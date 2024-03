"ZX Spectrum". Risolto il mistero! Il clone del gioco di Pac-Man si chiamava Muncher , mentre quello degli sci Horace Goes Skiing . I ricordi sono comunque flebili, ma le emozioni di quei pochi pixel in qualche modo hanno condizionato la mia fantasia e quella di chissà quanti videogiocatori. Nell'attesa che qualcuno produca una riedizione dello ZX Spectrum, ecco che Retro Games Limited , già noti per TheC64 Mini , pubblicano Atari THE400 Mini , una ricostruzione moderna in formato ridotto del mitico home computer Atari 400 del 1979. Vediamo di che pasta è fatto, vi va?

Non ricordo qual è stata la mia prima console in assoluto . Ero piccolo, molto piccolo. E sapete, ci penso spesso a questa cosa: ciclicamente ripropongo la domanda ai miei, in particolar modo al mio babbo, che puntualmente risponde alla stessa maniera di sempre: "ti dico solo che non mi ricordo cosa ho mangiato ieri". Ci facciamo una risata, e poi non gli do più peso.

Confezione

La confezione di Atari THE400 Mini è relativamente piccola e contiene buona parte di ciò di cui ha bisogno per funzionare. Una volta aperta la scatola, si viene subito accolti dalla console, di dimensioni davvero ridotte e coperta da una plastica rigida trasparente, e dal joystick THECXSTICK , una riedizione dell'originale che analizzeremo a breve. In più, vi sono un cavo HDMI per il collegamento a monitor/TV, il manuale e un cavo USB-C / USB-A per l'alimentazione. È apprezzabile che i colori dei cavi riprendano quelli della console, regalando all'insieme una maggiore armonia e coesione. Mancherebbe solo l'alimentatore, che purtroppo è assente: ovviamente vi basta utilizzare uno di un qualsiasi smartphone 5V/1A.

Caratteristiche tecniche

La mini console in questione non va quindi paragonata ad una riproposizione fedelissima come quella dell' Atari 2600+ , che era praticamente identica alla controparte originale, ma a prodotti come TheC64 Mini e TheA500 Mini , i quali, tra l'altro, sono stati cuciti dalla stessa azienda. Di conseguenza, pur sposando l'estetica (miniaturizzata) della controparte originale, in realtà THE400 Mini è una sorta di emulatore di tutti i sistemi Atari 8 bit, dal 400 all'800 XL, compresa l'Atari 5200 .

A livello di materiali, la THE400 Mini è realizzata prevalentemente in plastica di buona qualità . Sul retro, oltre all'ingresso per l'HDMI e l'USB per l'alimentazione, vi è il pulsantino dell'accensione, che va ad illuminare il LED frontale quando la console è accesa.

Del resto la console è minuscola ( 15 x 15 x 5 cm circa ) e anche molto leggera ( 250 grammi ), dunque era lecito aspettarsi che la tastiera fosse finta, sebbene possa far storcere il naso. La stessa cosa vale per lo sportello per la lettura delle cartucce, che è sigillato e non interattivo.

Come anticipato, Atari THE400 Mini è una ricostruzione in miniatura dell'originale Atari 400 . L'aspetto che salta subito all'occhio è che la tastiera sul suo dorso è finta: i tasti sono sì, in rilievo, ma non permettono alcun tipo di pressione.

Il Joystick

La pressione combinata di questi pulsanti extra, poi, va ad attivare altre funzioni aggiuntive , come il già citato riavvolgimento o la tastiera virtuale, che può servire per digitare con più facilità il nome per salvare i propri i punteggi.

Esperienza d'uso

Atari THE400 Mini nasce certamente come una console plug-and-play, ma include molte chicche per gli appassionati di retro gaming più smanettoni. Tuttavia, non appena la si accende, si viene accolti da un carosello ben organizzato, tutto tradotto in italiano, attraverso cui è possibile scegliere il gioco desiderato: basta un tasto per essere subito in partita in un batter d'occhio, null'altro.

I 25 titoli pre-installati, seppur numericamente non stupefacenti, in realtà offrono una buona varietà di esperienze e di storia del videogioco: perle come Asteroids, Centipede e il seguito Millipede sono lì, in prima linea, pronti per soddisfare la vostra sete di pixel e spari, mentre Basketball è un ottimo modo per mettersi alla prova, da soli o insieme ad altri tre amici, con uno dei primi esperimenti dello sport competitivo, in tutta la sua totale leggerezza.

C'è persino Berzerk che, con la sintesi vocale utilizzata per dare voce ai robot, riesce ancora ad inquietarmi.

E poi fanno capolino altri classici quali Boulder Dash, Star Raiders II (manca il primo, però) e BattleZone, titoli che i cultori dovrebbero almeno provare per una volta nella loro carriera. In ogni caso, sul sito ufficiale potete esplorare tutti i titoli e i loro dettagli.

La difficoltà è ovviamente per molti casi molto alta, ragione per la quale la funzione di riavvolgimento può darvi una grande mano, sebbene non sia esente da difetti. Sia chiaro, l'opzione rende i giochi più accessibili ai neofiti, visto che offre la possibilità di tornare indietro in qualunque momento, quando, ad esempio, si perde una vita. L'atto del riavvolgere non è però istantaneo, perché bisogna attivarlo premendo il tasto HOME più freccia sinistra e scegliere il punto dove si desidera tornare indietro, muovendosi col cursore di 10 secondi in 10 secondi: una volta scelto, è necessario attendere un contatore di ulteriori tre secondi prima di poter riprendere il controllo.

Insomma, non la più comoda delle implementazioni.