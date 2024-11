Recensione Canon EOS R5 Mark II: la miglior tuttofare tra le fotocamere Full Frame

Unboxing

Insieme alla macchina ho provato due ottiche: RF 24-70mm f/2.8 L IS USM e RF 85mm f/1.2 L USM . Ho anche avuto modo di testare il nuovo Battery Grip CF-R20EP , progettato appositamente per R5 Mark II.

Difficile chiedere di più per l' unboxing di una fotocamera, soprattutto in un periodo in cui tutte le altre aziende stanno togliendo molti accessori dalle confezioni, anche quelli principali.

Design e Ergonomia

Da segnalare anche che, sull parte bassa, è visibile la griglia per l'ingresso dell'aria. R5 Mark II ha infatti una piccola ventola interna , che si fa sentire in situazioni "calde".

Se c'è una cosa che non mi è piaciuta è la ghiera posteriore , quella intorno al pulsante SET, che funziona solo con rotazione e non come D-pad a 4 direzioni. Abituato a modelli di altri brand, ogni tanto ho sentito la mancanza della funzione D-pad, soprattutto per la navigazione nei menu.

Le dimensioni sono generose e anche il peso è abbastanza elevato. Per fortuna è ben bilanciato e non si fa sentire troppo, ma se avete mani piccole potrebbe non essere la macchina più semplice da gestire.

Sono così tanti che, a volte, ho avuto l'impressione fossero anche troppi. Bisogna abituarsi bene alla posizione dei pulsanti, sviluppare un po' di memoria muscolare prima di poter usare con soddisfazione la R5 Mark II. Un discorso sempre valido per le mirrorless di ultima generazione ma ancora di più per questa.

Hardware

La struttura d'elaborazione è la nuova Accelerated Capture a doppio chip: il DIGIC X come processore d'immagine e il DIGIC Accelerator per gestire le fasi pre e post scatto, l'autofous, la trasmissione delle immagini, più gli altri processi.

Quello secondario è un piccolo LCD riflettivo monocromatico , utile per controllare i parametri di scatto e altre informazioni. Un marchio di fabbrica delle Canon di fascia alta, sempre utile per i professionisti più esigenti.

Autonomia

Da segnalare anche la compatibilità con il Battery Grip CF-R20EP , che ha lo spazio per due batterie, una porta Ethernet e una ventola integrata. Un accessorio molto utile per la registrazione di video lunghi, che aiuta anche ad attenuare eventuali problemi di surriscaldamento.

A livello generale, l' autonomia è molto buona . Durante le mie prove sono riuscito a fare oltre 700 scatti . Per la registrazione video, sono arrivato a circa 75 minuti di registrazione effettiva in 4K. I valori sono molto vicini a quelli dichiarati da Canon.

Canon EOS R5 Mark II utilizza un nuovo tipo di batteria , modello LP-E6P . La differenza rispetto alla batteria usata sulla prima R5 e su altri modelli Canon è che questa ha una potenza di picco più alta, necessaria per alimentare la fotocamera quando registra in 8K.

Software e Prestazioni

La possibilità di personalizzazione è molto ampia e c'è anche una buona ridondanza per i controlli: per regolare una particolare impostazione è possibile accedere al menu rapido, al menu completo, impostarla su un apposito tasto o ghiera.

Tra le funzionalità più particolari si possono registrare volti specifici e dare priorità al loro tracciamento rispetto ad altri soggetti. C'è poi anche la nuova modalità " Priorità azione ", ottimizzata per riconoscere in automatico le azioni tipiche di alcuni sport (per il momento basket, calcio e pallavolo).

Sarà solo una questione d'abitudine? Magari migliorerà con i prossimi aggiornamenti firmware? Al momento non posso saperlo, ma mi limito a dire che non è questa la funzionalità per cui dovete comprare la R5 Mark II.

Prima di tutto va detto che funziona davvero ed è anche molto veloce. Il problema è che non è così user friendly quanto avrei voluto e, nonostante sia stato molto attento nella calibrazione (l'ho effettuata più di una volta), non ho mai raggiunto un livello di precisione davvero soddisfacente.

Per i video è disponibile anche la stabilizzazione digitale , che aiuta un po' con le riprese a mano libera. In questo caso, le modalità avanzate di Sony e Panasonic riescono ancora a fare meglio, ma anche Canon ha saputo fare passi in avanti.

Foto

Nelle gallerie a seguire abbiamo inserito tante immagini scattate con R5 Mark II, sia i JPEG prodotti dalla macchina che i RAW elaborati su PC tramite Adobe Lightroom. Se volete dare un'occhiata ai file a dimensioni intera e ai RAW non elaborati, per controllare tutti i dati EXIF, potete scaricarli andando a questo indirizzo .

In un certo senso è quella più versatile , perché va bene per qualsiasi genere fotografico e stile di scatto.

JPEG originali

RAW elaborati

Prova ISO

Anche perché R5 Mark II ha una velocità minore sia rispetto all'ammiraglia R1 (40 fps) che ai modelli più ottimizzati della concorrenza, ad esempio Sony A9 III (120 fps). Non è pensata per essere estrema da questo punto di vista, ma per essere comunque molto versatile anche per le raffiche.

Come già detto in precedenza, la gestione dell'autofocus è ottima anche durante lo scatto a raffica, con un tracciamento dei soggetti eccezionale. Grazie alla modalità " Priorità azione " si possono seguire gli atleti in modo molto efficace e si riescono ad ottenere foto sempre a fuoco.

Video

Canon EOS R5 Mark II ha una parte video molto curata, per certi versi anche più rispetto alla R1. Lo si capisce sia dalla risoluzione massima (8K) che è più alta, sia da alcune funzioni esclusive di questo modello, come la visualizzazione waveform sull'interfaccia.

Nella lista a seguire ci sono tutti i formati principali di registrazione video interna alla macchina.

8K a 60 fps

a 60 fps 4K a 120 fps

a 120 fps 4K a 60 fps con oversampling da 8K

a 60 fps con oversampling da 8K Full HD a 240 fps

Le funzionalità video sono ultra professionali, con possibilità di registrazione in formato RAW, supporto ai profili Canon Log 3, Canon Log 2 e HLG, video a frame rate elevato e scatto di foto durante la ripresa video. La durata massima per una singola clip è di 6 ore.

La qualità d'immagine per i filmati è, ancora una volta, davvero ottima. Registrando a risoluzione 4K e 8K si ottengono riprese tra le migliori che abbia mai visto su una fotocamera mirrorless. La gestione del rumore ad alti ISO è impressionante, così come la resa dei colori.

Inoltre, grazie al sensore stacked, l'effetto rolling shutter è molto limitato, cosa particolarmente importante per le riprese di soggetti in movimento.

L'unica debolezza di questa macchina può essere il surriscaldamento, in particolare per la registrazione in 8K. Avendola provata in autunno inoltrato, con temperature già abbastanza basse, non ho avuto esperienza diretta di blocchi o grossi problemi legati alla temperatura, ma toccando il corpo macchina si sente che è molto caldo in alcuni punti.

Malgrado sia dotata di una piccola ventola interna, ho l'impressione che in estate o in ambienti particolarmente caldi i problemi di surriscaldamento possano facilmente emergere. In questo caso viene comodo il Battery Grip già citato in precedenza, che ha un'altra ventola integrata.

In ogni caso, per una macchina di fascia alta come questa, la parte video è promossa a piena voti. A seguire trovate un video con molte clip che ho girato durante le mie prove.