma: ad esempio, la già citata ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO ha un prezzo più alto di oltre il doppio rispetto a questa TUF. Il rapporto qualità-prezzo della TUF GAMING Z790-PRO WIFI è abbastanza conveniente e lo diventerà ancora di più con i possibili cali dei prossimi mesi. Per un utente che vuole costruire un PC ad alte performance per il gaming, questa scheda madre è certamente una soluzione ottima. Le prestazioni ci sono, la qualità costruttiva è buona, l'affidabilità molto alta. Certo, mancano alcune caratteristiche avanzate – soprattutto il Wi-Fi 7 e il supporto PCIe 5.0 per gli SSD M.2 – e non ci sono effetti speciali con LED RGB o altre decorazioni, ma è un compromesso accettabile per una fascia di prezzo del genere. Il vero limite, come per tutte le altre schede Z790, è la longevità. Questa TUF ha già concluso il ciclo di compatibilità con i processori Intel, visto che la 14a generazione sarà l'ultima ad utilizzare il socket LGA 1700. Ciò vuol dire che non potrete aggiornare il processore con un nuovo modello a partire dall'anno prossimo.

Giudizio Finale ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI è un prodotto concreto, che lascia poco all'estetica per concentrarsi sulle massime prestazioni. Supporta quasi tutto il meglio delle moderne tecnologie, comprese le RAM DDR5 a ben 7.800 MHz. Certo, manca qualche chicca hardware, sopratutto uno slot PCIe 5.0 per gli SSD M.2, ma per la fascia di prezzo della TUF è un compromesso accettabile. Non è la scheda più bella e potente sulla piazza, non potete farci overclock estremo, ma per un assemblare un PC gaming di alto livello è certamente una soluzione molto consigliabile. Voto finale ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI Pro Prestazioni ottime

