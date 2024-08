La Ninja Double Stack XL , ad esempio, ha dimostrato come un design verticale possa porre rimedio agli spazi limitati, mentre la Xiaomi Smart Air Fryer continua a essere il baluardo per chi desidera un'esperienza di cucina smart. Adesso però vogliamo presentarvi la nuova COSORI TwinFry , una air fryer che offre un cestello enorme da ben 10 litri , il quale può essere suddiviso in due scomparti da 5 litri ciascuno, per una notevole versatilità.

Le friggitrici ad aria stanno rapidamente evolvendo per adattarsi alle esigenze di ogni tipo di cucina e famiglia, un po' come le tastiere da gaming . Il paragone è assurdo, indubbiamente, ma non così assurdo. Se ci pensiamo, proprio come nel mondo delle tastiere da gaming, esistono innumerevoli modelli di friggitrici ad aria che differiscono per piccole caratteristiche: quelle apparenti piccole caratteristiche, però, possono essere determinanti.

Confezione - Unboxing COSORI TwinFry

Piccola menzione d'onore per il piccolo ricettario : la sua presenza non è scontata visto il supporto di un'app dedicata. Il libricino vi spiega tutte le cotture dei piatti più comuni (come le patatine, le verdure o la carne) per friggitrice ad aria, un ottimo aiuto per chi si avvicina per la prima volta a questo segmento del piccolo elettrodomestico.

Non spaventatevi quando la COSORI TwinFry vi arriverà a casa: la confezione sfiora i 12 chili , è molto grande, visto che questa friggitrice ad aria è imponente, ma ovviamente ben imballata, con ogni componente protetto per evitare danni durante il trasporto. Tra gli incavi del polistirolo spicca subito una pinza da cucina , con al fianco un manuale d'uso dettagliato con annesso libricino per le cotture, le due piastre antiaderenti da applicare sul fondo dei cestelli e la lastra separatrice removibile .

Caratteristiche tecniche

Del resto, le caratteristiche parlano da sé, come potete ben vedere nella scheda tecnica in alto. La friggitrice vanta una capacità di 10 litri , con dimensioni del cestello di 37,8 x 21,7 x 12,4 cm: questo spazio generoso permette di cucinare grandi quantità di cibo, ideali per famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici. Per dire, è possibile cucinare pietanze di dimensioni importanti come una bistecca Tomahawk , oppure inserire delle teglie da forno in alluminio per cucinare della pasta al forno , ad esempio.

Cercherò di non ripeterlo troppe volte, ma mi preme sottolineare nuovamente un concetto: la COSORI TwinFry è molto grande , così grande che dovete pensarci più di una volta prima di propendere per l'acquisto.

Come potete ben immaginare, è una friggitrice ad aria molto potente. Ci sono ben quattro elementi riscaldanti (i resistori) e due potenti ventole, che garantiscono una cottura uniforme a 360° : manca il vetro temperato, dunque, se desiderate comunque controllare la cottura, dovrete per forza sfilare il cestello.

Tutta questa potenza ha un prezzo, cioè una potenza nominale che ammonta a ben 2.800W, un valore che supera persino la Ninja Double Stack XL, ferma a 2.470W. Ovviamente vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per altri modelli: quel valore è assorbito solo in caso di temperature massime in modalità GrandZone, ma è comunque da tenere d'occhio, considerando il limite di 3.000W solitamente presente nelle abitazioni. Detto questo, la COSORI TwinFry ci mette molto meno di un forno convenzionale a preparare le pietanze. Non ci sono tempi morti in cui si aspetta il raggiungimento della temperatura e il cibo è più a diretto contatto con il calore emesso dal resistore.

A proposito dell'argomento, ne abbiamo parlato in un approfondimento che trovate qui.

Per quanto riguarda le modalità di cottura, ce ne sono sei, sulle quali ci soffermeremo a brevissimo. Come già accennato, sono indicate solo in lingua inglese, ma in realtà è facile capire a cosa si riferiscono, non tanto perché nell'app sono riportate in italiano, quanto piuttosto per la distribuzione intelligente e per l'intuitività.

A differenza dei modelli convenzionali, proprio come la COSORI Turbo Blaze, anche TwinFry non ha programmi di cottura pre-impostati relativi a cibi specifici, come patate fritte, pollo o simili, bensì sei modalità d'uso adatte a tutte le esigenze, che impostano le zone riscaldanti e la velocità della ventola in modo automatico, così da semplificare il tutto.