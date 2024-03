Torniamo a parlare di case PC con l'elegante Corsair 6500D Airflow , un modello dual chamber appena lanciato sul mercato. Il suo punto di forza più evidente è la personalizzazione, con una parte frontale intercambiabile e dimensioni molto generose, che permettono di accogliere qualsiasi tipo di hardware. Sono proprio le dimensioni, però, a rendere questo case un prodotto poco mainstream, fattore che si nota anche nel prezzo di listino non adatto a tutte le tasche. Vediamo insieme tutti i pregi e i difetti di Corsair 6500D Airflow in questa recensione completa .

Unboxing

Per la nostra prova abbiamo utilizzato alcuni set di ventole a marchio Corsair: ventole iCUE LINK QX120 RGB per la parte inferiore e sul retro, più altre Corsair RX120 sul fronte.

Attenzione perché in confezione non sono presenti ventole . Una scelta un po' deludente, visto anche il prezzo elevato di questo case. Siete obbligati ad acquistare a parte le (tante) ventole che servono per garantire un airflow di buon livello, e la spesa può lievitare non di poco.

Non è fornito un manuale d'istruzioni cartaceo , ma sullo scatolone è riportato il codice QR per andare velocemente sulla pagina online dove sono riportate le istruzioni.

Nella confezione di Corsair 6500D Airflow troviamo il case, ben protetto dagli strati di polistirene. Aprendo il lato sinistro, nella gabbia per gli hard-disk trovate una piccola scatola in plastica che contiene viti, fascette e altri accessori.

Caratteristiche Tecniche

fa parte della nuova serie 6500, che comprende tre diversi modelli: questocon pannello frontale in mesh, ilcon pannello frontale in vetro temperato, e ilche ha sempre il pannello in vetro temperato ma include 3 ventole con supporto iCUE LINK. A questo indirizzo trovate tutte le informazioni sulle differenze.

Questo case è considerato un Mid-Tower, anche se il design a doppia camera lo fa sembrare anche più grosso. Per fare qualche confronto diretto, questo modello misura 496 x 481 x 328 mm ed è più grande sia di NZXT H6 Flow RGB (435 x 415 x 287 mm) che di NZXT H9 Elite (495 x 466 x 290 mm), due case dual-chamber che abbiamo provato di recente.

Come dimensioni siamo al limite per la categoria, si rischia quasi di invadere il mondo dei Full-Tower come il bestiale ROG Hyperion GR701, che misura 659 x 639 x 268 mm. A conti fatti non siamo molto lontani come volume e come occupazione dello spazio.

L'ampia disponibilità di spazio lo rende compatibile con qualsiasi tipo di componenti: schede madri E-ATX, radiatori fino a 360 mm, schede video fino a 400 mm. Si possono montare fino a 13 ventole da 120 mm sfruttando tutti i lati, un vero record.

Ha addirittura il supporto per le schede madri con connettori sul retro, come quelle delle serie ASUS Back To Future e MSI Project Zero, grazie ad appositi fori sul frame in metallo nella parte interna. Una chicca non da poco, che lo rende tra i pochissimi case al mondo a poter vantare questo tipo di supporto.

Unica pecca: non è previsto il supporto ai radiatori da 420 mm con 3 ventole da 140 mm, come ad esempio quello della ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090. Questo è l'unico fattore che ci fa capire che siamo di fronte ad un Mid-Tower e non un Full-Tower.

I materiali sono di alta qualità, con frame in acciaio e parte laterale in vetro temperato.

Anche su questo punto ci sono vantaggi e svantaggi: la sensazione al tocco è sempre ottima, ma il peso complessivo del case (senza hardware interno) è di ben 16,9 kg, molto alto.