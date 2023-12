Il nuovo ecosistema Corsair iCUE LINK è uno dei più avanzati al mondo per quanto riguarda la dissipazione su PC desktop. Nella vasta gamma di accessori per il raffreddamento trovate di tutto, a cominciare dal dissipatore a liquido AIO iCUE LINK H150i LCD di cui parleremo in maniera approfondita. La particolarità di questo sistema è che punta tutto su due fattori fondamentali: l'estetica raffinata e la semplicità di collegamento. La serie iCUE LINK, infatti, è studiata per razionalizzare il cable management, creando un collegamento diretto tra radiatore, pompa, ventole e altri accessori compatibili, minimizzando l'uso di cavi e cavetti, per la gioia di chi ama la pulizia visiva all'interno del case. Si tratta, però, di un sistema non certo economico, dunque vediamo insieme in questa recensione completa se il costo vale l'acquisto. PRO Sistema di collegamento innovativo

Unboxing

Abbiamo provato diversi prodotti della serie iCUE LINK, come potete vedere dalle gallerie in basso. Il protagonista assoluto è ovviamente il sistema AIO Corsair iCUE LINK H150i LCD, che in confezione include un radiatore da 360 mm collegato al waterblock, 3 ventole RGB, un hub RGB, diversi cavi per il collegamento, le staffe tutti gli altri strumenti per il montaggio. Ci sono poi le ventole iCUE LINK QX120 RGB, con un kit da 3 unità più un altro kit singolo di espansione. Inoltre, abbiamo anche il cavetto iCUE LINK Cable con connettore a 90°.

Caratteristiche Tecniche

Compatibilità : Intel: LGA 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156 AMD: AM5, AM4

: Dimensioni Coldplate : 56 x 56 mm

: 56 x 56 mm Materiale Coldplate : Rame

: Rame Dimensioni Radiatore : 120 x 397 x 27 mm

: 120 x 397 x 27 mm Materiale Radiatore : Alluminio

: Alluminio Lunghezza tubi : 450 mm

: 450 mm Materiale tubi : Gomma a bassa permeazione con rivestimento nero

: Gomma a bassa permeazione con rivestimento nero Ventole : QX120 RGB (x3)

: QX120 RGB (x3) Dimensioni ventola : 120 x 120 x 25 mm

: 120 x 120 x 25 mm Velocità ventola : 480 - 2400RPM ±10%

: 480 - 2400RPM ±10% Pressione statica ventola : 0,17 - 3,8 mm-H2O

: 0,17 - 3,8 mm-H2O Air Flow ventola : 16,44 - 63,1 CFM

: 16,44 - 63,1 CFM Rumore ventola : 10 - 37 dBA

: 10 - 37 dBA Controllo ventola : digitale

: digitale Supporto PWM : No

: No Tecnologia RGB : Corsair iCUE

: Corsair iCUE Peso: 2,69 kg

Le caratteristiche tecniche che rendono unico il sistema Corsair iCUE LINK sono tante e molto peculiari. Prima di tutto, a livello tecnico siamo su una fascia altissima: sia il dissipatore iCUE LINK H150i LCD che le ventole integrate sono potenti e silenziosi, realizzati con le tecnologie più innovative e con materiali resistenti. Il dissipatore AiO iCUE LINK H150i LCD ha un radiatore in alluminio da 360 mm, tre ventole RGB integrate, più un waterblock con schermo LCD IPS da 2,1" molto luminoso (600 cd/m²) e con una buona risoluzione (480 x 480 pixel). La particolarità più interessante tra tutte è ovviamente il sistema d'illuminazione LED RGB, molto estremo per ogni componente. Il waterblock non solo ha uno schermo integrato, ma è avvolto da un rivestimento trasparente pieno di LED. Le ventole hanno i LED non solo nella parte interna, ma anche sui due fianchi, grazie a due piccole strisce visibili su ciascun lato lungo. L'effetto complessivo è davvero sbalorditivo. Come detto, però, un'altra caratteristica importante è il minimalismo. Per utilizzare i prodotti dell'ecosistema iCUE LINK bastano pochissimi cavi. Le ventole sul radiatore si agganciano tra loro grazie a piccole appendici sui lati, che le tengono ferme e trasmettono l'alimentazione e il segnale ai LED RGB. Per le ventole più lontane basta un singolo cavo iCUE LINK, da collegare direttamente alle due porte del dissipatore. In pratica, è possibile collegare in serie (daisy-chain) i dispositivi compatibili iCUE LINK, gestendo tutto con il minimo ingombro. Ogni connettore iCUE LINK supportano fino a 7 dispositivi in cascata, dunque al dissipatore potete collegare 14 dispositivi in totale, grazie alle due porte integrate sul radiatore. Per il controllo delle ventole e degli effetti d'illuminazione avete comunque bisogno del piccolo hub incluso in confezione, erede del Commander Core che avevamo già visto in altri prodotti Corsair. Questo è il componente più "esteticamente fastidioso" dell'intero sistema, ma può essere facilmente nascosto nelle parti meno visibili del case.

Montaggio

Un graditissimo effetto collaterale del sistema iCUE LINK è che semplifica moltissimo il montaggio dei componenti, grazie alla riduzione dei cavi per il collegamento. Il dissipatore Corsair iCUE LINK H150i LCD arriva praticamente già montato all'interno della confezione. Le tre ventole QX120 RGB sono posizionate in configurazione pull (exhaust), ma si possono facilmente cambiare, visto che non hanno cavetti sui lati. Come detto, si collegano tra loro semplicemente tramite le appendici e i connettori iCUE LINK. Il waterblock si monta in maniera classica: basta fissare i 4 distanziatori sulla scheda madre (più la piastra posteriore in caso di processore Intel), posizionare la pompa sul processore (la pasta termica è già applicata sulla piastra in rame) e avvitare i 4 dadi superiori. Tra l'altro, il waterblock non presenta cavi esterni, ma sono integrati direttamente sotto al rivestimento dei tubi, semplificando ulteriormente il lavoro. Per le ventole sul radiatore basta collegare un cavo iCUE LINK dall'apposita porta del radiatore alla corrispettiva porta su una delle ventole. Sia l'alimentazione che il segnale RGB vengono forniti direttamente dal cavo, senza dover collegare altro. L'unico componente a cui dovete fare attenzione per il montaggio è il piccolo hub, che ha una grande quantità di porte diverse. Ad esso vanno collegati un cavo iCUE LINK e un connettore USB-C (provenienti dalle porte sul radiatore), un connettore di alimentazione PCIe (dall'alimentatore), un connettore a 2 pin e con uscita a 4 pin (da inserire nella porta CPU_FAN sulla scheda madre) e un connettore microUSB, che dall'altra parte ha un'uscita USB 2.0 da mettere sulla scheda madre. Se avete ventole aggiuntive (come nel nostro caso), bisogna collegare un altro cavo iCUE LINK: un capo va alla seconda porta dell'hub, mentre l'altro capo va all'ingresso iCUE LINK su una delle ventole. Finiti tutti i collegamenti, potete posizionare il piccolo hub sul retro del case, magari attaccandolo direttamente ad una delle paratie in metallo, visto che è magnetico. Per maggiori informazioni sul montaggio potete consultare la guida completa di Corsair. Se siete abituati ad utilizzare dissipatori di ultima generazione, non dovreste trovare molta difficoltà a montare un sistema iCUE LINK H150i LCD. Avendo accumulato quasi tutti i connettori sul piccolo hub, il resto dei componenti rimane molto più pulito e facile da installare.

Software

Per gestire tutte le funzionalità del dissipatore Corsair iCUE LINK H150i LCD e degli altri componenti compatibili si utilizza il classico software Corsair iCUE, sempre più completo e ricco di opzioni. Tramite l'interfaccia del software potete accedere a tutti i dispositivi singolarmente, personalizzando la velocità delle ventole, gli effetti d'illuminazione e il comportamento dello schermo LCD. Potete anche aggiornare il firmware dei componenti installati e monitorare ogni singolo parametro del sistema. Lo schermo LCD supporta la visualizzazione di informazioni relative al sistema (ad esempio la temperatura del processore), ma può anche mostrare GIF animate. La qualità è molto alta, tra le migliori in assoluto per un componente del genere. Non manca la compatibilità con la tecnologia Murals, che permette di creare scene d'illuminazione molto complesse, applicabili a tutti gli elementi RGB montati nel vostro PC. Ci sono anche profili dinamici per far cambiare l'illuminazione a seconda di quello che succede sul PC o del gioco avviato, dunque le possibilità sono davvero ampie.

Piattaforma di Test

Stavolta non ci siamo proprio risparmiati. Per provare il sistema Corsair iCUE LINK H150i LCD abbiamo messo su una build tra le più potenti del momento, se non la più potente in assoluto. Basti dire che come processore abbiamo un Intel Core i9-14900K e come GPU una ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 dissipata a liquido. La build è stata montata su una test bench Cooler Master MasterFrame 700 con 9 ventole complessive montate, tutte da 120 mm. A seguire trovate la lista completa con tutti gli altri componenti utilizzati.

Benchmark

Le prestazioni di Corsair iCUE LINK H150i LCD e del sistema iCUE LINK sono ottime in tutti i contesti. L'efficienza di raffreddamento si fa notare anche sotto stress, ma anche la rumorosità è ben ottimizzata, con valori ampiamente nella media: non è un sistema super silenzioso, ma impostando bene i profili delle ventole è possibile gestire bene il rumore. Nei benchmark utilizzati per la prova abbiamo registrato valori molto interessanti. Ovviamente il 14900K è un processore top gamma che raggiunge temperature elevatissime, dunque non stupitevi se il picco massimo supera i 100° in tutti i test. La temperatura media è però buona, inferiore a 80°, dunque ampiamente sotto controllo. Partiamo dal classico Torture Test di 10 minuti su Prime95, dove i valori di temperatura massima si raggiungono dopo circa un minuto dall'inizio del test, per poi calare e rimanere stabili su circa 85° fino alla fine. Molto simili anche i dati derivanti dal test multi-core da 10 minuti su Cinebench R23 e Cinebench 2024: in questo caso il picco si raggiunge subito appena partono i test, poi dopo circa 2 minuti si arriva ad una temperatura stabilizzata a meno di 80°. Facendo qualche confronto, possiamo dire che il nuovo iCUE LINK H150i LCD riesce a fare meglio sia del collega Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT che delle soluzioni concorrenti, come i recentissimi NZXT Kraken Elite 360 2023 e ASUS ROG RYUO III 360 ARGB. La prova sul 14900K è un caso limite ed è stata superata, dunque questo sistema di dissipazione può essere usato senza problemi su qualsiasi tipo di build, anche quelle top gamma.

Prezzo e Acquisto

I dispositivi della gamma Corsair iCUE LINK sono disponibili sul mercato da novembre 2023. Riportiamo a seguire lo schema completo dei prezzi per l'Italia di ciascun componente. iCUE LINK H150i LCD : 379,90€

: 379,90€ iCUE LINK QX120 RGB (Kit da 3): 159,90€

(Kit da 3): 159,90€ iCUE LINK QX120 RGB (singola): 49,90€

(singola): 49,90€ iCUE LINK Cable: 14,90€ Senza girarci troppo intorno, parliamo di prezzi altissimi, al top assoluto per ogni categoria di prodotto. Il punto, però, è che quest'esclusiva gamma di strumenti per la dissipazione è praticamente unica nel suo genere, impossibile da confrontare con altre soluzione concorrenti. Al momento, nessun altro marchio (NZXT, ASUS, MSI, Cooler Master, Arctic, ecc.) può vantare nel proprio catalogo un ecosistema di prodotti così integrato e completo sotto ogni punto di vista, sia molto efficiente a livello termico che molto bello da vedere. Corsair ha deciso di spingere forte sull'innovazione, creando un nuovo paradigma di gestione del collegamento tra i vari dispositivi che promette diversi vantaggi: semplifica le operazioni di montaggio, dona un look più minimale, migliora il cable management. L'innovazione però ha un costo (altissimo) ed è su questo aspetto che ogni cliente dovrà riflettere in fase d'acquisto. Se volete godere di tutti i vantaggi del sistema iCUE LINK dovete essere disposti a sborsare cifre che sono anche il doppio più alte di un sistema simile, ma ovviamente meno performante e meno bello da vedere.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

