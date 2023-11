Ve la ricordate, la Polystation? Era il nome che si dava comunemente alle console clone, nate come trappole per i genitori (e le zie) in un'epoca in cui l'informazione non era chiara come oggi. Ecco, spero non ne abbiate mai ricevuta una da piccoli.

In ogni caso, un mio amico, non appena mi ha visto con una Ayaneo Pocket Air in mano, ha subito esclamato "cos'è quella, una Polystation?". Quel nome si è ormai radicato nella cultura popolare, ma questa piccola console non è affatto un clone, sebbene ricordi inevitabilmente una Nintendo Switch dipinta con i colori del mitico Famicon. Infatti, la Ayaneo Pocket Air è una console Android di fattura notevole, che sarà apprezzata dai retro-gamer in lettura. L'abbiamo messa sotto torchio e questo è il risultato!