Recensione ASUS ZenWiFi Pro ET12: lo stato dell'arte

Questi router ASUS si distinguono subito dai suoi predecessore (qui trovate la nostra prova degli XT8) già dal design. Hanno un design un po' più futuristico. Sono delle torri nere verticali in plastica con una sorta di "attico" trasparente in cima che lascia intravedere il marchio ASUS circondato da dei led colorati che indicano lo stato di funzionamento. All'interno di questa parte trasparente ci sono anche le varie antenne, posizionate inclinate quasi come elemento di design a supporto di questa "struttura" in plastica trasparente. Sono quindi un po' più grandi e con un design che meno vi permetterà di mimetizzarle in un generico arredamento.

Noi abbiamo provato il pack da due ET12 e dietro ogni componente è presente un tasto di accensione (raro sui router moderni), un tasto per il reset, uno per la connessione rapida WPS e quattro porte ethernet. Si tratta di una porta WAN da 2,5 Gbps, una porta LAN da 2,5 Gbps e due porte a 1 Gbps.

Qui abbiamo quindi subito modo di scoprire una delle grandi novità di questo prodotto. Con l'avvento delle nuove reti FTTH ad alta velocità si è reso necessario aggiornare molti router affinché supportassero velocità superiori al gigabit. E questo ET12 non solo supporta la connessione WAN a questa velocità, ma supporta anche una uscita a queste stessa velocità, permettendo quindi finalmente di sfruttare davvero questa velocità, non limitandola con porte ethernet più lente. Certo, è vero che una sola porta non è un grandissimo risultato per chi ha tanti prodotti cablati, ma con uno switch sarà possibile eventualmente ampliare questa possibilità.

Come spesso succede questo ET12 non è però un modem. Considerando però l'utilizzo su FTTH non è un vero difetto. Se avete un ONT (ovvero il piccolo box di OpenFiber/FiberCop) che trasforma il segnale fibra in ethernet, non vi servirà altro, se non i dati di accesso alla rete del vostro operatore.

L'altra grande novità di questo prodotto è l'introduzione del supporto al Wi-Fi 6E. Questa tecnologia permette al router di avere una terza banda, oltre alle classiche 2,4 e 5GHz su cui far connettere i dispositivi. Si tratta della banda a 6 GHz (che niente a che vedere con il Wi-Fi 6, già in circolazione da qualche anno). Questa novità permette di aumentare significativamente la banda a disposizione dei dispositivi e il numero di questi che possono connettersi a trasmettere dati in contemporanea (fino a 12 stream simultanei). I dispositivi dotato di Wi-Fi 6E non sono ancora molto diffusi, ma gli ultimi top di gamma Android e anche gli ultimi iPhone 15 Pro ne sono dotati.

Connettendoci ad una FTTH a 2,5 Gbps (quasi pieni) i risultati sono stati i seguenti con un Galaxy S23 Ultra:

Prossimità (Wi-Fi 6E): 1.475 Mbps (D) / 590 Mbps (U)

2-3 metri (Wi-Fi 6E): 1.000 Mbps (D) / 580 Mbps (U)

2-3 metri con un muro (Wi-Fi 6E): 640 Mbps (D) / 550 Mbps (U)

5-6 metri con due muri (Wi-Fi 6E): 200 Mbps (D) / 170 Mbps (U)

7-8 metri con due muri (Wi-Fi 6E): 160 Mbps (D) / 150 Mbps (U)

12 metri con due muri (Wi-Fi 6): 45 Mbps (D) / 35 Mbps (U)

Sono risultati sorprendenti che confermano non solo la bontà della nuova tecnologia Wi-Fi utilizzata, ma anche del prodotto in sé.

A confronto con il Fritz!Box 7590 AX, nostro benchmark fino ad oggi, i risultati sono nettamente a favore del router ASUS. A 12 metri di distanza era disponibile solo il Wi-Fi 5, anche se solo teoricamente visto che era praticamente impossibile navigare.

In più questo router non ci ha dato neanche uno dei problemi di disconnessione dai prodotti IoT che stavamo invece avendo con il router AVM (problema sorto però solo con gli ultimi firmware e che non era presente in sede di recensione).

L'ultima caratteristica di rilievo di questo ZenWiFi Pro ET12 che merita di essere raccontata più in dettaglio è il supporto al backhaul cablato. Si tratta in sostanza della tecnologia con cui si sceglie di connettere i vari punti di accesso ET12 fra loro per poi propagare la rete in tecnologia mesh (chiama AI Mesh da ASUS). La possibilità di connettere le due (o più) unità tramite cavo ethernet vi permette, sempre che casa vostra sia o possa essere cablata, di replicare la rete ripartendo dal massimo della velocità (ovvero 2,5 Gbps).

Se invece non potete o non volete collegarli via cavo potrete sfruttare ovviamente il backhaul wireless. Nel caso specifico di ET12 questo viene fatto sulla nuova frequenza a 6 GHz che è quella che garantisce la banda maggiore. Questo ovviamente ridurrà le prestazioni dei dispositivi connessi in Wi-Fi 6E. Non a caso è possibile anche l'opzione di utilizzare questa frequenza solo per la connessioni fra le stazioni e sfruttare solo il Wi-Fi 5/6 per i dispositivi personali. Può sembrare una limitazione, ma può avere senso, per garantire la connessione più veloce e stabile possibile fra le varie stazioni.