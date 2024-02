AYANEO Retro Mini PC AM02 è una macchina da gioco con prestazioni sorprendenti. Non solo permette di giocare alla grande a titoli "leggeri", ma anche a tanti AAA moderni, ottenendo sempre un'esperienza di buon livello.

Abbiamo provato diversi giochi, utilizzando sempre la risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel) e provando anche le tecnologie di upscaling di AMD (FSR 1 o FSR 2) sui titoli compatibili.

Partiamo con tre giochi che corrispondono al target perfetto per una macchina come questa: Hollow Knight ,Cuphead e Ultros. Per chi non li conoscesse, si tratta di giochi indie con grafica 2D e che non richiedono molte risorse hardware. Proprio per questo motivo, su AM02 si possono giocare in modo molto fluido, arrivando ad oltre 240 fps di media sul primo e al cap di 60 fps sugli altri due.

Ottime prestazioni anche su Overwatch 2, titolo FPS competitivo che merita di essere giocato con alto framerate. Abbiamo impostato dettagli medi ma con FSR disattivo, arrivando senza problemi ad oltre 106 fps di media.

Su giochi di guida come F1 22 e Forza Horizon 5 l'esperienza è ottima. In questo caso abbiamo giocato sempre in Full HD a dettagli medi, ma attivando anche la tecnologica AMD FSR.

Usando i benchmark integrati abbiamo ottenuto 110 fps di media su F1 22 e circa 85 fps di media su Forza Horizon 5, ampiamente sufficienti per avere giocare in modo fluido.

Infine, abbiamo provato anche Cyberpunk 2077, sempre in Full HD a dettagli medi e con FSR 2.1 attivo (profilo Bilanciato). Anche in questo caso si raggiungono i 53 fps di media, un valore certamente più basso rispetto agli altri giochi testati ma comunque ottimo per un titolo così pesante.

Considerando tutto, possiamo dire che AM02 offre una potenza più che sufficiente per giocare in Full HD, soprattutto per tutti quei giochi che supportano anche FSR e tecnologie AMD. Se poi parliamo di titoli non troppo pesanti, è possibile andare anche più in alto con la risoluzione, giocando in QHD (1440p) con oltre 60 fps di media.

In confronto con AM01 siamo su un altro pianeta. I valori di fps medi sono in quasi tutti i casi almeno il doppio più alti, se non anche il triplo.

Tra i due modelli il divario è molto ampio, anche più delle aspettative.