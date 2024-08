Abbiamo provato il primo Bluetooth tracker nativo per Android: come funziona il Chipolo One Point

I tracker bluetooth non sono certo una novità. Esistono da prima di AirTag , che è però diventato rapidamente il prodotto più famoso e venduto di questa tipologia (anche se ce ne sono di più economici ). Nel mondo Android sono arrivati molti prodotti di grande interesse, come l'ultimo SmartTag 2 di Samsung (che sfrutta anche l' ultrawideband ), ma nessuno ad oggi poteva essere integrato nativamente con il sistema Trova Dispositivo di Android, come fa AirTag di Apple nel suo ecosistema Dov'è. Fino ad oggi. Scopriamo Chipolo One Point .

La connessione sembra disponibile anche a svariate decine di metri di distanza, ma non riuscirete in quel caso a inviare l'impulso per far partire il suono (ma che senso avrebbe?). La localizzazione a distanza l'abbiamo trovata un po' approssimativa e bisogna un po' andare a tentativi nell'area in cui il dispositivo viene segnalato per capire con più precisione in che direzione sperare di trovarlo. Purtroppo non è dotato di ultrawideband e pertanto non potrete farvi guidare con una freccia nella direzione del prodotto.

Completati i pochissimi step di configurazione, che permette anche di collegare il prodotto al vostro account Google, inizierete a localizzare subito il prodotto grazie al Bluetooth . È possibile avere un'indicazione generica di vicinanza e farlo suonare quando siete in prossimità. Purtroppo non c'è nessuna indicazione metrica della distanza, che avrebbe sicuramente aiutato nella localizzazione di un prodotto senza utilizzare il cicalino sonoro.

Chipolo One Point si presenta come un dischetto di poco meno di 4 centimetri di diametro . È più grande però di un AirTag, ma almeno ha un foro per poterci agganciare un portachiavi senza dover utilizzare nessun accessorio. Si configura in un istante con uno smartphone Android, premendo una volte il dispositivo (che integra un tasto) verrà emesso un suono e comparirà istantaneamente un popup di configurazione sullo smartphone più vicino.

Il nuovo tracker di Chipolo (qui trovate i migliori tracker Bluetooth ), chiamato Chipolo One Point (da non confondere con Chipolo One), è il primo a integrarsi nativamente con la rete " Trova il mio dispositivo " di Google, che è un po' il servizio gemello del Dov'è di Apple . Il vantaggio principale di AirTag è infatti quello di integrarsi in una rete di dispositivi che permette all'utente di trovare il proprio gadget (e ciò che a lui è attaccato) anche a grande distanza, proprio grazie a questa rete di dispositivi che aiuteranno (in modo anche inconsapevole) a segnalare la presenza di un device smarrito o rubato.

A distanza potete attivare una modalità smarrito che permetterà a chi dovesse trovarlo di recuperare i vostri contatti semplicemente avvicinando il tag al suo smartphone.

La rete Trova Dispositivo di Google si è poi rivelata decisamente meno precisa di quella Apple. Anche in luoghi mediamente affollati (come le parti riservate agli addetti negli aeroporti) è capitato che la posizione non venisse aggiornata per anche un paio d'ore. Non il massimo, soprattutto in confronto alla rete Apple che è molto più puntuale negli aggiornamenti grazie alla sua rete Dov'è.

Chipolo One Point è disponibile su Amazon a 34€, un prezzo interessante, ma non stracciato. Apple AirTag per fare un esempio al momento è venduto a 32€. Qui si paga sicuramente il fatto di essere uno dei primi dispositivi di questo tipo.