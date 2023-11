Recensione Blackview Shark 8: 150€ per uno smartphone cinese, li vale o no?

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Shark 8 è uno smartphone dal design moderno e pulito. È realizzato interamente in plastica e questo però lo aiuta a mantenere il peso relativamente contenuto, soprattutto valutando le dimensioni non trascurabili del dispositivo. Lo smartphone infatti ha delle dimensioni generosi con un'altezza di ben 168,5 mm. Per fortuna lo spessore è limitato a soli 8,35 mm . La qualità delle plastiche è più che discrete e sul retro non rimangono impronte digitali, cosa che a volte succede su smartphone ben più costosi. Non c'è resistenza all'acqua e alla polvere certificata, ma era impensabile vista la fascia di prezzo.

Hardware

Come dico spesso è facile aspettarsi un hardware da low cost vista la cifra richiesta, ma in realtà questo è solo in parte valido per quanto riguarda questo smartphone Blackview. Il processore è sì un modesto Mediatek Helio G99 octa core da 2,2 GHz a 6 nanometri, con ad accompagnarlo una GPU Mali G57 MC2 assieme però a ben 8 GB di RAM LPDDR4X. La memoria interna è da 128 GB ed è in tecnologia UFS 2.2. Non l'ultima, ma comunque più che onesta per la tipologia di prodotto. La memoria è espandibile e lo si può fare usando lo slot triplo estraibile, in cui oltre alla microSD si possono anche inserire due nanoSIM. La connettività prevede supporto alle connessioni 4G (non 5G), Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0. C'è comunque anche il chip NFC e un foro per le cuffie da 3,5 millimetri. Il lettore di impronte digitali è posizionato sul fianco destro dello smartphone e funziona bene: preciso e veloce quanto basta.

Fotocamera

Display

Lo schermo di questo smartphone è da ben 6,78". Un pannello veramente grande, quasi quanto un S23 Ultra . Lo schermo ha risoluzione FullHD+ (1080 x 2360 pixel) anche se per qualche ragione troviamo indicazioni confuse sul fatto che sia 2.4K (non lo è). Lo schermo è poi IPS , il che fa sì che non ci sia un always on display (che avrebbe consumato troppa energia). Si tratta comunque di un display molto brillante e godibile in praticamente ogni situazione. Lo schermo ha anche una buona luminosità massima e la regolazione automatica funziona più che discretamente (meglio anche qui rispetto a dispositivi anche più costosi). Come detto è presente una pellicola preapplicata, anche sufficientemente oleofobica.

Software

Blackview Shark 8 arriva in commercio con Android 13 aggiornato con le patch di settembre 2023.

Un risultato comunque più che discreto sempre in rapporto al prezzo di vendita. L'azienda non fa dichiarazioni su quanti aggiornamenti riceverà questo smartphone, ma solitamente più si scende di prezzo e più questo è un compromesso. Non aspettiamoci quindi Android 14 o aggiornamenti repentini. Il software è personalizzato con l'interfaccia DokeOS 4 dell'azienda. La personalizzazione non è particolarmente invasiva e non contiene messaggi pubblicitari. Presenti invece alcune app preinstallate di cui avremmo fatto a meno. Per certi versi lo smartphone sembra quasi desinato al mercato russo, vista la presenza di alcune app di Yandex (il Google russo) e la presenza dello stesso motore di ricerca in altre app (come la tastiera preinstallata). In ogni caso potrete disinstallare queste app e sostituirle con quelle che più preferite direttamente dal Play Store. Non ci sono particolari funzioni avanzate aggiuntive: abbiamo una modalità focus per non essere distratti quando facciamo operazioni importanti e un menù laterale per aprire rapidamente le applicazioni preferite, anche se non è possibile farlo in finestre.

L'unica visualizzazione è quella a schermo intero.

Quello che davvero stupisce in positivo è la fluidità di sistema. Lo smartphone è sempre stato reattivo in ogni occasione. Questa è stata forse la più grande differenza rispetto agli smartphone economici dei brand più rinomati. Certo, non sarà veloce come uno smartphone top di gamma, ma la fluidità non vi farà mai rimpiangere soluzioni più costose.