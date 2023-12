Recensione Corsair Sedia gaming T3 RUSH (2023): bella e, soprattutto, comoda!

Tra le sedie gaming disponibili nel listino di Corsair c'è anche T3 Rush, o meglio, la riedizione del 2023 della T3 Rush. Le sue forme sono ispirate ai sedili sportivi delle auto da corsa, e i materiali usati da Corsair sono quanto più premium possibile. L'abbiamo usata per diverse settimane come sedia da gioco e da lavoro, e siamo finalmente pronti a dirvi la nostra a riguardo! Corsair T3 RUSH Fabric (2023) Sedia da Gioco, Tessuto Esterno Morbido Traspirante, Cuscino Cervicale Regolabile e supporto Lombare in Memory Foam, Grigio/Carbone 329,90 € Vedi l'offerta PRO Design classico ma rifinito

Confezione

Corsair Rush T3 (2023) arriva, come tante altre sedie gaming, in uno scatolone sufficientemente grande del peso di circa 27 kg. All'interno c'è tutto il necessario per montarla, inclusi gli strumenti per avvitare le viti. La sedia è scomposta, e i vari pezzi sono sufficientemente protetti all'interno dello scatolone: ogni sezione è imbustata, e Corsair ha saggiamente sfruttato alcuni componenti morbidi (come il cuscino lombare) per proteggere le parti sensibili dagli urti. Ruote e viti sono in una scatolina a parte, e le viti a loro volta sono in una confezione di plastica. Ce ne sono di ricambio, cosa che può tornare utile. Non ci sono istruzioni cartacee: appena aprite la confezione incapperete in un QR-Code da scansionare per scaricarle sul vostro smartphone o tablet. C'è chi nelle confezioni delle sedie gaming in tessuto include anche mini-rulli per la pulizia della seduta, ma purtroppo non è questo il caso.

Montaggio

L'assemblaggio è semplice e in linea con tanti altri modelli, non necessariamente di Corsair. Si fissano le ruote alla base, si fissa il blocco comandi sulla parte inferiore del sedile, si inserisce il pistone cilindrico, rigirate il tutto per inserire lo schienale fissando le viti ai fianchi e mettete poi il tutto sulla sezione con le ruote. Questione di 10/15 minuti, se siete in due. Da soli potreste metterci qualcosa in più. Come accennato, non c'è bisogno di strumenti: basta la chiave a brugola inclusa in confezione. Mettiamola così: ci sono prodotti più costosi che offrono esperienze di unboxing e montaggio più di stampo premium, ma appunto, costano di più (spesso molto di più), e sono prodotti per certi versi anche diversi da questo.

Design e Ergonomia

Come accennato nell'introduzione, la sedia gaming Corsair T3 RUSH vanta un design ispirato ai sedili sportivi delle auto da corsa. Sono forme piuttosto classiche nell'ambito di questo genere di prodotti, ma sono comunque diverse da quanto offerta da marchi quali Vertagear o Secretlab. Corsair ha listino anche quel genere di sedia: ci sono ad esempio la TC200 e la TC100 Relaxed che vantano sedute meno rigide. Togliamoci il sassolino dalla scarpa. Dalle forme e dalle dimensioni ero preoccupato a riguardo di quello che è il punto fondamentale di una sedia del genere: la comodità. E invece mi sono dovuto ricredere. Rientro a pelo nei parametri massimi della sedia (ovvero massimo 188 cm e massimo 120 kg), e questo è un particolare da tenere assolutamente in considerazione quando si acquista un prodotto del genere. Ciò nonostante, la struttura ergonomica della T3 RUSH mi ha letteralmente avvolto per le ultime settimane, sostenendo perfettamente schiena, collo e braccia. E avvolgere, badata bene, è proprio il termine giusto. Se la vostra corporatura è abbondante (come la mia) vi sentirete avvolti dalle varie sezioni che compongono la sedia. Per chi è più magro la sedia potrebbe risultare addirittura più comoda. I materiali, come accennato, sono premium. Il telaio interno è in acciaio, l'imbottitura dovrebbe essere in memory foam (non è specificato) e all'esterno, sia sulla seduta che sullo schienale, troviamo una pregevole copertura in tessuto traspirante pensato, a detta di Corsair, per dissipare al meglio il calore, cosa che di inverno è difficile testare. A completare la dotazione ci sono due cuscini, uno cervicale da agganciare alle due fessure superiori, e uno lombare, entrambi con rivestimento in microfibra. Non sono regolabili in altezza, ma sono comunque pensati per essere quanto più universali possibili. E sono molto comodi. Quello lombare è praticamente indispensabile, vista la forma Il modello da noi testato è quello grigio/bianco, ma alternativamente ci sono anche i colori grigio/carbone e nero carbone. I braccioli sono 4D (ci torniamo nel prossimo paragrafo), e sono forse la componente meno premium di tutta la sedia. Sono in plastica rigida e vantano una copertura in stile carbon look. Diciamo che altre sedie gaming ci hanno abituato fin troppo bene, con braccioli magnetici e imbottiti molto comodi. Vediamo un rapido elenco di caratteristiche salienti, alcune che avete già letto in questa sezione della recensione: Rivestimento: tessuto traspirante; Altezza schienale: 85 centimetri; Larghezza schienale: 54 centimetri; Larghezza schienale tra i rafforzamenti laterali: 26 centimetri; Profondità seduta: 44 centimetri; Larghezza seduta: 57 centimetri; Inclinazione: 90 - 160°; Braccioli: 4D; Distanza fra i due braccioli: regolabile da 50 a 55,6 centimetri; Altezza regolabile: 10 cm; Altezza seduta da terra: da 48 a 58 centimetri; Struttura interna: acciaio; Tipologia seduta: racing; Altezza massima utilizzatore: 188 centimetri; Peso massimo utilizzatore: 120 kg

: tessuto traspirante Altezza schienale : 85 centimetri

: 85 centimetri Larghezza schienale : 54 centimetri

: 54 centimetri Larghezza schienale tra i rafforzamenti laterali: 26 centimetri

tra i rafforzamenti laterali: 26 centimetri Profondità seduta : 44 centimetri

: 44 centimetri Larghezza seduta : 57 centimetri

: 57 centimetri Inclinazione : 90 - 160°

: 90 - 160° Braccioli : 4D

: 4D Distanza fra i due braccioli : regolabile da 50 a 55,6 centimetri

: regolabile da 50 a 55,6 centimetri Altezza regolabile : 10 cm

: 10 cm Altezza seduta da terra : da 48 a 58 centimetri

: da 48 a 58 centimetri Struttura interna : acciaio

: acciaio Tipologia seduta : racing

: racing Altezza massima utilizzatore : 188 centimetri

: 188 centimetri Peso massimo utilizzatore: 120 kg Vorrei tornare su comodità ed ergonomia un'altra volta prima di procedere oltre. Ho usato la T3 RUSH per intere giornate lavorative, standoci seduto quindi anche 8/9 ore al giorno. La sedia precedente, che volevo cambiare da tempo, mi causava alcuni dolori alla spalla e alla schiena che, da quando uso questa T3 RUSH, fortunatamente sono spariti. Grazie anche al cuscino per la cervicale e a quello lombare, la sedia di Corsair sostiene bene tutto il corpo, e questo nonostante le forme racing più pronunciate e potenzialmente più scomode o comunque pensate per mantenere una determinata posizione durante il gaming. E la cosa sorprendente, che già vi ho sottolineato, è quanto riesco a starci comodo nonostante la mia stazza, che sarebbe la meno consigliata per sedie del genere.

Funzionalità

Corsair T3 RUSH integra le funzionalità che ci si aspetterebbe da una sedia gaming del genere. Tramite il classico sistema di sollevamento, che nel caso della T3 RUSH è a gas di classe 4, si può alzare di ulteriori 10 cm la seduta. L'inclinazione della seduta, da 90 a 160°, si regola invece con una leva classica posta sul lato destro, subito sotto il meccanismo dei braccioli. C'è anche il classico movimento di inclinazione che potete fare piantando i piedi per terra facendo al contempo forza sul sedile. Questi ultimi come accennato vantano un sistema di movimento 4D sempre più in voga tra i produttori di sedie gaming. Con le classiche levette laterali potete alzarli o abbassarli. Afferrandoli dalla parte frontale potete inclinarli sul piano orizzontale, mettendoli anche in quella posizione obliqua così comoda nel caso giochiate con controller. Con il pulsantino posto sulla cima del lato interno potete allontanarli o avvicinarli a voi seguendo la direzione del bracciolo stesso, mentre con il pulsante verso il fondo dello stesso lato interno potete avvicinarli o allontanarli seguendo invece l'altro asse. Diciamo insomma che è piuttosto facile trovare una posizione che possa fare al caso nostro. Forse i meccanismi sono un pelo più rigidi di altri modelli, ma comunque funzionano, ed è quella la cosa importante. Il cuscino lombare, come accennato, non è regolabile. Si tratta di un'imbottitura che non fate altro che appoggiare sulla sedia, lasciandola fissa nella posizione per cui è stato studiato e realizzato. Diciamo che il cuscino è sufficientemente alto da accontentare anche utenti abbastanza alti come me, il che non è male. E, soprattutto, riesce a resistere tutte le ore che deve senza affossarsi, sostenendo bene il peso e "coccolando" la parte del corpo per cui è stato progettato. Anche il cuscino per la testa non è regolabile. O meglio, diciamo che, grazie all'elastico che lo tiene fermo in posizione, potete spostarlo un po' più in su o un po' più in giù in modo da posizionarsi correttamente sul collo. Ero un po' scettico a riguardo della sua comodità, vista anche la sua forma pronunciata in stile gomma da masticare alla Daygum Protex. E invece anche questo componente si è rivelato fondamentale per donare al tutto la giusta comodità. Buono anche il meccanismo delle ruote: la sedia si muove fluidamente e senza troppi sforzi, ma dovete comunque volerla mettere in movimento per spostarla. Questo per dire che non ci sono movimenti accidentali, soprattutto in momenti di gioco concitati. Le 5 ruote in plastica rigida che permettono alla sedia di muoversi hanno un diametro di 65 mm.

Prezzo

Il prezzo di listino della Corsair T3 RUSH versione 2023 è pari a 329€. Come già accennato, oltre alla colorazione grigio / bianco vista in questa recensione la trovate anche in una tonalità di grigio più scuro senza accenti bianchi e anche in una color antracite. Ci troviamo in una fascia di prezzo particolare, inferiore a quella di sedie di marchi premium come la già citata Secretlab. Se siete disposti a spendere di più dei canonici 150/200€ ma volete mantenervi sotto la soglia psicologica dei 500€, T3 RUSH potrebbe essere l'opzione giusta per voi. I materiali sono ottimi e la comodità complessiva pure. In più vi portate a casa una sedia gaming caratterizzata da una certa eleganza, vista la presenza di una copertura in tessuto pregevole. Certo, le forme sono quelle dei sedili racing, ma se preferite queste linee a quelle delle sedie comfort allora avete trovato la top di gamma che fa per voi. Corsair offre 2 anni di garanzia sulla sua T3 RUSH 2023. C'è chi offre di più, ma si torna lì: si tratta di sedie che costano più di questa. La trovate sullo store ufficiale o, alternativamente, anche su Amazon, il che non è male.

Recensione Corsair T3 RUSH 2023 - Altre foto dal vivo

Giudizio Finale Corsair Sedia gaming T3 RUSH (2023) Corsair T3 Rush 2023 è una sedia gaming di qualità. I materiali sono ottimi e la comodità complessiva, nonostante le linee racing più aggressive e "tese", è davvero, davvero buona. E anzi, proprio vista la sua natura racing e vista anche la mia corporatura svantaggiata per questo genere di sedute, è ancora più sorprendente che l'abbia trovata così comoda. Il cuscino lombare non è regolabile, e dei braccioli imbottini non avrebbero guastato, ma soprassedendo a questi due particolari è difficile trovargli altri difetti. Il prezzo si colloca esattamente a metà fra le sedie top di gamma e quelle classiche. Queste ultime però non possono vantare né la comodità né la qualità dei materiali di questa T3 RUSH. Voto finale Corsair Sedia gaming T3 RUSH (2023) Pro Design classico ma rifinito

