Un nuovo case mid-tower con doppio pannello in vetro che non occupa troppo spazio e lascia vedere tutto

Unboxing

La confezione di vendita di Corsair 3500X ARGB è minimale: all'interno troviamo il case protetto da generosi strati di polistirene e una pellicola in plastica. Aprendo il case c'è anche una piccola scatola in cartone, che contiene le viti e alcune fascette per il cable management. Come da tradizione degli ultimi anni, Corsair non inserisce un manuale cartaceo per le istruzioni di montaggio. Sulla confezione è presente un codice QR, che basta inquadrare con la fotocamera dello smartphone: a questo punto sarete subito diretti sulla pagina online dove sono riportate le istruzioni. Ci sono tre varianti del case 3500X, a questo indirizzo trovate tutte le informazioni sulle differenze. Quella che abbiamo provato noi è la versione ARGB, che include all'interno tre ventole RS120 ARGB preinstallate sul lato. Inoltre, Corsair ci ha inviato anche due kit con altre quattro ventole RS120 ARGB da montare manualmente. Trovate a seguire tutte le immagini del prodotto e degli accessori.

Caratteristiche Tecniche

Formato : Mid-Tower

: Mid-Tower Dimensioni : 506 x 460 x 240 mm

: 506 x 460 x 240 mm Materiali : acciaio, vetro temperato

: acciaio, vetro temperato Peso : 10,54 kg

: 10,54 kg Ventole incluse : 3 x RS120 ARGB da 120 mm

: 3 x RS120 ARGB da 120 mm Compatibilità ventole : Frontale : nessuna Superiore : 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Laterale : 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Inferiore : 1 x 120 mm / 1 x 140 mm Vano alimentatore : 2 x 120 mm Posteriore : 1 x 120 mm / 1 x 140 mm

: Compatibilità radiatori : Frontale : nessuno Superiore : 240 / 280 / 360 mm Laterale : 240 / 280 / 360 mm Inferiore : nessuno Posteriore 120 mm

: Formato scheda madre : E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Connettività : 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x Jack audio 3,5 mm (combo)

: Slot memoria : 2 x 3,5" HDD 2 x 2,5" SSD

: Slot espansione : 7 orizzontali, 4 verticali

: 7 orizzontali, 4 verticali Spazio massimo dissipatore CPU : 170 mm

: 170 mm Spazio massimo GPU : 410 mm

: 410 mm Spazio massimo alimentatore : 180 mm

: 180 mm Filtri polvere : superiore, inferiore, laterale



: superiore, inferiore, laterale Colori: nero, bianco

La prima cosa che colpisce di Corsair 3500X ARGB è l'aspetto estetico, caratterizzato da due pannelli in vetro trasparente che lasciano sbirciare dalla parte frontale e laterale sinistra. Una soluzione simile a quella adottata da modelli come NZXT H6 Flow RGB, e che su questo case risulta ancora più piacevole. A nostro giudizio, il 3500X è uno dei case più belli sul mercato, senza alcun dubbio. Ottime sono anche le dimensioni. Per essere un case mid-tower è abbastanza compatto, o almeno è visibilmente più piccolo di altri modelli che fanno parte della stessa categoria, come NZXT H7 Flow 2024 e ASUS TUF Gaming GT302 ARGB. Il design riprende il concept della serie Corsair 6500D, che però è un dual-chamber. In questo caso, invece, il case ha una sola camera e lo spazio interno è ovviamente più ridotto, soprattutto per il cable management. Ne parleremo meglio nella sezione dedicata al montaggio. Anche i materiali sono gli stessi del 6500D, con frame in acciaio molto solido e parte laterale e frontale in vetro temperato. Il peso totale è di poco più di 10 kg, nella media della categoria. In ogni caso, c'è abbastanza spazio per montare componenti di alto livello, anche schede madri in formato E-ATX e GPU molto ingombranti. Inoltre, si possono montare radiatori fino a 360 mm (sia sulla parte superiore che su quella laterale) e fino a 10 ventole da 120 mm. Non manca neanche il supporto per le schede madri con connettori sul retro, come quelle delle serie ASUS Back To Future e MSI Project Zero, grazie ad appositi fori sul frame in metallo nella parte interna. Un ottima notizia per chi ama nascondere i cavi sul retro del case e tenere tutto in ordine.

Funzionalità

Sulla parte superiore del Corsair 3500X ARGB è presente il pannello I/O, con una porta USB-C 3.2 Gen-2, due porte USB-A 3.2 Gen1 e un jack audio da 3,5 mm in formato combo (cuffie e microfono), più il tasto di accensione e il tasto reset. All'interno sono già montate le tre ventole da 120 mm sul lato destro e sono già instradati i cavi per il pannello I/O e le ventole, con i connettori raccolti sul retro. C'è anche il supporto per il montaggio della GPU in verticale, basta smontare il pannello degli slot PCIe e ruotarlo di 90°. Davvero originale la possibilità di montare due ventole da 120 mm sul vano dell'alimentatore e una sulla parte inferiore. In questo modo è possibile fornire un po' di airflow in più, che va soprattutto sulla scheda video. L'idea ci è piaciuta molto e la troviamo estremamente funzionale. Molta attenzione per i filtri anti-polvere che si trovano sulle parti superiore, inferiore e laterale. Sono facilmente rimovibili e si possono lavare per togliere eventuale sporco accumulato nel tempo.

Montaggio

Corsair 3500X ARGB è un case poco amichevole per i meno esperti di assemblaggio PC. Non tanto per la difficoltà di accesso, che è praticamente zero, ma per la mancanza di quei piccoli elementi che rendono più pratico il montaggio e il cable management. Una volta tolte le parti laterali, frontale e superiore, il case appare "nudo" e si può facilmente montare la scheda madre, il sistema di raffreddamento e tutti gli altri componenti. Grazie al supporto per le schede madri con connettori sul retro, ci sono diversi fori da sfruttare per poter passare i cavi e fare tutti i collegamenti. Sul lato destro, il retro dell'alloggiamento della scheda madre, la situazione è però abbastanza critica. Visto che un terzo dello spazio è occupato dalle ventole e la parte bassa spetta all'alimentatore, rimane poco margine per sistemare i cavi. Inoltre, mancano canaline e fascette in velcro per instradare bene ogni elemento, soprattutto i cavi dell'alimentatore. Siamo rimasti molto sorpresi di questo, anche perché su altri modelli Corsair, come il già citato 6500D, la parte del cable managemente è molto curata e di gran lunga più gestibile. La situazione peggiora ancora di più se volete installare SSD da 2,5" e HDD da 3,5". Per farlo, bisogna utilizzare la piastra rimovibile dietro alla scheda madre: il montaggio non è difficile, ma rimane ancora meno spazio utilizzabile per il cable management. Una volta ben riempito, il lato destro soffoca di cavi e non si riesce ad ottenere un aspetto pulito e ordinato.

Piattaforma di Test

Per la prova di Corsair 3500X ARGB abbiamo utilizzato una delle nostre build PC più potenti in assoluto: scheda madre ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI, processore Intel Core i9-14900K e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 in versione Founders Edition. Come sistema di raffreddamento ci siamo avvalsi del fidato dissipatore a liquido Corsair iCUE LINK H150i LCD, con tanti LED RGB. Abbiamo installato un totale di 10 ventole da 120 mm: 3 montate sul radiatore del dissipatore, 3 sulla parte laterale, 2 sul vano dell'alimentatore, una sulla parte inferiore e una sul retro. Tutte le ventole e il coperchio del waterblock sono piene di LED RGB, cosa che ha prodotto un effetto molto luminoso. Potete ammirare le immagini dalla nostra build con il 3500X ARGB nella galleria in basso.

Benchmark

Le prestazioni di Corsair 3500X ARGB in termini di airflow non sono eccezionali. Vista la sua conformazione, con le ventole sulla parte laterale e poco spazio dietro alla scheda madre, si fa un po' fatica a far circolare bene l'aria e nemmeno le ventole sulla parte inferiore aiutano molto. I benchmark che abbiamo condotto confermano tale idea. Nello stress test di 30 minuti con Prime95 e FurMark attivati in parallelo, le temperature di CPU, GPU e scheda madre sono leggermente più alte di quelle che abbiamo registrato con altri case. Guardando alle temperature medie durante il test, il processore arriva a 90°, la GPU a 66° e la scheda madre a 30°. Sia chiaro, non sono valori pericolosi e non c'è alcun rischio per il sistema, ma va segnalato che non è questo il miglior case a livello di prestazioni. A livello di silenziosità siamo nella media, senza infamia e senza lode. Se installate tante ventole come abbiamo fatto noi, il rumore si sente abbastanza, soprattutto con carico elevato e alta rotazione. Non essendo un case totalmente aperto, però, c'è un po' di attenuazione del rumore.

Prezzo e Acquisto

Corsair 3500X ARGB è disponibile in Italia da giugno 2024, con un prezzo di listino pari a 139,90€. Come già accennato, sono disponibili altre due varianti: la versione 3500X senza ventole a 99,90€ e quella con tre ventole iCUE LINK 3500X RGB a 194,90€. Il prezzo della variante ARGB è uguale a quello del nuovo NZXT H7 Flow 2024, mentre è molto più basso rispetto al ASUS TUF Gaming GT302 ARGB e altri modelli di fascia alta. Per certi versi è una sorpresa, perché il modello di Corsair offre un'estetica molto curata e supporto per le tecnologie più moderne. Il rapporto qualità/prezzo a nostro parere è davvero buono sin dal lancio. L'acquisto di un case come questo è consigliato a chi cerca un case per mettere in mostra il suo hardware, senza però avere un ingombro eccessivo sulla scrivania. Il doppio pannello in vetro sul fronte e sul lato sinistro lasciano la vista libera per ammirare l'interno, e le ventole con LED RGB producono un effetto di luce spettacolare. Se però cercate prestazioni migliori per l'airflow, un cable management più facile e più spazio interno, allora dovete virare su soluzioni diverse, ad esempio il dual-chamber Corsair 6500D.

Il sample per questa recensione è stato fornito da Corsair, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Corsair 3500X ARGB Corsair 3500X ARGB è un case bellissimo, in senso estetico e non solo. Ha diverse soluzioni che lo rendono unico nel suo genere, soprattutto il doppio pannello in vetro che lascia ampio spazio all'hardware interno. Ma lo spazio è proprio ciò che manca sul lato destro, dietro alla scheda madre, cosa che rende molto difficoltoso il cable management. In più, le prestazioni dell'airflow non sono tra le migliori, nemmeno mettendo tante ventole. D'altronde, per dare più importanza alla forma bisogna un po' rinunciare alla sostanza, giusto? Voto finale Corsair 3500X ARGB Pro Estetica curatissima

Estetica curatissima Dimensioni contenute

Dimensioni contenute 3 ventole ARGB preinstallate

3 ventole ARGB preinstallate Supporto ventole sulla parte inferiore

Supporto ventole sulla parte inferiore Supporto ASUS BTF / MSI Project Zero Contro Cable management difficile

Cable management difficile Poco spazio sul lato destro

Poco spazio sul lato destro Airflow non ottimizzato

Vezio Ceniccola Scrivo, fotografo, smanetto coi PC, sfreccio con bici e monopattini elettrici. Ogni tanto m'innamoro di giochini indie e gadget assurdi, che poi diventano protagonisti delle mie recensioni. Tra le cose che mi tengono lontano dal PC ci sono la Storia (con la S maiuscola), la musica e lo sport.