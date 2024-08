Abbiamo provato Culligan Intense, un sistema di filtrazione dell'acqua domestica semplice ed efficace

Progettato per essere installato facilmente sotto il lavello della cucina, senza bisogno di particolari interventi, questo dispositivo permette di fare a meno delle bottiglie di plastica senza nemmeno dover sostituire il miscelatore già presente in casa, grazie a un pulsante wireless chiamato Click & Drink . Dopo qualche settimana di utilizzo, ecco com'è stata la nostra esperienza.

Qui c'è una panoramica completa sui sistemi di filtraggio dell'acqua , ma quello su cui ci concentreremo ora si chiama Culligan Intense , una delle soluzioni più semplici e veloci per migliorare la qualità dell'acqua domestica, anche con un tocco smart , come vedremo a breve.

Ci possono essere tante ragioni per utilizzare un sistema di filtrazione dell'acqua domestica . Dal semplice desiderio di eliminare qualche sapore sgradevole, a una sicurezza in più per l'acqua da bere tutti i giorni.

Design e Installazione: facile e veloce

Culligan Intense è un filtro cilindrico, con una testata da collegare a una centralina, da avvitare a sua volta all'uscita dell'acqua fredda sotto il lavello di cucina.

Detta così sembra forse un po' complicata, ma in pratica non lo è affatto. Non è necessario praticare alcun foro, né c'è bisogno di particolari strumenti, al netto di chiave inglese o pappagallo per svitare qualche bullone. Se non ci credete potete dare un'occhiata al tutorial di installazione presente su YouTube, che addirittura si prende lo zelo di fissare la testata del filtro a un pannello, cosa che non è affatto obbligatoria.

Quella che abbiamo appena descritto è in realtà l'installazione di Culligan Intense con Clic & Drink, ovvero un pratico pulsante wireless (con appunto una centralina) per attivare / disattivare il filtro stesso. L'alternativa è cambiare anche il miscelatore del lavello, in modo da avere delle leve dedicate, ma quello è in effetti un lavoro più complicato, e meno "smart".

Ma torniamo al nostro Intense.

L'installazione porta via circa una mezz'oretta, andando con calma. Il tutto (filtro più testata) è poco più lungo di 40 centimetri, con una larghezza di 10 e una profondità di 9. Insomma, è quasi impossibile non trovargli un posto sotto al lavello; può stare anche appoggiato dietro alla base, come nel nostro caso, senza praticamente rosicchiare spazio al resto.

Il filtro non necessita di alcun tipo di alimentazione, ma la centralina per l'uso del pulsante Click & Drink sì, quindi bisogna tenerne conto. L'alternativa è appunto quella di usare un miscelatore dedicato, ma come già osservato questo necessita di un'installazione ulteriore. Con Click & Drink, invece, basta premere l'apposito pulsante wireless per fare immediatamente il passaggio da acqua dell'acquedotto ad acqua filtrata.

La manutenzione è altrettanto semplice, dato che la cartuccia filtrante va sostituita ogni 12 mesi, e per farlo è sufficiente ruotare e svitare la vecchia, e inserire al suo posto la nuova.

Per quanto riguarda il pulsante wireless, questo è invece alimentato da 2 batterie AA, il cui livello di carica è indicato dalle luci sul pulsante stesso. Nel loro caso l'autonomia dovrebbe essere ben superiore a quella del filtro stesso, ma è una cosa che non abbiamo verificato personalmente, dato che non lo stiamo usando da così tanto tempo.