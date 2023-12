Recensione CMF Buds Pro by Nothing: forma o sostanza?

CMF Buds Pro by Nothing

I CMF Buds Pro by Nothing sono auricolari validi per il prezzo che costano, ma che stupiscono più per la forma che per la sostanza.

Hanno incredibili accorgimenti per l'esperienza utente (packacing spettacolare, ottima app, Play/Pausa automatico), ma peccano su aspetti fondamentali come l'audio, che è davvero troppo incentrato sui bassi (per fortuna, la situazione si può mitigare molto col l'equalizzatore).

La cancellazione del rumore è buona, tipica per la fascia di prezzo: funziona molto bene su rumori costanti con frequenze basse, ma non brilla sulle voci. Anche i microfoni fanno il loro dovere ma non si distaccano da quel che ci aspetteremmo da auricolari in questa fascia di prezzo: sono ok in casa, ma perdono di qualità in caso di rumori esterni.

Nel complesso, i CMF Buds Pro sono cuffiette che valgono il loro costo, ma non lasceranno segno.