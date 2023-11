Call of Duty: Modern Warfare 3 non è il disastro che tanti vogliono farvi credere che sia

Quest'anno più che mai, il nuovo capitolo di Call of Duty, ovvero la riedizione di Modern Warfare 3 per PC e console next-gen , si è assunto un compito alquanto gravoso e praticamente impossibile: accontentare i giocatori di vecchia data che ancora non si sono convertiti a Warzone. Dai, è inutile girarci intorno: la modalità Battle Royale e free-to-play , due terminologie che fanno venire le bolle agli aficionados di un tempo, vanta diverse decine di milioni di utenti attivi su base mensile e diverse centinaia di migliaia di giocatori attivi ogni giorno. Per certi versi Activision Blizzard (o meglio, Microsoft) potrebbe abbandonare del tutto o quasi i capitoli classici per concentrarsi unicamente su Warzone . E invece no, eccoci qui a parlare di Modern Warfare 3, un titolo che è stato definito (in parte giustamente) come uno dei migliori capitoli degli ultimi anni e , contemporaneamente, uno dei peggiori di sempre . Quanto c'è di vero e quanto di mera esagerazione per attirare qualche clic in più?

La campagna più discussa di sempre

A mio avviso la campagna di Modern Warfare 3 conferma in parte quanto vi ho detto poco fa. Warzone è un grande successo, e per quante critiche possa attirare, la verità è che ha una base di utenza così enorme che su base mensile continua a macinare numeri da record. Ed è inutile girarci troppo intorno, alcuni fan storici di CoD non lo provano per principio. D'altronde divertirsi con i battle royale è immorale, no? I free-to-play? Mai e poi mai. Sono sarcastico, per chi non lo avesse capito.

La campagna di Modern Warfare 3 comunque serve proprio a questo: dare un assaggio di quello che ha (in parte) da offrire lo stile di gioco di Warzone a chi non ne è avvezzo. Abituati come siamo alle campagne "a corridoi", con appunto percorsi ben precisi, storie emozionanti e una direzione da film d'azione ad alto budget, quanto proposto nel capitolo del 2023 ha spiazzato praticamente tutti, portando a recensioni anticipate negative e, in certi casi, piuttosto crudeli.

Per chi non l'avesse giocata, né avesse letto o visto nulla a riguardo, la modalità single player di Modern Warfare 3 è sostanzialmente composta di mappe che lasciano una quasi totale libertà di approccio al giocatore, con ambientazioni più o meno vaste, casse di equipaggiamento e obiettivi specifici che possono essere portati a termine in vari modi.