Confezione

La sgargiante confezione della COSORI Turbo Blaze ospita, oltre alla friggitrice ad aria, anche una piastra antiaderente da applicare sul fondo del cestello, manuale d'uso, e, dulcis in fundo, anche un ricettario con pagine in italiano comprensivo di 30 ricette e un'ampia tabella con indicazioni di cottura dei cibi. Lo stesso libro funge anche da guida "Quick Start". Visto il prezzo alto (seppur giustificato) del dispositivo, un ricettario è un bel "regalo" di benvenuto, soprattutto nel caso si trattasse della vostra prima friggitrice ad aria.

E non sono da sottovalutare i consigli in esso contenuti. Il libro delle ricette ad esempio vi spiega come convertire le cotture da forno tradizionale in quella per friggitrice ad aria, ovvero rispetto alla ricetta per il forno ridurre di 4-10°C la temperatura e ridurre il tempo di cottura del 20%.

Caratteristiche tecniche

Esteticamente, la nuova COSORI vanta linee sufficientemente ricercate. La colorazione è prevalentemente nera opaca, con una piastra superiore inclinata, anche questa nera e per di più lucida. Le superfici lucide non sono poi così pratiche in cucina, dove toccare gli elettrodomestici con le dita sporche di cibo è all'ordine del giorno. E, come avrete intuito, i comandi soft-touch della friggitrice si trovano proprio qui. Se non altro, proprio per via della sua inclinazione e del modo in cui è implementata, contribuisce a donare ulteriore eleganza al prodotto.

I materiali al tatto sembrano raffinati e di qualità. Persino la superficie lucida si pulisce bene ed è sufficientemente resistente a graffi e usura. Insomma, a livello estetico e fisico sembra un gran bel prodotto, il che gioca a favore di COSORI visto che è un qualcosa da esporre in cucina. Certo, qualche colore alternativo non sarebbe guastato (ci sono modelli COSORI bianchi e rossi), ma fra le tante friggitrici ad aria nere è forse una di quelle che sfigura meno in cucina.

Le dimensioni all'esterno ammontano a 34 x 30 cm per 30,1 cm di altezza. La maniglia sporge di circa 6 centimetri. Il peso complessivo ammonta a 6 kg. Non è piccola, ma ci sono modelli anche più ingombranti. Il nero poi tende a farla sembrare più compatta di quanto è in realtà. Il cestello, a dare retta alla scheda Amazon, è da 6 litri. Sul suo sito ufficiale COSORI è un po' più onesta, affermando che in realtà la misura giusta è 5,7 litri. La differenza comunque è esigua, e ci troviamo di fronte a un modello dotato di un cestello più capiente della media. Le sue forme sono in linea con quelle delle friggitrici classiche: è quindi sufficientemente alto, abbastanza da ospitare un bel pollo arrosto o comunque pezzi di carne per arrosti come arista, prosciutto e simili. Applicando la griglia si erode un po' di altezza, ma i suoi piedini non sono così alti, e di conseguenza anche con quella inserita avrete sufficientemente spazio per le vostre pietanze.

Visto che siamo entrati in argomento, approfondiamo ulteriormente le caratteristiche del cestello. Come avrete intuito è privo di vetro frontale, una caratteristica sempre più diffusa tra le friggitrici ad aria. Se non altro l'assenza del vetro implica la possibilità di lavarlo in lavastoviglie, possibilità che la stessa COSORI suggerisce nella scheda del prodotto. Anche la griglia removibile è lavabile in lavastoviglie. L'interno è in metallo con rivestimento antiaderente, e a dirla tutta non ho mai avuto problemi nemmeno a lavarlo a mano. Per rimuoverlo dalla friggitrice c'è un pulsantino fisico sulla cima del manico. Così come per altri modelli, la rimozione del cestello implica lo spegnimento del display, ma non l'interruzione della cottura.

A livello tecnico, la potenza nominale di COSORI Turbo Blaze ammonta a 1.725W. Un po' meno di tanti concorrenti dotati di cestelli simili (se non più ampi), e viste le temperature raggiunte è veramente un'ottima cosa. L'ultimo modello del marchio vanta infatti un intervallo di temperature compreso fra 30°C e 230°C. Non solo quindi permette di accedere a preparazioni quali essiccazione, cottura lenta della carne e mantenimento della temperatura, ma si spinge fino a 230°, 30 gradi in più della stragrande maggioranza delle friggitrici ad aria. E a renderla ancora più speciale c'è la tecnologia che dà il nome alla friggitrice ad aria stessa: TurboBlaze. A differenza dei modelli convenzionali dotati di motori AC (a corrente alternata), COSORI Turbo Blaze ha un nuovo motore DC (a corrente continua) che, stando a quanto riportato dal produttore, permette di risparmiare più energia e di cuocere più velocemente le pietanze, il tutto occupando meno spazio dei classici motori AC. E in effetti per essere una 6 litri non è così ingombrante. C'è di più: proprio la presenza del motore DC ha permesso a COSORI di implementare una ventola a più velocità. Quando si cerca di denigrare le friggitrici ad aria le si paragona a piccoli forni ventilati, che poi è la verità. Ecco, a differenza delle concorrenti, la ventola della COSORI va più o meno velocemente (per un totale di 5 velocità) a seconda della tipologia di cottura che selezionate.

Il che ci porta ai comandi presenti sulla piastra superiore. A differenza dei modelli convenzionali, COSORI Turbo Blaze non ha programmi di cottura pre-impostati relativi a cibi specifici, come patate fritte, pollo o simili. Al loro posto ci sono 10 diverse modalità di cottura: friggitrice ad aria classica, essiccazione, arrosto, grill, cottura forno (per panificati) e così via. A seconda del programma che scegliete il dispositivo imposterà la ventola su una delle cinque velocità disponibili, suggerendovi anche temperatura e tempo di cottura. Devo ammettere che sono programmi un po' rigidi, nel senso che se voleste usare la ventola al massimo della velocità a temperature basse non potete. Selezionando Air Fryer la ventola si imposterà a 5, e potrete variare la temperatura da 150° a 230°. Se volete scendere sotto la soglia dei 100° dovrete selezionare altre tipologia di cottura, come Dry o Proof. Tutti e 10 i programmi insomma sono regolabili su temperatura e tempo di cottura, ma ognuno ha delle soglie prestabilite. Qui insomma si evidenziano due difetti: la rigidità di questi programmi e la presenza di comandi solo in inglese. Basta "spippolare" e abituarsi, nulla di che, ma era bene sottolinearlo. Una modalità completamente personalizzabile in tutti i parametri non avrebbe guastato. Nel caso foste curiosi dei programmi presenti: Preheat (pre-riscaldamento): ventola velocità 4, temperatura 205°; Reheat (riscaldamento): ventola velocità 4, temperatura 200°; Dry (essiccazione): ventola velocità 1, temperatura 55°; Bake (cottura forno): ventola velocità 3, temperatura 165°; Proof (lievitazione): ventola velocità 1, temperatura 30°; Warm (mantenimento calore): ventola velocità 2, temperatura 75°; Turbo Mode: Air Fry (friggitrice ad aria): ventola velocità 5, temperatura 195°; Roast (arrosto): ventola velocità 5, temperatura 220°; Grill (grill): ventola velocità 5, temperatura 230°; Frozen (per cibi congelati): ventola velocità 5, temperatura 200°

(pre-riscaldamento): ventola velocità 4, temperatura 205° Reheat (riscaldamento): ventola velocità 4, temperatura 200°

(riscaldamento): ventola velocità 4, temperatura 200° Dry (essiccazione): ventola velocità 1, temperatura 55°

(essiccazione): ventola velocità 1, temperatura 55° Bake (cottura forno): ventola velocità 3, temperatura 165°

(cottura forno): ventola velocità 3, temperatura 165° Proof (lievitazione): ventola velocità 1, temperatura 30°

(lievitazione): ventola velocità 1, temperatura 30° Warm (mantenimento calore): ventola velocità 2, temperatura 75°

(mantenimento calore): ventola velocità 2, temperatura 75° Turbo Mode : Air Fry (friggitrice ad aria): ventola velocità 5, temperatura 195° Roast (arrosto): ventola velocità 5, temperatura 220° Grill (grill): ventola velocità 5, temperatura 230° Frozen (per cibi congelati): ventola velocità 5, temperatura 200°

: E per quanto riguarda i tempi di cottura? COSORI si attiene a quelli che sono gli standard del mercato. Se cuocete o preparate a basse temperature potete arrivare fino a 24 ore di friggitrice ad aria accesa. Ad alte o altissime temperature il tempo massimo è di un'ora.

Prima di procedere oltre, facciamo un recap delle caratteristiche tecniche salienti: Temperatura impostabile : da 30° a 230°

: da 30° a 230° Ventola : 5 velocità (motore DC)

: 5 velocità (motore DC) Materiale del cestello : metallo antiaderente

: metallo antiaderente Volume nominale : 6 litri (o 1,36 kg)

: 6 litri (o 1,36 kg) Pianificazione : fino a 24 ore

: fino a 24 ore Potenza nominale : 1.725 W

: 1.725 W Tensione nominale : 220-240 V

: 220-240 V Frequenza nominale : 50-60 Hz

: 50-60 Hz Dimensioni : 340 X 300 x 301 mm

: 340 X 300 x 301 mm Peso: 6 kg

Piccola nota di merito per il retro della friggitrice ad aria COSORI. Il componente che si occupa dello sfiato dell'aria calda devia l'aria verso l'alto e verso i lati, permettendovi di posizionarla ravvicinata al muro. Solitamente le griglie per lo sfiato sparano direttamente verso il retro, facendo sì che l'aerazione sia peggiore.

C'è l'app, ma non è una friggitrice ad aria smart

Sulla pellicola che protegge la parte superiore fa sfoggio il QR Code per scaricare l'app ufficiale della friggitrice, VeSync. Se vi ricordate, nell'introduzione vi ho accennato al fatto che COSORI fa parte del brand VeSync, e infatti l'applicazione non serve solo a questa e ad altre friggitrici ad aria COSORI ma anche a un'ampia gamma di dispositivi smart per la domotica legati anche a sottobrand diversi. In realtà COSORI Turbo Blaze non ha nessuna funzionalità smart. Non ci sono quindi modulo Wi-Fi, controllo remoto, comandi vocali o altre funzioni simili. L'app VeSync serve ad accedere a un utilissimo ricettario dedicato proprio alla Turbo Blaze che amplia quanto visto nel libro di ricette incluso in confezione. Oltre a suggerirvi una serie di ricette pensate appunto per la friggitrice ad aria in questione, l'applicativo vi offre tanti altri strumenti utili: un ricettario da compilare con le vostre ricette, la lista della spesa che offre la possibilità di aggiungere gli ingredienti direttamente dalle ricette, le tabelle di cucina con un database di alimenti e relativi consigli di cottura. Le ricette presenti sono dettagliatissime, con indicazioni precise su tempi, temperature, ingredienti e quantità, e fasi di preparazione. Per ogni fase potete anche segnare vostre note personalizzate per personalizzare la ricetta. Insomma, uno strumento gratuito in più che può tornare davvero, davvero utile.

Esperienza d'uso

L'esperienza d'uso è a dir poco ottima, al netto ovviamente dei difetti precedentemente evidenziati. Il problema che avevo evidenziato nella scorsa recensione è che se al crescere delle dimensioni del cestello non cresce anche la potenza riscaldante della friggitrice ad aria si ha un grosso problema di fondo. Si rischia infatti di aumentare i tempi di cottura andando di conseguenza a intaccare uno dei vantaggi di questo tipo di elettrodomestici, ovvero quello di metterci meno tempo e di conseguenza anche consumare meno corrente rispetto a un forno convenzionale. Questa cosa non si può dire di COSORI Turbo Blaze. In primis c'è la temperatura massima di 230° che aiuta nel caso di cotture rapide di quantità abbondanti di cibo. C'è poi il motore DC con ventola a più velocità. Sulla carta COSORI snocciola dei numeri piuttosto importanti, ma all'atto pratico? In cucina se la cava più che degnamente, riuscendo in effetti non solo a cuocere anche quantità abbondanti di cibo, ma anche permettendovi di preparare alimenti a temperature più basse del solito a parità di tempo grazie a una migliore circolazione interna dell'aria calda.

Un prosciutto arrosto circondato da patate ci ha messo una mezz'oretta di tempo per arrivare a fine cottura. E la cosa bella è che solitamente la cotenna del prosciutto richiede un giro in forno tradizionale a temperature più alte per ottenere un effetto simile alla porchetta. Con la Turbo Blaze è bastato portare la temperatura a 230° per ottenere il risultato che vedete in foto. Ah, e stavolta anche le patate si sono cotte in tempi umani. L'aggeggio metallico che vedete uscire dal pezzo di carne è un MEATER 2 PLUS.

Performance classiche con la pasta sfoglia. Il cestello è abbastanza ampio da riuscire a ospitare tortiere da 22 centimetri (non di più) e una torta salata si riesce a cuocere in una decina di minuti a temperature classiche (200°), dando magari una ripassata anche alla parte inferiore di 1/2 minuti.

Con la COSORI siamo tornati a fare anche i muffin in friggitrice ad aria. Avevamo smesso perché a conti fatti in forno ci mettevano lo stesso tempo e venivano meglio. Con la Turbo Blaze invece non solo vengono bene, ma anche questi possono essere cotti a temperature minori del solito. Si tratta per la cronaca di una ricetta senza zucchero con all'interno farina, latte, yogurt, baking powder e mele a cubetti.

Ottima la cottura anche del pesce al cartoccio. Anche con questo ci abbiamo messo meno tempo che con la Xiaomi Mi Smart Air Fryer 4 litri o il modello di Fatto in casa da Benedetta, ottenendo un risultato complessivo niente male. L'ho usata anche per la pre-cottura delle costine di maiale, tenendole per circa 4 ore a 60° e per altre 2 ore a 75°. In questo modo potete poi terminare la cottura sul fornello impiegandoci meno tempo e ottenendo un risultato migliore in quanto a tenerezza della carne. Non ho provato la modalità lievitazione, ma già il fatto che ci sia può tornare davvero molto utile. In sostanza imposta la temperatura al minimo, 30°, permettendovi di far lievitare il vostro preparato in un ambiente a temperatura e ventilazione controllata.

Non poteva mancare la prova con i "frittini" classici: nuggets, olive all'ascolana e patate prefritte, tutto rigorosamente congelato e messo subito a cuocere in friggitrice. In modalità Air Fryer nell'arco di 9 minuti è tutto praticamente cotto, questo nonostante si trattasse di 3 prodotti diversi che necessitano tra l'altro di cotture diverse. E se volete donarli un po' di croccantezza in più potete attivare la modalità grill per 2/3 minuti. Approfitto per darvi nuovamente lo stesso consiglio: compratevi un nebulizzatore di olio e usate l'olio che usate in cucina. La cosa bella è che questo suggerimento lo dà persino COSORI, suggerendovi di stare alla larga dagli oli spray da supermercato che pagate cari e spesso sono anche di scarsa qualità (per provenienza delle olive o per ingredienti e conservanti).

Viste le performance e la dimensione del cestello, COSORI Turbo Blaze si propone davvero come un'ottima sostituta del forno tradizionale, almeno per quanto riguarda quelle preparazioni che si fanno in famiglia, preferibilmente composte da 3/4 persone e non di più. Se dovete cuocere una teglia di lasagne o un arrosto per 7/8 persone è ovvio che ci si debba rivolgere a dispositivi diversi. Per situazioni familiari invece la friggitrice ad aria di COSORI è un ottimo strumento: tante tipologia di cottura, velocità maggiore del solito, possibilità di cuocere le pietanze a temperature inferiori (risparmiando sui consumi) e cestello lavabile in lavastoviglie.

Prezzo

Ampio cestello, uno degli intervalli di temperature più vasti del mercato (30-230°C), nuovo motore DC con ventola a velocità variabile, ampio cestello, app con le ricette: tutto molto bello, ma già sapete dove voglio andare a parare, giusto? Tutto questo ben di Dio si traduce in un prezzo più alto del solito. Di listino COSORI Turbo Blaze viene a costare 169,99€, e al momento della pubblicazione di questa recensione non ci sono nemmeno coupon attivi. Fino a qualche giorno fa era possibile acquistarla a 149,99€, un prezzo decisamente più invitante, per quanto ancora salato.

Con questo non vi sto dicendo che non vale i soldi richiesti. Di fatto è uno dei modelli più avanzati fra quelli presenti sul mercato, questo nonostante l'assenza di funzioni smart e vetro frontale. C'è da dire che allo stesso prezzo sempre di COSORTI potete accaparrarvi il modello con doppia resistenza e cestello leggermente più ampio, dotato anche di Wi-Fi. Ed è disponibile anche bianca!

Se insomma non avete problemi di budget o state cercando una friggitrice ad aria che faccia davvero sul serio, siete nel posto giusto. Altrimenti il mercato offre un bel po' di alternative a più basso prezzo, ma fate attenzione a potenza, temperatura massima e dimensione del cestello: modelli con cestelli enormi che si fermano a 200° e 1500W potrebbero darvi un'idea completamente sbagliata delle potenzialità delle friggitrici ad aria.

COSORI Turbo Blaze Recensione - Altre foto dal vivo

Giudizio Finale COSORI Turbo Blaze 6L COSORI Turbo Blaze è una signora friggitrice ad aria che fa esattamente quello che promette, anche grazie al nuovo motore implementato da COSORI. L'esperienza di cottura è ottima in tutti gli ambiti, e per famiglie non troppo numerose può davvero sostituire il forno (e in certi casi il fornello) per le preparazioni di tutti i giorni. Tutti i pregi evidenziati si traducono ovviamente in un prezzo più alto del solito, seppur in linea con quelli proposti solitamente dal marchio. Pro Cestello grande lavabile in lavastoviglie

Cestello grande lavabile in lavastoviglie Da 30 a 230°C

Da 30 a 230°C Nuovo motore DC con ventola a più velocità

Nuovo motore DC con ventola a più velocità Libro di ricette incluso e app con tanti altri spunti

Libro di ricette incluso e app con tanti altri spunti Tante modalità di cottura Contro Pannello controlli nero lucido

Pannello controlli nero lucido Comandi rigidi nella scelta dei parametri

Comandi rigidi nella scelta dei parametri Ventola non regolabile manualmente

Ventola non regolabile manualmente Prezzo alto