Recensione Corsair Dominator Platinum RGB: le più belle RAM DDR5 con supporto AMD EXPO

Le RAM della serie Corsair Dominator Platinum RGB sono tra le migliori memoria in circolazione. Stiamo parlando di moduli DDR5 di ultima generazione, perfetti in accoppiata con i processori più recenti. In questa recensione completa abbiamo messo alla prova le Platinum RGB dedicate ai processori AMD Ryzen 7000, quelle con supporto nativo ai profili AMD EXPO. Nelle sezioni a seguire vi raccontiamo tutto su prestazioni, benchmark, temperature e prezzi. PRO Prestazioni elevate

Unboxing

La confezione delle Corsair Dominator Platinum RGB ha dimensioni molto ridotte, con una forma ottagonale davvero particolare. All'interno trovate i due moduli RAM inseriti in un cofanetto in plastica e protetti dal materiale morbido. Non ci sono accessori o documentazione, se non un piccolo foglietto illustrativo con pochissime informazioni legali. Il minimo indispensabile, dunque, ma è tipico per le scatole delle memorie RAM, che non presentano mai particolari sorprese.

Caratteristiche Tecniche

Formato : U-DIMM

: U-DIMM Standard : DDR5

: DDR5 Moduli : 2 x 16 GB (32 GB)

: 2 x 16 GB (32 GB) Frequenza standard : 4.800 MHz (Dual Channel)

: 4.800 MHz (Dual Channel) Frequenza massima : 6.000 MHz (Dual Channel)

: 6.000 MHz (Dual Channel) Latenze standard : 40-40-40-77

: 40-40-40-77 Latenze massime : 36-36-36-76

: 36-36-36-76 Voltaggio SPD : 1,1 V

: 1,1 V Voltaggio massimo : 1,35 V

: 1,35 V Interfaccia : 288 pin

: 288 pin Compatibilità : Chipset AMD 600

: Chipset AMD 600 Profilo : AMD EXPO

: AMD EXPO Illuminazione : 12 LED Corsair Capellix RGB

: 12 LED Corsair Capellix RGB Dissipatore: Alluminio

Le specifiche delle Corsair Dominator Platinum RGB sono di fascia alta. Per i nostri test abbiamo provato il kit CMT32GX5M2D6000Z36, che include due moduli DDR5 da 16 GB, per un totale di 32 GB. Le frequenze massime arrivano a 6.000 MHz e le latenze si spingono fino alla configurazione 36-36-36-76. La funzionalità più importante è il supporto al profilo AMD EXPO, che consente di ottimizzare facilmente le frequenze, le latenze e gli altri parametri delle RAM impostando questo profilo nel BIOS della scheda madre. Il voltaggio massimo di 1,35 V permette di spingere molto per chi vuole fare overclock. La qualità costruttiva è eccezionale, sia fuori che dentro. Corsair ha utilizzato la tecnologia DHX (Dual Heat eXchange) per assicurare una buona dissipazione del calore, con due piastre in rame e una scocca in alluminio che fanno un ottimo lavoro. Molto bello anche il design della parte superiore, con la caratteristica estetica "a blocchi" per i 12 LED RGB integrati su ciascun modulo. Vedremo nelle prossime sezioni come fare a controllare l'illuminazione, che è davvero molto bella da vedere.

Montaggio

Per il montaggio dei due moduli di Corsair Dominator Platinum RGB basta davvero poco. Sulla scheda madre bisogna aprire i due blocchi alle estremità degli alloggiamenti scelti e poi inserire i due moduli: state attenti al dentino nella parte centrale di ogni modulo, che vi indicherà il verso corretto dell'inserimento. Per la scelta degli alloggiamenti, ovviamente bisogna seguire il manuale della scheda madre, che indica quali sono i due slot giusti per il supporto dual channel – di solito il secondo e il quarto a partire dalla CPU. Le Dominator Platinum RGB sono RAM abbastanza generose per quanto riguarda le dimensioni, soprattutto in altezza. Per questo, vi consigliamo di verificare bene lo spazio disponibile nel vostro case. Ad esempio, se volete assemblare una build mini-ITX in un case molto sottile, questi moduli così alti potrebbero non essere compatibili.

Software

La suite software ufficiale per gestire tutte le funzionalità delle Corsair Dominator Platinum RGB è ovviamente il classico iCUE, che permette anche di controllare tantissimi altri accessori, componenti e periferiche a marchio Corsair. Nel caso della RAM, all'interno di iCUE potete aggiornare il firmware, verificare lo stato della memoria e soprattutto gestire gli effetti d'illuminazione. Si possono impostare effetti diversi per quando il software è in esecuzione e per quando è invece chiuso. Gli effetti preimpostati sono tanti e tutti molto belli, ma potete anche personalizzare ogni singolo LED e creare il vostro effetto personale. Le Dominator Platinum RGB sono inoltre compatibili con l'ecosistema Murals, quindi potete inserirle in una scena che comprende anche altri dispositivi compatibili e avere un effetto d'illuminazione coerente tra tutti i dispositivi.

Piattaforma di Test

Per testare le Corsair Dominator Platinum RGB abbiamo utilizzato una delle nostre build più rodate, ovviamente con componenti di fascia molto alta e prestazioni di livello. In particolare, per la scheda madre ci siamo avvalsi di una ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI, con un processore processore AMD Ryzen 5 7600X e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080. A seguire trovate alcune immagini delle RAM montate nel PC e con vari effetti d'illuminazione.

Benchmark

Le prestazioni ottenute utilizzando le Corsair Dominator Platinum RGB con la nostra build AMD sono ottime. Sia nelle applicazioni per la produttività che nelle sessioni di gaming, le memorie DDR5 hanno dato il meglio con risultati notevoli, senza mai avere problemi di surriscaldamento. Abbiamo effettuato diversi test con applicazioni come MemTest86, Cinebench R23, CPU-Z, AIDA64, 3DMark e Blender. Trovate in galleria i risultati dei benchmark, con anche la possibilità di vedere le temperature e i consumi del sistema utilizzato. In particolare per quanto riguarda la temperatura, le Dominator Platinum RGB sono arrivate fino a 41° durante i nostri test, valore assolutamente nella norma, segno che il sistema di dissipazione di Corsair fa il suo lavoro anche sotto stress.

Prezzo e Acquisto

La versione di Corsair Dominator Platinum RGB che abbiamo testato è quella ottimizzata per chipset AMD con 32 GB (due moduli da 16 GB), frequenze a 6.000 MHz e latenze CL36. Il prezzo di listino di questo kit specifico è pari a 179,99€ per l'Italia. Al momento sui maggiori store online italiani le trovate un po' sopra rispetto a questo prezzo, comunque sempre al di sotto di 200€. In ogni caso, il prezzo è adeguato alla qualità del prodotto e dovrebbe essere sempre più conveniente al passare dei mesi. La concorrenza è certo molto agguerrita nella fascia delle DDR5 per processori AMD. Esistono modelli comparabili dei migliori marchi sul mercato, e alcuni costano anche meno rispetto alle Dominator Platinum RGB a parità di specifiche tecniche. C'è da dire, però, che i moduli di Corsair offrono prestazioni molto elevate e sono tra i più raffinati a livello di design, assolutamente unici nel proprio genere.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Corsair Dominator Platinum RGB Le Corsair Dominator Platinum RGB sono RAM bellissime da vedere, ma anche e soprattutto eccezionali da utilizzare. Hanno prestazioni di altissimo livello sia per la produttività che per il gaming. Il supporto nativo della tecnologia AMD EXPO le rende perfette in accoppiata con i processori Ryzen di ultima generazione e permette di ottimizzare in un attimo frequenze e consumi. L'estetica a blocchi le rende poi protagoniste della build, creando effetti di luce molto piacevoli. Voto finale Corsair Dominator Platinum RGB Pro Prestazioni elevate

