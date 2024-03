Confezione

Caratteristiche tecniche

Black Shark Green Ghost è un controller wireless dal design estremamente simile a quello di Xbox, dotato di doppia connettività , sia Bluetooth , sia wireless tramite il ricevitore 2,4 GHz incluso nel pacchetto. Dispone però di qualche tocco di classe che lo distingue dal solito: anzitutto gli anelli che circondano gli analogici, gli unici accenni di colore in una scocca altrimenti totalmente nera, e poi per l'illuminazione RGB molto particolare, delle sferzate luminose poco sotto i tasti dorsali, sempre sul fronte.

Chiudono il cerchio l'ingresso USB-C e il jack da 3,5 mm per le cuffie , mentre sul retro vi è il supporto per la ricarica attraverso la base, che anch'essa brilla grazie all'illuminazione RGB.

Come già anticipato in apertura, la personalizzazione meccanica prevede anche il cambio di D-Pad e di stick analogici , ma su questo aspetto ci soffermeremo a breve. Vi basti sapere che la qualità costruttiva è di buon livello, presenta una scocca liscia al tatto sul fronte, con del materiale zigrinato sul retro, ottimo per l'aderenza e l'eventuale sudorazione.

Funzionalità

Non permette però le macro con pressione prolungata, impostabili solo via app: se volete ad esempio mirare e sparare con un solo tasto negli FPS, e mantenere il comando, dovrete necessariamente passare dall'app.

Il pulsante FN , insieme ai quattro bottoni, consente, ad esempio, di impostare le macro : potete creare una combinazione di due tasti per sparo e salto, per fare in modo che entrambi gli input siano attivati nello stesso momento non appena si tocca uno dei tasti funzione M1, M2, M3 o M4.

Le funzionalità di Black Shark Green Ghost sono molteplici, considerando le varie modalità di personalizzazione presenti. È però vitale studiare il manuale per capire quantomeno le funzioni dei pulsanti aggiuntivi, perché non è affatto chiara. In particolare, utilizzando i tasti extra, potrete effettuare tutta una serie di opzioni alla stessa stregua del GuliKit King Kong 2 Pro , che rimane tutt'oggi uno dei nostri controller preferiti.

Potrete però modificare elementi come l'intensità della vibrazione, il colore della luminosità, il volume del gioco e non solo, oltre alla modalità stessa, a scelta tra PC/Android/iOS o Switch. Il tutto risulta decisamente più comodo con l'applicazione dedicata per Android, scaricabile sul sito ufficiale, per mezzo della quale è possibile regolare più in profondità ogni parametro.

Purtroppo, nel momento in cui battiamo queste parole, l'app soffre di un problema molto fastidioso: se impostata in lingua italiana, non riesce ad accoppiarsi con lo smartphone per un bug, che abbiamo prontamente segnalato a Black Shark, e che ci ha detto sia in fase di risoluzione. Dovrete impostare la lingua inglese del dispositivo, da sistema, per poterla usare.

Tolto questo cavillo, l'interfaccia risulta sin da subito chiara e consente una rapida navigazione tra le varie impostazioni senza dover ricordarsi delle combinazioni di tasti, agendo pure con maggiore precisione.

Piccola chicca: sebbene la compatibilità sia solo per PC, Android, iOS e Nintendo Switch, con un piccolo trucchetto lo si può utilizzare anche sulle console della famiglia Xbox, sebbene vi sia un compromesso. Nel dettaglio, dopo aver inserito il ricevitore su Xbox, dovrete collegare l'estremità USB-A al ricevitore stesso e quella USB-C ad un controller Xbox, così da poter utilizzare il Black Shark Green Ghost sulla console. Insomma, una soluzione arzigogolata e che di fatto non vi consente di poter usare due gamepad simultaneamente, ma, come dice un saggio, meglio un'opzione in più, che una in meno, anche perché non è in alcun modo pubblicizzata sul manuale.