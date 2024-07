Windows on ARM ha davvero un futuro? Scopriamolo con l'ASUS Vivobook S 15 con Snapdragon X Elite!

Costruzione

Il Vivobook S 15 include una tastiera con tastierino numerico su 3 colonne, con i tasti solo lievemente più piccoli rispetto alle lettere, per massimizzare lo spazio disponibile. Il touchpad è decentrato, come se ignorasse la presenza del tastierino: esteticamente forse non sarà il massimo, ma dal punto di vista dell'usabilità è la scelta migliore.

Tastiera e touchpad

Il touchpad è ampio e preciso, senza alcun gioco prima del clic. La posizione è ottimale per l'uso prolungato e i gesti multitouch, come lo zoom, lo scorrimento e il pinch-to-zoom, vengono riconosciuti correttamente. Dal software ASUS potete aggiungere dei gesti smart in più oltre a quelli di Windows, ad esempio per regolare il volume, la luminosità, o la timeline di un video. Il clic è forse un pelo troppo morbido e "rumoroso", ma a parte questo non c'è nulla di cui lamentarsi.

Buona la retroilluminazione RGB a zona singola , regolabile su tre livelli, anche se il colore azzurro non è esattamente quello che avremmo scelto noi, perché si amalgama un po' troppo con il grigio dei tasti, complici le lettere scritte in modo piuttosto fine. Per comodità è anche possibile impostare il suo avvio/spegnimento automatici, sebbene sia presente anche un tasto dedicato (F4) alla retroilluminazione.

La tastiera del Vivobook S 15 è comoda, con tasti squadrati con una corsa di 1,4 mm e un meccanismo a forbice . La digitazione è precisa, anche se la forma dei tasti non è il massimo in quanto a ergonomia, ma in compenso il feedback percepito sulla punta delle dita non è ben marcato.

Scheda Tecnica

Anche l'audio non è trascurato, grazie agli altoparlanti certificati Harman Kardon con supporto Dolby Atmos. Mancano ancora più bassi del dovuto e il volume massimo non è troppo alto, ma in compenso il suono è chiaro e coinvolgente.

Schermo

Si tratta comunque di uno schermo che dà soddisfazione su un portatile del genere, sia per i professionisti che necessitino buona calibrazione e una resa fedele, sia per chi ami svagarsi. Peccato solo non aver potuto sfruttare tutti i nostri strumenti di rilevazione a causa del software, ma di quello parleremo poi.

Durante la visione di contenuti in HDR poi i limiti di luminosità diventano più evidenti, e per quanto la visione sia generalmente buona, non può essere paragonata a quella di un buon televisore.

Benchmark e prestazioni

E veniamo al piatto forte: le prestazioni del processore Snapdragon X Elite, l'elemento di punta del rinnovato sforzo di Qualcomm e Microsoft per Windows on ARM.

Iniziamo dalle buone notizie. Le performance ci sono, anche in abbondanza. Cinebench 2024 fa registrare 1.050 punti in multi-core, costanti. Questo significa non solo che con multiple ripetizioni del benchmark il valore più o meno non cambia, ma anche che i numeri rimangono gli stessi a batteria. Detta altrimenti: non ci sono cali di prestazioni qualora scollegassimo l'alimentatore, cosa che invece non si può dire di tanti sistemi x86, dove le performance possono variare molto.

Per di più 1.050 è un punteggio molto alto, in linea con un M2 Pro, giusto per iniziare il parallelo con gli Apple Silicon, che è praticamente telecomandato. Rimanendo in ambito Intel, per superare (di poco) questo valore ci vuole un i9-13900H, giusto per sottolineare che siamo nella fascia alta del mercato in quanto a potenza di calcolo.

Prima di andare avanti chiariamo però due cose, forse banali. La prima: testare i nuovi processori Qualcomm non è facile. Mancano non solo i test necessari per farlo (molti dei benchmark che solitamente usiamo o non girano, o non danno risultati affidabili, restringendo parecchio le prove oggettive da fare) ma anche gli strumenti utili a monitorare lo stato del sistema (anche in questo caso per un fatto di compatibilità).

La seconda: un singolo benchmark non può certo dirci tutto, ma ne stiamo parlando perché è quello maggiormente esemplificativo (tra i pochi funzionanti) del comportamento generale della macchina.