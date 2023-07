Recensione Corsair NIGHTSABRE WIRELESS: 11 tasti, tanti LED e hardware al top

Corsair , sempre molto attiva anche nel mondo dei mouse gaming , lancia un nuovo modello che potrebbe essere il giusto punto di incontro dei gusti di molti utenti. Si chiama Corsair NIGHTSABRE WIRELESS e, come suggerisce il nome, si tratta di un mouse senza fili. Ma non è certo l'unica caratterista che lo contraddistingue: ha tanti pulsanti programmabili, LED, più opzioni di connettività, soluzioni ergonomiche particolari, hardware al top e tanto altro. Vi ho incuriosito? Bene, allora scopriamolo insieme in questa recensione!

Unboxing Corsair NIGHTSABRE WIRELESS

L'unboxing del nuovo Corsair NIGHTSABRE WIRELESS non riserva grosse sorprese . Troviamo mouse, ricevitore wireless, un cavo da 1,8 metri in corda (non è specificato se PARACORD), manualistica e nient'altro. Visto il prezzo di vendita forse era lecito aspettarsi qualcosa in più, come ad esempio dei piedini in PTFE di ricambio.

Caratteristiche tecniche

La memoria interna garantisce la memorizzazione di 5 profili, meno del KATAR ma il motivo è semplice: più pulsanti e quindi più funzioni da salvare in loco. Sul peso c'è di che discuterne. Come vi dicevo, il NIGHTSABRE potrebbe essere il giusto punto di incontro fra i gusti di più utenti. Il peso arriva a 99 grammi: non è quindi categorizzabile come mouse leggero, ma visto l'alto numero di pulsanti programmabili (ben 11), di LED e viste anche le dimensioni complessive, lo si può comunque definire leggero, almeno a paragone con altri modelli dotati di caratteristiche simili. Il G502 X di Logitech ad esempio pesa 107 grammi, o il ROCCAT Kone XP Air arriva invece a 99 grammi. Siamo insomma in linea con il genere di prodotto a cui il NIGHTSABRE appartiene.

A tal proposito, per una volta tanto nulla vieta ai mancini di usare questo mouse con la mano sinistra, vista la simmetria che lo caratterizza. I pulsanti programmabili, o meglio, alcuni di essi, sono però solo sul lato sinistro, e premerli con il mignolo potrebbe risultare scomodo. I due fianchi presentano una zigrinatura a triangolini, ovvero la classica trama di casa CORSAIR, che migliora la presa del mouse. Non ci sono però alcove particolari dove far "risposare" il pollice o il mignolo, ma entrambi vanno verso l'interno. Sul retro fanno sfoggio i piedini in PTFE sempre più diffusi sui mouse gaming di ogni fascia. La porta di ricarica è una USB-C frontale, e sempre sul retro troviamo lo switch per passare fra le tre modalità di utilizzo (Bluetooth, SLIPSTREAM, cablato) e uno sportellino dove collocare all'occorrenza il ricevitore Wi-Fi.

Tralasciamo per un momento la (ottima) scheda tecnica e passiamo al mouse nudo e crudo. Le linee del NIGHTSABRE sono davvero particolari. Non è molto alto, o comunque in linea con altri modelli, ma è bello lungo e caratterizzato da linee sinuose e simmetriche.

Ottima la rotellina del mouse . Non è specificato il materiale di cui è costituita (potrebbe essere in alluminio), ma ha un'ottima copertura in gomma con la classica zigrinatura CORSAIR.

Subito sotto ci sono altri due pulsanti programmabili, caratterizzati da una forma e da una disposizione piuttosto atipica . Di default servono a ciclare tra i profili d'uso del mouse. Per ciclare invece tra i preset DPI si usano due pulsanti posti di fianco a quello principale di sinistra , sulla falsa riga ad esempio del G502 X di Logitech. Né questi né quelli sotto la rotellina si premono per errore: vi devono proprio scivolare le dita per finirci sopra e applicare la pressione necessaria all'attivazione.

Il diavolo è nei dettagli, e se a primo acchito il NIGHTSABRE sembra molto simile come dotazione hardware al KATAR, ci sono in realtà altre diversità, tra cui ad esempio gli switch. Il nuovo modello integra switch di tipo ottico (modello sconosciuto) affiancati dalla tecnologia zero gap CORSAIR QUICKSTRIKE .

Vi ho già parlato dei pulsanti extra presenti: quelli della rotellina 4D, i due sotto per i profili e quelli laterali per i DPI. Ce ne sono altri due sul fianco sinistro , in una posizione alquanto classica. L'alcova verso l'interno in cui si poggia il pollice fa sì che non ci sia modo di premerli se non volontariamente. Il loro feedback, così come quello di tutti i tasti extra, è di natura più meccanica e cliccosa. Si arriva a un totale di 11 tasti, di cui effettivamente programmabili 10. Il clic sinistro è protetto via software, vista la sua essenzialità.

Costruzione ed ergonomia

Un mancino si troverebbe a doverli usare con il mignolo, e vi assicuro che sarebbe molto, molto scomodo. Se non altro l'impugnatura, proprio per l'assenza di "nicchie" o altre particolari forme che troviamo in alcuni mouse gaming non fa favoritismi. Se già in alcuni mouse Corsair non bada molto a spese per quanto riguarda i LED, con il NIGHTSABRE è andata all-in : logo illuminato, bande LED sotto i tasti principali, due sezioni illuminate sul fronte che si estendono ai lati, sezione posteriore che proietta sulla scrivania. Non passa certo inosservato!

Le dimensioni complessive lo collocano tra i mouse medio/grandi : si parla di 129 x 63 x 40 mm circa , per un peso complessivo di 99 grammi. Come già accennato è un buon punto di incontro tra chi cerca mouse non troppo leggeri né troppo pesanti. In ogni caso, nonostante i 99 grammi, il mouse è una discreta scheggia. I piedini in PTFE garantiscono un'ottima scorrevolezza, e al resto ci pensa il sensore.

Come di consueto Corsair NIGHTSABRE mi ha fatto compagnia sia nelle giornate di lavoro che nelle sessioni di gioco. Adattarsi alle sue forme è stato semplice , nonostante sia un po' più lungo degli altri mouse e nonostante le linee sinuose ma atipiche. Anzi, a dirla tutta l'ho trovato più comodo di altri modelli provati di recente . Come ho già detto, le dimensioni e il peso "a mezzo" fanno sì che sia davvero facile abituarsi all'uso. I pulsanti principali, nonostante gli switch ottici, sono premibili lungo tutta la loro superficie, permettendovi quindi di usarlo con impugnature alternative (come quella ad artiglio). Forse se avete le mani molto piccole è il caso di prendere in considerazione altri modelli (come il già citato KATAR ELITE).

Un ultimo cenno alla qualità costruttiva prima di procedere oltre. Non abbiamo notato particolari debolezze strutturali, scricchiolii o altre criticità. Anzi, NIGHTSABRE è bello solido e forse i materiali e le coperture sono un po' più premium del solito, probabilmente anche per via del prezzo che lo caratterizza (spoiler: non contenuto).

Funzionalità e Software

Corsair NIGHTSABRE WIRELESS può essere usato in tre modi diversi: via cavo, con polling rate fino a 2.000 Hz, via Bluetooth 4.2 con polling rate ridotto o via Wi-Fi grazie al ricevitore SLIPSTREAM incluso in confezione, sempre a un massimo di 2.000 Hz. Per passare fra le tre modalità d'uso c'è uno switch fisico direttamente sul retro. Il cavo in confezione è in corda (finalmente), e di conseguenza il mouse si lascia usare in perfetta tranquillità anche durante la fase di ricarica. Un cenno d'obbligo alla tecnologia SLIPSTREAM visto che ci siamo. Oltre a permette un polling rate di 2.000 Hz anche senza l'uso di fili (cosa che la concorrenza non sempre raggiunge, talvolta anche per scelta), vanta un range di azione di 10 metri e vanta una funzione denominata IFS (Intelligent Frequency Shift) che passa automaticamente alle frequenze più libere in modo da non avere interferenze.

Inoltre, se avete altri dispositivi SLIPSTREAM, potete collegarli tutti allo stesso ricevitore, lasciando libera una porta USB. C'è anche un'altra funzionalità del mouse a cui si può accedere senza mettere mano al software. Tenendo premuto il tasto DPI e premendo il tasto davanti dei due programmabili sul lato sinistro, potete aumentare i DPI di 50 punti. Per ridurli invece stessa cosa premendo però il tasto indietro dei due sul fianco. Se li premete tutti e tre per 2 secondi invece resettate il valore di DPI. Una funzione comoda se avete il mouse con voi e volete appunto modificare i DPI per adattarli ad esempio alla superficie su cui giocate o al gioco specifico senza dover installare iCUE.