Recensione Corsair Sedia gaming TC500 Luxe: la seduta lussuosa e "morbidosa"

In questo 2024, il listino Corsair delle sedie gaming si è arricchito anche della TC500 Luxe . Come suggerisce il nome, si tratta di un segmento lusso che mira non solo ai giocatori, ma anche a chi cerca una seduta lussuosa, comoda ed elegante adatta anche agli ambiti lavorativi. Ecco le nostre impressioni a riguardo dopo qualche settimana d'uso!

Confezione

Corsair TC500 arriva, come tante altre sedie gaming anche dello stesso marchio, in uno scatolone grande del peso di circa 30 kg . All'interno c'è tutto il necessario per montarla, inclusi gli strumenti per avvitare le viti. La sedia ovviamente è scomposta nelle sue minime parti, ma non ci sono poi così tanti pezzi. L'imballaggio, seppur generoso, potrebbe causare qualche danno allo schienale della sedia, ma per fortuna nel nostro caso non è successo niente. Non ci sono istruzioni cartacee : appena aprite la confezione incapperete in un QR-Code da scansionare per scaricarle sul vostro smartphone o tablet. Non c'è nessun extra all'interno, se non qualche vite di ricambio. Peccato, c'è chi include mini-rulli per la pulizia della seduta, ma non è questo il caso.

Montaggio

Si ribalta poi il tutto per inserire lo schienale: una volta allineato fissate le classiche viti ai fianchi e coperte con gli appositi tappini avete praticamente finito. Se riuscite a trovare un amico o un parente che vi aiuti finite nell'arco di un quarto d'ora. Da soli potreste faticare, anche perché la sedia è abbastanza pesante. Non c'è bisogno di strumenti aggiuntivi: bastano la chiave a brugola inclusa in confezione e un po' di olio di gomito.

Design e Ergonomia

Se la T3 RUSH aveva un design ispirato ai sedili sportivi delle auto da corse, qui siamo in un campo completamente diverso. La TC500 LUXE è decisamente più in linea con il design e la comodità delle Secretlab o di modelli simili (come la Vertagear).

Lo schienale quindi è più largo del solito, privo di rientranze o sporgenze che ne potrebbero ridurre la superficie di appoggio. Idem la seduta, più profonda e più larga della T3 RUSH. Anzi, a dirla tutta siamo in linea con le dimensioni di una Titan Evo Series XL, la massima dimensione per la sedia di punta di casa Secretlab.

I materiali, come già accennato, sono premium. Il telaio interno è in acciaio, e poggia su una base metallica con finitura a polvere. Seduta e schienale sono ovviamente imbottiti: non è specificato il materiale, ma è quasi sicuramente memory foam. Il tessuto è più ricercato e lavorato del solito. La trama che forma nelle foto di presentazione non mi faceva impazzire. Anzi, a dirla tutta non mi piaceva proprio. Dal vivo però fa tutto un altro effetto, e ha senso proprio per la connotazione LUXE che ha questa sedia.

Il colore chiaro di questa variante dovrebbe spaventarvi? In parte sì. Lo schienale è sfoderabile, ma la seduta no. Di conseguenza attenti a macchiarla.

Sotto l'imbottitura dello schienale si nasconde un supporto lombare regolabile a quattro vie. Grazie a due classiche manopole laterali è possibile spostarlo in altezza e aumentare o diminuire lo spessore, in modo da adattarlo alla vostra schiena e da alleviare le sollecitazioni della zona lombare della stessa. Un valore aggiunto di non poco conto, che comunque troviamo anche sui modelli della concorrenza. Se proprio gli devo trovare un difetto, c'è da dire che le manopole sono un po' scomode da girare, ma una volta trovata la posizione ideale difficilmente ci metterete nuovamente mano.

C'è anche il cuscino, e stavolta Corsair ha optato per una soluzione magnetica. Tranquilli: il magnete è bello potente, e potete regolare l'altezza del cuscino in tutta l'area superiore in cui si trova il logo Corsair, accuratamente delimitata da una cucitura che fa da confine.

È molto, molto comodo, e con la giusta inclinazione dello schienale riuscite a usarlo anche mentre lavorate.

I braccioli sono 4D (ci torniamo nel prossimo paragrafo), e purtroppo c'è chi fa di meglio, anche se Corsair se n'è venuta fuori con una trovata geniale che ho apprezzato particolarmente.

Vediamo un rapido elenco di caratteristiche salienti, alcune che avete già letto in questa sezione della recensione:

Rivestimento : tessuto

: tessuto Altezza schienale : 80 centimetri

: 80 centimetri Larghezza schienale : 55 centimetri

: 55 centimetri Profondità seduta : 50 centimetri

: 50 centimetri Larghezza seduta : 59 centimetri

: 59 centimetri Inclinazione : 90 - 160°

: 90 - 160° Braccioli : 4D

: 4D Distanza fra i due braccioli : regolabile da 54 a 58 centimetri

: regolabile da 54 a 58 centimetri Altezza regolabile : 10 cm

: 10 cm Altezza seduta da terra : da 42 a 52 centimetri

: da 42 a 52 centimetri Struttura interna : acciaio

: acciaio Tipologia seduta : Eleganza

: Eleganza Altezza massima utilizzatore : 188 centimetri

: 188 centimetri Peso massimo utilizzatore: 120 kg

Vorrei tornare su comodità ed ergonomia un'altra volta prima di procedere oltre. La TC500 LUXE mi ha fatto compagnia a questo punto per svariati giorni e per svariate ore di seguito.

L'ergonomia è praticamente fuori discussione, vista la presenza di cuscino, supporto lombare regolabile e altri parametri su cui ci torniamo nella prossima sezione. In quanto a comodità, l'ho trovata anche più comoda della TITAN EVO 2022 che abbiamo in redazione. Schienale e seduta sostengono bene, ma riescono al contempo a essere più morbide e avvolgenti, e senza far sudare più di tanto. Sì, in ufficio abbiamo l'aria condizionata, ma su sedie del genere se i materiali non sono traspiranti a sufficienza si suda molto comunque. Non su questa Corsair.