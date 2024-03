Recensione CMF Buds by Nothing: un prezzo incredibile

Insomma, a me Nothing piace, ma i CMF Buds Pro (ossia il primo modello di auricolari lanciati col brand CMF) non mi avevano fatto impazzire. Sono ok, ma non sono riusciti a spiccare nell'affollatissima fascia di prezzo di circa cinquanta euro.

CMF è il brand economico di Nothing, ossia dell'azienda che fa gli auricolari trasparenti che mi piacciono molto: ho apprezzato sia le Ear (1) che le Ear(2) e, in generale, trovo che la società di Carl Pei stia riuscendo nella difficile impresa di bilanciare una forte identità estetica, fatta di design ricercati, con la funzionalità dei suoi prodotti.

A differenza di tutti gli altri prodotti Nothing, il packaging dei CMF Buds non è niente di che. Una scatola di cartone con dentro un pezzo di plastica che ospita auricolari e case, due coppie di gommini aggiuntivi e cavetto USB/USB-C. E va benissimo così: sono auricolari estremamente economici, se c'è da risparmiare qualcosa, preferisco che venga risparmiata sul packaging.

La custodia di ricarica è più compatta e comoda di quella dei CMF Buds Pro, ma non rinuncia a un pizzico di eccentricità: nell'angolo, c'è un piccolo disco che ruota. Non ha una vera utilità, ma potreste utilizzarlo come antistress per far ruotare il case. Sulla sezione circolare che ruota ci sono anche due piccoli fori per fissare un laccetto.

Sia auricolari che case sono interamente in plastica : disponibile in tre colorazioni (tra cui anche uno sgargiante arancione), noi abbiamo provato la versione grigio scuro.

Sui CMF Buds c'è un singolo driver dinamico da 12 mm, con tecnologia Ultra Bass 2.0 e un profilo sonoro di default ottimizzato da Dirac , società specializzata nel tuning audio. La tecnologia usata (nonché il nome del profilo di equalizzazione) è Dirac Opteo: francamente non saprei dire di preciso in cosa consista l'ottimizzazione, ma devo dire che il risultato è apprezzabile.

In ogni caso, dall'app è disponibile un equalizzatore che, per quanto basilare, vi permette anche di personalizzare un po' il suono.

L'app di riferimento è Nothing X, la stessa che si usa per gli altri auricolari di Nothing: è veramente molto curata e, oltre all'equalizzatore e alla personalizzazione dei comandi, permette di, attivare la modalità a bassa latenza per giocare, trovare gli auricolari (facendoli suonare) e abilitare il multipoint (ossia Doppia connessione, per collegare le cuffiette a due dispositivi contemporaneamente).

L'ANC fa il suo e non è affatto male per il costo: riesce ad eliminare abbastanza bene i suoni costanti e a bassa frequenza (come quello della metro o di una lavatrice). Sulle voci pecca un po' di più, ma con musica in riproduzione a metà volume e l'ANC attivo si riesce a lavorare anche in un open space affollato.

Per quanto riguarda i controlli, i comandi touch non brillano per affidabilità e può capitare che perdano qualche colpo, ma sono completamente personalizzabili dall'app, con possibilità di configurare il comportamento di doppio tap, triplo tap e tap prolungato per ognuno dei due auricolari.

Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla presenza di Play/Pausa automatico quando si rimuovono e si re-indossano gli auricolari. Una sciccheria per questa fascia di prezzo.