Creative Pebble Pro: ottime casse da PC, economiche e con le luci

In questa recensione non vi parleremo dell'ultimissimo modello appena lanciato ( Pebble X ), bensì della generazione precedente, chiamata Pebble Pro , che è ancora in vendita e che diventa particolarmente interessante per lo sconto di prezzo.

Se vi siete mai trovati a considerare delle casse da PC, è abbastanza probabile che vi siate già imbattuti in qualche modello di Creative. L'azienda produce infatti moltissimi modelli (tempo fa avevamo provato le T60 ), ma quelli più apprezzati per rapporto qualità/prezzo sono probabilmente i modelli della linea Pebble.

Il LED che circonda la base è un segno distintivo in più rispetto ai modelli del passato: francamente non aggiunge nulla all'esperienza d'uso, ma può dare un tocco di colore. In termini di design, quel che più fa storcere il naso è probabilmente il colore: un verde molto scuro, che può piacere o meno (e tende quasi al nero), ma che è davvero strano come unica opzione di colore. Mi chiederò sempre come siano arrivati a selezionare questa tonalità e decidere che sì, in fondo andrà bene a tutti, su tutte le scrivanie.

Le Creative Pebble Pro mantengono il design ormai iconico della linea Pebble: forma circolare e driver inclinato di 45° per indirizzare il suono verso l'ascoltatore. Sulla cassa sinistra troviamo la manopola per regolare il volume, i tasti per selezionare l'ingresso e il colore dei LED e anche tutti i connettori (USB-C e jack audio sul retro, più altri due ingressi da 3,5mm sul lato, per collegare microfoni esterni o cuffie).

Le Creative Pebble Pro possono essere usate via jack audio, via USB o via Bluetooth: il piccolo tasto con l'icona del Bluetooth sulla cassa sinistra permette di cambiare modalità di input (ciclando tra le tre), e la connessione selezionata viene identificata dal colore del piccolo LED accanto alla manopola per la regolazione del volume (verde è jack audio, viola è USB, blu è Bluetooth). Ho trovato molto comoda questa molteplicità di connessioni , che permette di usare comodamente le casse anche con più dispositvi, il che torna particolarmente comodo considerando che spesso a un monitor si collegano più device.

Le Pebble Pro sono delle casse plug&play: all'interno della scatola troviamo tutto quel che serve, incluso un (lungo) cavo con jack audio, un (lungo) cavo USB-C/USB-C e un (lungo) cavo USB-A/USB-C. Le due casse sono collegate tra loro da un cavo non removibile, lungo 1,8m: più che sufficienti per la maggior parte degli usi.

In ogni caso, la qualità audio è molto buona per il prezzo a cui vengono venduti queste casse (specialmente oggi, scontate). Il suono è ricco di dettagli e potente, con una chiarezza nei suoni che non mi sarei aspettato. Non ci sono distorsioni o problemi particolari con nessuno dei tre metodi di input e il volume è davvero molto elevato: utilizzandole come casse del PC (quindi con una verosimile distanza di meno di un metro) difficilmente vorrete superare il 60%.

Inoltre, è anche possibile amplificare ulteriormente l'audio, collegando Creative Pebble Pro a un adattatore USB PD da 30 W (venduto separatamente, ma va bene qualsiasi caricabatterie USB-C PD). In questo modo, migliora sensibilmente la potenza acqustica, che arriva fino a 30 W RMS in totale e 60 W di picco.

Dal sito Creative è possibile scaricare il software dedicato, disponibile solo per Windows: in realtà, l'app non fa granché, ma serve per aggiornare firmware e driver, e permette di attivare SmartCommsKit, una serie di funzoini per migliorare l'audio in chiamata quando si collega un microfono a Pebble Pro tramite il jack audio.

SmartCommsKit funziona effettivamente piuttosto bene, riduce i rumori di sottofondo e migliora la voce, ma certamente non è una funzione indispensabile per voler avere a tutti i costi l'app di Creative. In altre parole, non fatevi troppi problemi a usare Pebble Pro con Mac o con altri dispositivi non Windows, non vi perdete troppo.