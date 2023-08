Recensione CORSAIR HS80 MAX WIRELESS: belle, comode, con Dolby Atmos, Bluetooth e tanta autonomia

CORSAIR HS80 MAX WIRELESS sono le nuove cuffie gaming senza fili del celebre marchio di compomenti PC e accessori dedicati al gioco. Sulla carta non si fanno mancare quasi nulla, anche perché il prezzo finale è decisamente importante. Ciò nonostante sanno distinguersi dalla concorrenza, anche in merito al costo. Vediamo come se la cavano all'atto pratico! PRO Archetto "fluttuante"

Unboxing CORSAIR HS80 MAX WIRELESS

Elegante la confezione delle HS80 MAX WIRELESS, in perfetto stile CORSAIR, ma il contenuto non riserva alcuna sorpresa di sorta. Al suo interno troviamo le cuffie, posizionate in modo da farci intuire i suoi punti di snodo, il ricevitore Wi-Fi e un cavo in corda da 1,8 metri per la ricarica. Oltre alla manualista c'è anche un piccolo cartoncino che ci suggerisce di scaricare Dolby Access su PC, l'app di Dolby per la gestione dei Dolby Vision e Atmos. Fatelo! La licenza risulta pagata (di solito è, appunto, a pagamento).

Costruzione ed ergonomia

HS80 MAX WIRELESS non si presentano come cuffie a padiglione dalle forme classiche e scontate. I padiglioni hanno la caratteristica forma Corsair, non ovale e nemmeno a D, ma appunto tipica dei prodotti del marchio. L'archetto non è estendibile, e anzi, è completamente statico. Subito sotto c'è però una fascia in tessuto, morbida ed elastica, che si adatta alla testa dell'utilizzatore senza che dobbiate allungare o accorciare il tutto. Una soluzione molto particolare, adatta a quasi tutti tranne a chi ha la testa più grande della media. Nel mio caso non posso certo dire di averla piccola, ma da indossate avanza ancora margine per far sì che la fascia si estenda ulteriormente. Oltre a diminuire le parti mobili soggette a eventuali usura, questa soluzione fa sì che l'archetto non gravi sulla testa dell'utilizzatore. Molto buona anche la flessibilità di tutta la struttura e la resistenza dell'archetto ad allargamenti estremi.

I padiglioni sono collegati all'archetto tramite un perno che gli permette di ruotare di 90°. Oltre a risultare comodo per poggiare le cuffie sul collo, perni del genere favoriscono l'indossabilità adattandosi meglio alle forme dell'utilizzatore. E non è solo il perno: anche il collegamento del perno al padiglione permette un ulteriore inclinazione del padiglione stesso (circa 45°). In sostanza l'utente non deve fare nulla: si indossano le HS80 MAX e loro si adattano autonomamente alle forme della testa.

Continuiamo con l'analisi dei padiglioni. La copertura è in tessuto, un materiale che apprezzo maggiormente rispetto alla simil-pelle. Purtroppo però non sembra possibile sostituire i copri-padiglioni, il che potrebbe diminuire la vita complessiva del prodotto. All'interno c'è ovviamente imbottitura in memory foam. All'esterno si nota una placca con il logo CORSAIR retro-illuminato. Un dettaglio elegante e non troppo gaming/tamarro, che comunque può essere disattivato da software se proprio non fosse di vostro gradimento. Il padiglione destro ospita un solo pulsante, quello per la connettività Bluetooth. Tenendolo premuto entrate in modalità pairing, mentre la pressione singola vi permette di passare tra i dispositivi connessi.

Il padiglione sinistro è decisamente più affollato. Frontalmente si trova il microfono flip-to-mute sempre collegato alle cuffie (non di quelli removibili quindi), molto comodo e molto carino anche esteticamente. Si nota subito una corona LED molto vicina ai fori del microfono. Se illuminata di bianco ci indica che il microfono è attivo e funzionante, se di rosso invece che è mutato. Sul padiglione troviamo poi la porta USB-C per la ricarica, un comodo potenziometro ruotabile e premibile per il volume (e non solo) e, subito sopra, il pulsante di accensione e spegnimento delle cuffie. C'è anche un piccolo LED di stato.

La struttura, come accennato, risulta flessibile e anche piuttosto solida. Perni e anima dell'archetto sono in alluminio, e anche le plastiche e i tessuti esterni sono solidi e di qualità. E sinceramente non mi è sembrato evidente alcun punto debole, anche se, come al solito, per giudicare la solidità di un dispositivo servirebbero mesi e mesi di test. L'isolamento acustico non è dei migliori. Questo vi permette di sentire la vostra voce mentre parlate in chat vocale senza per forza dover attivare il riverbero, ma i vantaggi terminano qui. Diciamo che essendo cuffie pensate per il gaming ci sta non puntare troppo sull'isolamento. Giocando da casa non è che dovrete affrontare chissà quali rumori di sottofondo, e in generale anche con volume a metà della potenza massima è comunque difficile sentire distintamente quello che succede fuori. Però ecco, non sono cuffie con cancellazione del rumore, e i copri-padiglioni in tessuto più la particolare indossabilità che li caratterizza fanno sì che non siano troppo compresse sul volto, con conseguente peggioramento dell'isolamento.

Comunque, tutto quello che vi ho descritto lo avevamo già visto nel 2021 sulle HS80 RGB WIRELESS. Vi starete quindi forse chiedendo: quali sono le differenze? Le HS80 MAX guadagnano il Bluetooth, più autonomia, meno peso, SoundID (lo vediamo nel paragrafo dedicato alle funzionalità) e un protocollo di connettività wireless diverso. Quanto di buono avrete forse letto in passato sulle HS80 RGB vale anche per queste MAX, e anzi, avendo più funzionalità e meno peso risultano anche migliori.

Peso : 352 grammi (con microfono)

: 352 grammi (con microfono) Dimensioni : 200 x 97 x 183 mm

: 200 x 97 x 183 mm Driver : 50 mm con magnete al neodimio

: 50 mm con magnete al neodimio Risposta in frequenza : 20 Hz - 20.000 Hz

: 20 Hz - 20.000 Hz Sensibilità : 119 dB (± 3dB)

: 119 dB (± 3dB) Impedenza nominale : 32 Ohm @ 1kHz

: 32 Ohm @ 1kHz Tipo di trasmissione : Wireless low-latency 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, cavo 3,5 mm

: Wireless low-latency 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, cavo 3,5 mm Profili Bluetooth : A2DP, HFP, HSP

: A2DP, HFP, HSP Tecnologia Audio : Dolby Atmos, Sonarworks SoundID

: Dolby Atmos, Sonarworks SoundID Raggio d'azione wireless : fino a 15 m

: fino a 15 m Compatibilità: PC, PlayStation 5 e 4, Nintendo Switch, mobile

Per quanto riguarda la compatibilità, le nuove HS80 MAX risultano compatibili con ancora più dispositivi del modello precedente, tutto grazie al modulo Bluetooth integrato. Di conseguenza potete usarle su Windows, macOS, PS4 e PS5 tramite ricevitore wireless e su tutti gli altri dispositivi tramite connettività Bluetooth, inclusi dispositivi Android, iOS e Nintendo Switch. L'unica esclusa dai giochi è Xbox. Non c'è jack audio, di conseguenza dovete usarle sempre e solo nella modalità senza fili, ma se non altro potete continuare a usarle anche durante la ricarica. Il raggio di azione ammonta a 15 metri, un po' meglio di alcuni modelli, peggio di quanto visto ultimamente sul modello top di Logitech G. Per qualche motivo non usano il protocollo SLIPSTREAM proprietario, quello che vi permetterebbe di collegare allo stesso ricevitore più periferiche di casa CORSAIR. Ne ho avuto riprova perché sto usando il CORSAIR NIGHTSABRE WIRELESS e il suo ricevitore è distinto da quello delle cuffie su iCUE.

Per quanto riguarda alcune caratteristiche di natura tecnica, come la risposta in frequenza, sensibilità e impedenza, le HS80 MAX risultano molto simili a quanto offerto dalla concorrenza. I driver sono da 50 mm con magnete al neodimio, e la loro risposta in frequenza risulta inferiore a quella delle HS80 RGB. La risposta in frequenza del modello precedente infatti spaziava da 20 Hz a 40 kHz, mentre queste si "fermano" a 20 kHz. Senza scendere troppo in dettaglio, va benissimo così. E anzi, dalle impostazioni audio di Windows stavolta si può selezionare anche l'audio 2 canali, 24 bit a 96.000 Hz in modalità Wi-Fi, cosa che non si poteva fare con il modello precedente.

Funzionalità e qualità audio

Devo essere sincero: la prima volta che ho acceso le CORSAIR HS80 MAX dopo averle collegate al PC ho per un attimo avuto il terrore di avere per le mani un paio di cuffie pessime. Può succedere anche ai marchi migliori, incluso CORSAIR, ma così mi sembrava davvero, davvero troppo. Per qualche motivo senza essere passati prima da iCUE, le HS80 inizialmente suonano male, e con male intendo come cuffie non calibrate da 10€ comprate all'Eurospin. E la cosa bella è che collegandole via Bluetooth al mio fido Pixel 7 l'audio era più che decente. Ma appunto, installando iCUE tutto si sistema, e le HS80 MAX iniziano a suonare come dovrebbero. Ovvero?

Ovvero molto bene. Le cuffie nascono come prodotto gaming, e sarebbe inutile nascondere la loro natura o dirvi che non c'è un esaltazione delle basse frequenze. Quest'ultima c'è eccome, tanto da far vibrare leggermente la struttura con bassi più corposi. E stavolta CORSAIR non si gioca "Surround" o audio spaziale nel nome del prodotto (come per le HS65 Surround), ma a bordo, come suggerito dal cartoncino a cui facevo cenno nel paragrafo relativo all'unboxing, c'è il supporto al Dolby Atmos. E diamine, finalmente un paio di cuffie che non suonano da schifo con l'audio spaziale! Sì, scusate il termine molto forte, ma solitamente le cuffie gaming con audio spaziale suonano da schifo (senza mezzi termini) se si esula da un contesto gaming o multimediale, e talvolta anche in questi contesti non è che facciano faville, anzi. Invece le HS80 MAX con Dolby Atmos attivo si lasciano usare più che piacevolmente anche con la musica, il che è, almeno per conto mio, un mezzo miracolo. Facciamo un passo indietro però.

Dolby Atmos di solito è una funzionalità a pagamento. Con le HS80 MAX non avete bisogno di pagare un bel niente, né tanto meno inserire codici riscattabili, iscriversi o diavolerie simili. Su Windows si può scaricare l'app Dolby Access che, dà impostazioni, vi permette di mettere mano ai parametri del Dolby Atmos. Prima però dovete attivare proprio Dolby Atmos dalle impostazioni di Windows.

Attivato quello, la strada è in discesa. Tornando all'app Dolby Access e recandosi appunto nella sezione dedicata al Dolby Atmos, ci sono preset dedicati al gaming, ai film, alla musica e alla voce. Ci sono anche 3 profili personalizzabili che vi permettono di creare e salvare equalizzatori, questo nel caso i profili esistenti non fossero di vostro gradimento. E sì: se ve lo steste chiedendo, fanno la differenza. La cosa sorprendente, come vi dicevo, è che ci si può tranquillamente ascoltare anche la musica. Anzi, usando il preset Caldo l'effetto è davvero gradevole, e c'è persino chi preferirà usare il Dolby Atmos per ascoltare le proprie canzoni preferite invece di usare l'audio standard. E questo è un vantaggio anche per chi usa le cuffie per spaziare tra musica, giochi, film e intrattenimento in generale, visto che si può evitare di attivare e disattivare l'audio spaziale in continuazione.

Se nella musica si ottengono risultati finalmente accettabili, è però che in gioco che l'orecchio gode di più. La cosa sorprendente non è tanto la direzionalità del suono, quanto più il fatto che si riesca a distinguere ogni suono del momento di gioco in modo chiaro e distinto. In Overwatch 2 nelle mischie più cruente si riescono comunque a distinguere gli effetti sonori dei 10 eroi coinvolti, il tutto con direzionalità e senza distorsioni. E su PlayStation 5? Non c'è Dolby Atmos, ma c'è comunque il supporto all'audio Tempest 3D, il che non è affatto male! Il collegamento alla console next-gen di casa Sony è effettuato tramite il solito ricevitore USB che si usa su PC. Il tutto funziona anche su PS4, ovviamente senza audio spaziale.

E iCUE? Come accennato, per usarle su Windows o macOS il passaggio dal software ufficiale di CORSAIR è praticamente obbligato. Ma non è solo un obbligo: non installarlo e non sfruttarlo è uno spreco delle potenzialità delle HS80 MAX WIRELESS. Il primo campo ad accoglierci è Assegnazioni tasti. No, non è una tastiera o un mouse, ma avete comunque la possibilità di personalizzare il comportamento di un tasto, ovvero quello che si attiva alla pressione del potenziometro del volume. Di base serve a passare tra gli equalizzatori salvati su iCUE. Se non vi servisse a molto, potete assegnarci qualsiasi funzione vi pare, compreso un bel "BIIIIP" per censurare eventuali ingiurie e maledizioni durante il gioco online. C'è poi Effetti di Illuminazione, utile a personalizzare il comportamento dei LED sull'esterno dei padiglioni. Il tab NVIDIA è abbastanza inutile: serve solo a ricordarvi che con queste cuffie e con una scheda video NVIDIA potete sfruttare NVIDIA Broadcast, utile a migliorare la resa della webcam e del microfono in caso di videocall, streaming e simili. Equalizzatore vi permette di selezionare i preset di CORSAIR o di crearne di vostri, anche se la cosa si sovrappone a quanto avevamo visto con Dolby Atmos.

C'è anche SoundID, un'altra funzionalità molto, molto interessante. Si tratta di un sistema automatico di regolazione dei parametri che si basa non sulla scelta di parametri, ma sull'ascolto di tracce sonore. Una volta scelta una traccia di riferimento, a scelta fra brani metal, elettronici, acustici o più orientati al canto, iniziano una serie di test orientati sia alla qualità del suono che al volume, alternando anche l'ascolto tra orecchio destro e sinistro. Si tratta di una sorta di calibrazione del suono cucita sui vostri gusti in fatto di frequenze e anche sulla quantità di suono percepita. Una volta terminato il test, si crea appunto questa sorta di equalizzatore di cui non potete vedere i parametri che potete attivare o disattivare a piacimento da iCUE. Potete però vedere il risultato del test che vi spiega in soldoni le frequenze avvantaggiate e lo stato delle vostre orecchie, anche se non si tratta di un risultato "medico" (per quello ci sono le visite audiometriche).

Infine c'è il tab Impostazioni, che permette di aggiornare le cuffie, regolare la luminosità dei LED, potenziare il microfono e gestire qualche altro parametro. In definitiva a livello di funzionalità ce ne sono persino troppe! Equalizzatori personalizzati, SoundID, Dolby Atmos con altrettanti equalizzatori e personalizzazioni: su PC c'è davvero di che sbizzarrirsi, e anche su PS5 si può contare su audio spaziale. In definitiva è davvero difficile non trovare i settaggi che fanno al caso vostro. Sono cuffie da audiofili? Assolutamente no, e non vogliono nemmeno esserlo. A differenza di altre cuffie gaming però, sanno essere più poliedriche del solito. Nei giochi, anche grazie al Dolby Atmos e a una spiccata propensione per i bassi, danno il meglio di loro, ma se volete fare altro oltre che giocare non dovrete cambiare cuffie.

Un cenno d'obbligo anche all'utilizzo tramite Bluetooth. Anche qui meglio del previsto! Mi aspettavo un audio notevolmente peggiore, invece le HS80 MAX si difendono anche in questo campo. Certo, manca tutto l'aspetto di personalizzazione che abbiamo visto su PC, ma per usarle su smartphone o su Nintendo Switch vanno più che bene. Inoltre potete usarle su PC tramite ricevitore wireless e collegarle in contemporanea allo smartphone via Bluetooth. Così facendo potrete rispondere alle chiamate direttamente in cuffia senza dover alzare il telefono. Il pulsante per l'abbinamento Bluetooth diventa in questo caso il comando di riferimento per rispondere o per terminare la chiamata.

Microfono

Buone le performance del microfono. Vediamo le caratteristiche tecniche diffuse da Corsair: Rilevamento microfono : omnidirezionale

: omnidirezionale Risposta in frequenza : da 100 Hz a 10 kHz

: da 100 Hz a 10 kHz Impedenza : 2.2k Ohm

: 2.2k Ohm Sensibilità: -38dB (± 3dB) Davvero particolare il fatto che il microfono non risulti orientabile. La staffa che lo ospita è sì flessibile, ma non può essere piegata o avvicinata alla bocca. Ciò nonostante, la resa è ottima e il volume non è basso. E nel caso il volume non fosse soddisfacente, si può aumentare il gain dal tab Impostazioni di iCUE. Il fatto che stia lontano dalla bocca e dal naso può aiutare inoltre a non intercettare rumori molesti che vanno a disturbare gli altri utenti in chat vocale. La voce risulta più calda del previsto, risultando quindi sufficientemente fedele e poco artificiale. C'è forse una piccola sfumatura metallica, ma il risultato finale è migliore di tante altre cuffie gaming in circolazione.

Autonomia

Per valutare insieme l'autonomia diamo un'occhiata ai valori diffusi da CORSAIR:

24 ore in Wi-Fi con RGB ON

65 ore in Wi-Fi con RGB OFF

Fino a 130 ore in Bluetooth

Con RGB ON il valore è basso, anche se non il più basso registrato ultimamente tra le cuffie gaming (c'è chi si ferma a 12 ore). C'è anche da dire che i LED sono molto belli, ma quando indossate le cuffie sono veramente inutili. Se quindi volete guadagnare in autonomia basta spegnerli da iCUE. 65 ore in tal senso sono un più che discreto passo in avanti, e anzi, è un valore molto vicino a quello registrato con le BlackShark V2 Pro (70 ore) e superiore a quello delle Logitech G PRO X 2 (50 ore).

Prezzo

189,99€: è questo il prezzo di listino delle HS80 MAX WIRELESS. Alto? Sicuramente ci troviamo di fronte a cuffie top di gamma, ma c'è anche da dire che CORSAIR è riuscita a confezione un modello con un'ottima resa audio a un prezzo di gran lunga inferiore della concorrenza. Tra i modelli che abbiamo citato ce ne sono da 289€, da 229,99€ e addirittura da 329,99€. Ecco qualche esempio:

Giudizio Finale CORSAIR HS80 MAX WIRELESS CORSAIR HS80 MAX WIRELESS si propongono a primo acchito come un "minor" upgrade delle HS80 RGB.Verrebbe da pensare che in più c'è solo il Bluetooth, ma in realtà cambiano anche i driver e il protocollo wireless. Forse l'abbandono della tecnologia SLIPSTREAM ha permesso a CORSAIR di spingere di più sull'autonomia, e come se non bastasse anche il peso è ridotto. Risultano quindi più comode, compatibili con più dispositivi e con una batteria che dura di più. A tutto questo aggiungeteci Dolby Atmos incluso, SoundID, ottime performance non solo in gaming e un prezzo sicuramente superiore a quello del predecessore, ma inferiore a quello richiesto da praticamente tutta la concorrenza. Sommario Unboxing CORSAIR HS80 MAX WIRELESS 6.5 Costruzione ed ergonomia 9.5 Funzionalità e qualità audio 9 Microfono 7.5 Autonomia 8 Prezzo 6.5 Voto finale CORSAIR HS80 MAX WIRELESS Pro Archetto "fluttuante"

