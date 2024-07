Recensione CMF Buds Pro 2 by Nothing: che sorpresa la rotella!

Sono un modello curioso, che spicca sulla concorrenza non tanto per il rapporto qualità/prezzo (che è comunque molto buono) ma per un'innovazione particolare: una rondella sulla custodia che permette di controllare gli auricolari. È una buona trovata, non sempre funzionale, ma che sicuramente stupisce.

Ho sempre apprezzato molto gli auricolari di Nothing e penso che i recenti Ear (a) siano in assoluto uno dei migliori auricolari da acquistare oggi. Delle cuffiette a marchio CMF, invece, avevo apprezzato molto i CMF Buds , da cui ripartono questi CMF Buds Pro 2 che ho provato negli ultimi giorni.

CMF è il brand economico di Nothing, ossia dell'azienda di Carl Pei che si sta facendo notare per scelte di design azzardate, innovazioni curiose e buon rapporto qualità/prezzo dei suoi dispositivi.

Gli auricolari sono leggeri, con linee e forme che riprendono quelle degli altri auricolari di CMF. Come tutti gli altri auricolari di Nothing/CMF, anche questi Buds Pro 2 sono davvero molto comodi , una spanna in più rispetto la media degli auricolari in-ear.

La custodia di ricarica esteticamente ricorda molto quella dei CMF Buds, con cui condivide la rotellina nell'angolo. Ma, a differenza del modello precedente dove il piccolo dischetto era solo un vezzo estetico, in questo caso è un sistema di input con cui controllare gli auricolari : può essere premuto e ruotato e il funzionamento è interamente personalizzabile dall'app Nothing X. Una vera sciccheria .

Sia auricolari che case sono interamente in plastica , disponibili in quattro colorazioni (bianco, nero, arancione e blu).

L'ANC è regolabile su tre livelli (Basso/Medio/Alto) o può essere impostato in modalità Adattiva. Non manca la modalità Trasparenza, che fa il suo dovere e permette di ascoltare i rumori circostanti, ma presenta un costante fruscio di fondo.

Discreto anche l'ANC , che dovrebbe ridurre il rumore esterno fino a -50 dB. Non è niente di particolarmente entusiasmante e in ambienti particolarmente rumorosi mostra i suoi limiti, ma in generale fa il suo. Non aspettatevi miracoli (parliamo pur sempre di cuffiette piuttosto economiche), ma con musica in riproduzione a metà volume e ANC attivo si riesce a lavorare anche in un bar affollato.

Il profilo sonoro di default ottimizzato da Dirac , società specializzata nel tuning audio. La tecnologia usata (nonché il nome del profilo di equalizzazione) è Dirac Opteo: non saprei dire di preciso in cosa consista l'ottimizzazione, ma il suono è molto buono.

A bordo dei CMF Buds Pro 2 ci sono due driver: uno da 11 mm con rivestimento in titanio dedicato ai bassi, affiancato da un tweeter da 6 mm per gli alti.

Oltre quanto già detto, dall'app è possibile anche eseguire i test per l'aderenza dei gommini , trovare gli auricolari facendoli suonare e attivare la modalità a bassa latenza (ideale per giocare). E poi c'è la personalizzazione dei controlli che, grazie alla rotellina del case (chiamata anche Smart Dial) merita un'attenzione particolare.

Tra le altre funzionalità, sui CMF Buds Pro 2 arriva anche l' audio spaziale , che simula un ambiente surround per dare l'illusione che il suono non provenga dalle cuffiette, ma da un impianto che circonda l'ascoltatore. Come sempre, il risultato è un mix di gioie e dolori: funziona discretamente con film e serie TV, ma con la musica a volte fa veri disastri. Personalmente non è una funzione che amo , ma per fortuna si può lasciarla disattivata e dimenticarsene.

L'app di riferimento è Nothing X, la stessa che si usa per gli altri auricolari di Nothing: è un'app molto curata, con tante funzioni a disposizione per l'utente.

I comandi touch degli auricolari sono abbastanza standard: può capitare che perdano qualche colpo in movimento, ma in generale funzionano bene e, soprattutto, sono completamente personalizzabili dall'app, con ampia possibilità configurare il comportamento per ognuna delle due cuffiette, anche per regolare il volume (con doppio tap e tieni premuto). Non mancano neanche i sensori di prossimità, che mandano automaticamente in Play/Pausa la riproduzione quando si rimuovono e indossano nuovamente gli auricolari.

Ma il vero protagonista in termini di controlli è sicuramente la Smart Dial sulla custodia di ricarica. Di default è disabilitata e il comportamento può essere ampiamente personalizzato dall'app Nothing X.

In particolare, è possibile scegliere il funzionamento di clic, doppio clic, triplo clic, clic prolungato e rotazione della rotella (perfetta per controllare il volume). C'è anche la possibilità di personalizzare la funzione dei clic in chiamata (ad esempio per silenziare/riattivare il microfono): davvero molto comodo.