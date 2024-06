Recensione Bose SoundLink Max: speaker compatto, ma suono (e prezzo) giganti

Unboxing

All'interno della scatola troviamo solo lo stretto indispensabile: lo speaekr, un (corto) cavo USB-C/USB-C per la ricarica e un po' di manualistica.

Costruzione

Sul fronte della qualità costruttiva, Bose SoundLink Max è molto convincente. È uno speaker compatto ma molto solido, anche più pesante di quanto ci si potrebbe aspettare a prima vista (2,2 kg). All'esterno troviamo un mix di alluminio e silicone: le griglie degli speaker (quella grande frontale e le due più piccole laterali) sono in metallo, ma tutto il resto dello speaker è rivestito in un morbido silicone. Il rivestimento in silicone è piacevole al tatto e rende lo speaker più resistente agli urti (e adatto anche all'uso all'aperto), ma è anche una calamita per polvere e sporco. Il Bose SoundLink Max è uno speaker evidentemente pensato per essere portato con sé e usato per fare festa all'aperto: resiste a polvere e liquidi (con certificazione IP67) e ha una comoda maniglia in tessuto e silicone per il trasporto.

La maniglia è fissata allo speaker tramite un sistema di aggancio solido, ma può essere rimossa e anche essere sostituita. Sul sito di Bose, infatti, sono in vendita maniglie di varie colori (al prezzo di 29,99€ l'una) e anche una tracolla, per portare lo speaker più comodamente (disponibile in due colori, al costo di 54,99€). Considerando il costo elevato dello speaker, avere una tracolla anche in confezione sarebbe stata una gradita aggiunta. Sul retro, in basso, troviamo i due connettori, una porta USB-C e un jack audio, che farà la gioia degli amanti dell'analogico. Mi stupisce un po' che i connettori siano completamente esposti e non siano protetti da un qualche tipo di tappo di gomma,

In cima, invece, ci sono tutt pulsanti per controllare lo speaker, di cui uno è personalizzabile dall'app Bose: il tasto Scelta Rapida, infatti, può essere impostato per usare il jack da 3,5mm come fonte audio, oppure per avviare rapidamente Spotify (ma sempre tramite lo smartphone, il SoundLink Max non ha connettività WiFi). I tasti sono leggermente avvallati rispetto lo speaker e si premono bene, con un soddisfacente clic meccanico.

Esperienza d'uso

Qualità audio Bose SoundLink Max ha una potenza sonora veramente sorprendente per le dimensioni. Impostando il volume anche solo a metà e ascoltando a occhi chiusi, sarebbe facile pensare che il suono provenga da uno speaker molto più grosso. O anche da due speaker, visto che l'altro fattore davvero eccezionale è il soundstage, sorprendentemente ampio. Questo modello è infatti il primo degli speaker portatili di Bose ad avere audio stereo (sia SoundLink Flex che Micro sono infatti mono) e l'azienda sembra aver puntato molto sull'ampiezza del palconoscenico sonoro.

E con buona ragione: in termini di spazialità del suono, il SoundLink Max è probabilmente lo speaker migliore che mi sia mai capitato di provare, in rapporto alle dimensioni. Bose purtroppo non ha divulgato informazioni circa la configurazione degli altoparlanti (non sappiamo quanti tweeter e woofer ci sono dentro, né il loro posizionamento), ma il risultato è davvero notevole. Ma oltre che per potenza e soundstage, il SoundLink Max stupisce anche per qualità sonora: guardando sempre alle dimensioni compatte, la quantità di dettagli che si riscono ad apprezzare è sorprendente. E, complice anche l'ampio soundstage, si nota anche un'ottima separazione degli strumenti, con un audio generalmente molto pulito e nitido su tutte le frequenze. Ma anche se medi e alti mi hanno dato parecchie gioie, neanche a dirlo è sui bassi che Bose scommette di più: come da tradizione per l'azienda, il suono ha una bella spinta sui bassi, che suonano potenti, profondi e precisi, anche più di quanto vi aspettereste. Forse l'unico aspetto negativo è in termini di distorsione del suono: SoundLink Max mantiene una qualità eccellente fino a circa tre quarti del volume massimo, ma spingendo il volume al limite, si avvertono un po' di distorsioni, specialmente sui bassi.

Connettività e funzioni Col SoundLink Max, Bose fa finalmente un salto in avanti in termini di versione del Bluetooth: l'azienda era stata criticata in passato per aver adottato il Bluetooth 4 sui suoi speaker, ma questa volta non c'è niente da rimproverarle, perché il SoundLink Max ha Bluetooth 5.4. E merita un plauso anche in termini di codec: oltre ai classici SBC e AAC, c'è anche il supporto al codec aptX Adaptive (codec con bitrate variabile ad alta risoluzione). Se avete uno smartphone che supporta questo codec (parte di Snapdragon Sound), potete aspettarvi un audio di qualità ancora maggiore. E, dulcis in fundo, c'è anche il supporto al multipoint.

In termini di funzionalità, invece, non c'è niente di particolarmente smart: a differenza di altri speaker di fascia alta, il SoundLink Max non si collega alla WiFi ma rimane un "semplice" speaker Bluetooth. Dall'app Bose (curatissima per estetica ed esperienza d'uso) è possibile modificare l'equalizzazione, ma senza un vero equalizzatore a bande: si può solo aumentare bassi, medi e alti, ma senza un controllo capillare sulle frequenze. Inoltre, è possibile modificare il comportamento del tasto di Scelta rapida, selezionare la sorgente audio (in caso di più dispositivi associati) e impostare il tempo di spegnimento automatico.

Bose SounLink Max supporta SympleSync, la tecnologia proprietaria di Bose che permette di associare tra loro due dispositivi dell'azienda per riprodurre audio simultaneamente (ottima notizia per chi ha già un altro speaker Bose). In termini di funzioni utili, è poi molto comoda la possibilità di usare lo speaker come power bank: collegando un cavo alla porta USB-C, potrete ricaricare lo smartphone sfruttando la grande batteria di SoundLink Max. Manca invece la possibilità di usare la cassa come altoparlante per le chiamate: SounLink Max, infatti, non è dotata di microfoni.

Portabilità Vale la pena spendere qualche parola per la portabilità dispositivo, uno dei punti di forza di questo prodotto. Bose SounLink Max è infatti uno speaker pensato per essere trasportato in giro: dalla maniglia alla resistenza alla polvere e i liquidi, è una cassa che potete portarvi dietro senza troppi pensieri, in spiaggia, a un picnic sul prato o dove vi pare. Il peso non è irrilevante (più di 2 kg si fanno sentire) e, anche per questo, se pensate di portarlo spesso con voi in giro, la tracolla potrebbe essere una buona idea (un vero peccato che non sia inclusa in confezione).

Un uso non convenzionale della maniglia

Autonomia

L'autonomia è davvero ottima: parliamo di fino a 20 ore di riproduzione con una carica (a patto che non lo si usi anche per ricaricare lo smartphone). Manca purtroppo la ricarica rapida, e i tempi di ricarica possono essere molto lunghi.

Prezzo

Il prezzo non è economico, ed è effettivamente l'unico "limite" nel consigliare questo prodotto: Bose SoundLink Max costa infatti 399,95€ (anche se su Amazon è già disponibile a una trentina di euro in meno). È un costo che si fa sentire, anche perché ma esistono prodotti "simili" ma molto più economici (che non avranno la stessa qualità di Bose, ma ci siamo capiti). Tra i tanti modelli della concorrenza, ad esempio citiamo i nuovi Soundcore Boom 2 e Boom 2 Plus. Al netto del prezzo, Bose SoundLink Max è uno speaker eccellente che certamente non deluderà chi può permetterselo e vuole il massimo dalla sua cassa portatile.

Giudizio Finale Bose SoundLink Max Bose SoundLink Max è uno speaker davvero sorprendente per le dimensioni: ha una qualità audio e una potenza sonora che non ci si aspetterebbe da una cassa così piccola. È compatto, ha una comoda maniglia (removibile e sostituibile) per il trasporto e resiste a polvere e liquidi con certificazione IP67. Anche l'autonomia è ottima e i fan dell'analogico apprezzeranno la presenza del jack audio. L'unico, vero "problema" è il prezzo, parecchio elevato. Sommario Unboxing 6 Costruzione 8.5 Esperienza d'uso 8.5 Autonomia 8 Prezzo 5 Voto finale Bose SoundLink Max Pro Qualità audio e potenza sonora sorprendenti

Qualità audio e potenza sonora sorprendenti Maniglia per il trasporto comoda e sostituibile

Maniglia per il trasporto comoda e sostituibile Resistenza a polvere e liquidi (certificazione IP67)

Resistenza a polvere e liquidi (certificazione IP67) Ottima autonomia (e fa anche da power bank)

Ottima autonomia (e fa anche da power bank) Jack audio

Jack audio Supporto a codec aptX Adaptive Contro Costo elevato

Costo elevato A volume massimo, i bassi perdono di qualità

Giuseppe Tripodi Sono soprattutto una persona curiosa: mi piace imparare cose nuove e spiegare quel che so. Quindi scusatemi per gli articoli così lunghi. Spesso mi isolo dal mondo con grosse cuffie in testa, a leggere su un ebook reader o ascoltare un podcast, ma ho un cane di nome Dubbio che mi mantiene vigile e mi trascina al parco un paio di volte al giorno.