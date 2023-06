Recensione Corsair RM1000e: sobrio e silenzioso, il prezzo è già in discesa

Un alimentatore per PC desktop come Corsair RM1000e fa della concretezza il suo forte. Non ha un design appariscente, non punta a stupire con i suoi optional, ma ha tutte le carte in regola per essere un ottimo componente da installare nel proprio PC gaming e ottenere sempre prestazioni di alto livello. In questa recensione completa vi racconteremo tutto su di lui e vi diremo anche come si comporta nell'utilizzo quotidiano. PRO Prestazioni ottime

Confezione

La confezione di vendita di Corsair RM1000e è compatta ma bella piena. All'interno troviamo l'alimentatore, protetto da un copioso strato di materiale gommato, più la sacca con tutti i cavi e connettori, la manualistica di base e un altro sacchettino con viti e fascette. Da notare che i cavi sono ricoperti in plastica e hanno flessibilità limitata. In confezione è compreso anche il nuovo cavo con connettore 12VHPWR a 12+4 pin per le GPU di nuova generazione.

Caratteristiche Tecniche

Formato : ATX 3.0

: ATX 3.0 Dimensioni : 140 x 150 x 86 mm

: 140 x 150 x 86 mm Peso : 1,66 kg

: 1,66 kg Efficienza : 80 Plus Gold

: 80 Plus Gold Output massimo : 1000 W

: 1000 W Input AC : 100-240 V

: 100-240 V Connettori :

1 x Modular ATX Cable (24-PIN) 2 x EPS / ATX 12V 8-Pin (4+4) 1 x 12VHPWR (12+4) Pin 2 x PCIe 8-Pin (6+2) 2 x PCIe 8-Pin (6+2) Dual 3 x SATA (3 SATA) Straight 4 x SATA (4 SATA) Right Angle 4 x PATA (4-Pin)



:

Corsair RM1000e è un alimentatore completamente modulare con certificazione ATX 3.0 e PCIe 5.0. Supporta lo standard 80 Plus Gold e dunque vanta un'efficienza energetica del 90% sotto carico. La capacità di questo modello nello specifico è pari a 1000 Watt, ma per la serie RMe esistono anche le varianti da 750 W e 850 W. Sulla parte posteriore trovate tutti gli ingressi dei connettori, con un'ampia disponibilità per ogni necessità. Segnaliamo il gran numero di ingressi per i cavi PCIe, che permette dunque di alimentare diverse schede di espansione, non solo la GPU. Anzi, per la GPU segnaliamo nuovamente la disponibilità del connettore 12VHPWR a 12+4 pin, perfetto per le nuove schede NVIDIA di serie RTX 40. Questo particolare connettore permette di alimentare fino a 600 W ed è già pronto per il futuro. All'interno della scocca è presente una ventola da 120 mm che si occupa della dissipazione del calore. Funziona bene ed è molto silenziosa anche quando l'alimentatore è sotto carico massimo. Inoltre, è possibile anche attivare la modalità Zero RPM, che blocca totalmente la ventola quando il carico è basso. Il design, come accennato, è molto minimale e pulito, senza eccessi. Il Corsair RM1000e non ha LED RGB come il ROG Thor 1000W Platinum II o altri alimentatori più estrosi, non è un prodotto "da esposizione" ma preferisce fare bene il suo lavoro nell'ombra, nascosto nella parte bassa del case.

Montaggio

Montare il Corsair RM1000e all'interno del proprio case è relativamente facile, grazie soprattutto alle dimensioni abbastanza compatte e al design senza fronzoli. La posizione migliore per un case in formato ATX è quella con la ventola verso il basso, per incanalare l'aria fresca dalla parte inferiore del case direttamente nella ventola dell'alimentatore. I cavi ricoperti in plastica sono molto resistenti ma poco flessibili, quindi vi consigliamo di progettare bene il cable management all'interno del case, in modo da non dover fare troppa fatica quando dovrete inserire i vari cavi dell'alimentatore nella scheda madre e negli altri dispositivi.

Piattaforma di Test

Per provare Corsair RM1000e in tutto il suo potenziale abbiamo messo su una build con componenti di altissimo livello. Nella lista in basso trovate tutti i prodotti utilizzati, ma segnaliamo in particolare la presenza della scheda madre ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI, del processore AMD Ryzen 5 7600X e della nuovissima scheda video INNO3D GEFORCE RTX 4070 ICHILL X3.

Prestazioni e Rumorosità

Corsair RM1000e ha prestazioni solidissime, ed è questa la sua qualità più importante. La gestione dell'alimentazione delle diverse componenti inserite nella nostra build è stata sempre ottima, senza alcun problema né durante l'utilizzo intensivo né per gli eventuali picchi di carico. Ha la certificazione per arrivare fino a 105° per i condensatori, ma grazie al buon sistema di dissipazione e alla ventola integrata non abbiamo mai registrato problemi di surriscaldamento. Corsair RM1000e riesce a essere sempre abbastanza silenzioso durante il funzionamento, difficilmente udibile anche al livello massimo di carico. Trattandosi di un modello da 1000 W con certificazione 80 Plus Gold, l'efficienza energetica massima si raggiunge a circa metà del carico, dunque verso i 500 W di media. Per una build come la nostra questo valore è pienamente rispettato, ma potrebbe essere anche troppo alto per build con componenti di livello più basso.

Prezzo e Acquisto

Corsair RM1000e è disponibile da aprile 2023 al prezzo di listino di 199,90€. Acquistandolo dai rivenditori autorizzati avrete la copertura della garanzia 7 anni di Corsair. Il costo non è basso ma è comunque in linea con la concorrenza e con i modelli che hanno caratteristiche simili. Non siamo, dunque, di fronte a un prodotto eccessivo come il ROG Thor 1000W Platinum II già citato in precedenza, che costa quasi il doppio. Il nuovo RM1000e ha un buon rapporto qualità-prezzo e punta tutto sulla concretezza. Su Amazon e sugli altri store online si trova già a meno di 180€ in questo momento, con un prezzo che è destinato a calare lentamente nel corso dei prossimi mesi. Per quello che offre e per le sue capacità prestazionali, è sicuramente un buon costo e sarà sempre meglio col passare del tempo.

Giudizio Finale Corsair RM1000e Corsair RM1000e fa quello che promette, né più né meno. Ha prestazioni solidissime, è silenzioso e fornisce tutta l'energia necessaria anche alle build PC desktop più potenti. Tra le sue qualità più importanti spiccano il supporto per il nuovo connettore GPU da 12+4 pin e le dimensioni abbastanza ridotte. Il design è molto sobrio, forse anche troppo, al limite del noioso. La cosa che non ci ha convinto sono i cavi, ricoperti con un materiale un po' troppo duro. Ma per il resto il Corsair RM1000e è un prodotto che sa farsi apprezzare in ogni campo, anche per il prezzo accessibile. Voto finale Corsair RM1000e Pro Prestazioni ottime

Prestazioni ottime Certificazione 80 Plus Gold

Certificazione 80 Plus Gold Supporto ATX 3.0 e PCIe 5.0

Supporto ATX 3.0 e PCIe 5.0 Prezzo interessante Contro Design un po' noioso

Design un po' noioso Cavi poco flessibili