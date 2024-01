Corsair A115 recensione: finalmente un dissipatore ad aria con stile

Corsair A115 è un dissipatore ad aria di nuova generazione, progettato per raffreddare i processori per PC desktop più potenti e sfidare le migliori soluzioni della concorrenza, soprattutto quelle a marchio Noctua, Deepcool, Thermalright, Be Quiet! e Cooler Master. L'esperienza nel settore del raffreddamento da parte di Corsair è sicuramente importante, più per i dissipatori a liquido che per quelli ad aria. Riuscirà dunque questo nuovo A115 a convincere gli amanti gli amanti delle soluzioni a liquido AIO? E soprattutto, come si comporta in termini di rumore ed efficienza termica? Scopriamolo insieme in questa recensione completa, con tanti benchmark e prove approfondite per ogni aspetto del prodotto.