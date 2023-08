Tutta la verità su Dave the Diver: il gioco più sorprendente dell'anno

Se prima di iniziare a giocare a Dave the Diver mi avessero detto che sarebbe diventato uno dei miei titoli preferiti degli ultimi anni, probabilmente non ci avrei mai creduto. A vederlo da fuori, sembra un gioco semplice, senza troppe pretese, quasi un passatempo da smartphone. Eppure, col suo stile di gioco ibrido e accattivante , è riuscito a tenermi incollato allo schermo per oltre 60 ore, passate quasi senza rendermene conto. Com'è stato possibile tutto questo? Per capirlo ho deciso di scrivere questa recensione approfondita , che va a sviscerare gli aspetti più peculiari di Dave the Diver, quelli che si nascondono nell'oscurità degli abissi. Attenti perché l'approccio sarà simile a quello seguito per le recensioni di altri titoli molto particolari come Inscryption e Pentiment : parlerò di tutto, con spoiler sulla trama e sulle fasi più avanzate del gioco. Siete avvisati!

Cos'è Dave the Diver?

Dave the Diver è un misto di generi abbastanza particolare, sicuramente inedito in questa forma. Il gameplay si fonda sulla doppia vita del protagonista Dave, che di giorno fa il pescatore subacqueo e di sera fa il cameriere in un ristorante di sushi. Ovviamente questo è solo il punto di partenza di una storia che si farà presto molto più complicata di così, ma ne parleremo tra poco.

Difficile, dunque, inquadrarlo in una categoria specifica: è un gioco d'azione e d'avventura , ma anche un manageriale molto approfondito, con elementi da gioco di ruolo completamente immerso in una struttura roguelite . Anche se molto diverse tra loro, tutte queste meccaniche funzionano bene insieme, ed è forse questa la vera forza di Dave the Diver.

Un punto fondamentale da capire sin da ora è che, nonostante sembri un giochino da smartphone di quelli super casual e senza impegno, Dave the Diver è un gioco vero, con un'enorme quantità di contenuti, realizzato con un'attenzione al dettaglio stupefacente. E non è una cosa scontata, visto che è il primo titolo di questo tipo sviluppato dall'azienda coreana MINTROCKET .

Ogni giornata nel gioco è divisa in tre cicli: mattina, pomeriggio e sera. I primi due devono essere usati solo per la pesca, mentre il terzo solitamente si usa per il servizio al ristorante, ma è anche possibile sacrificare una parte della serata per la pesca notturna .

Tra le note a margine, segnalo che ci sono tantissimi dialoghi testuali , senza doppiaggio. Al momento il gioco è tradotto in varie lingue, ma manca l'italiano (che però potrebbe arrivare in futuro). Per fortuna l'inglese usato per i testi è molto semplice e si riesce a interpretare senza grandi problemi.

Pesca subacquea

Il primo dei due aspetti fondamentali del gameplay di Dave the Diver è la pesca subacquea , che occupa gran parte del tempo di gioco.La base di partenza è la piccola barca di Cobra , amico di Dave e ideatore dell'impresa tra pesca e ristorante. Armato di tuta, ossigeno, pinne, arpione e coltello, Dave s'immerge in una laguna chiamata Giant Blue Hole per catturare pesci e raccogliere oggetti dal fondale.

Sott'acqua sono due gli indicatori da controllare: il livello d'ossigeno e il peso trasportato. L'ossigeno è considerabile sia come una barra della salute che della stamina, visto che serve anche a "sprintare". Il peso invece ci dà il limite del materiale che riusciamo a trasportare: in realtà il vero limite di carico è superiore a quello indicato a schermo e possiamo arrivare anche leggermente oltre, ma in questo caso saremo in una fase di sovraccarico e ci muoveremo molto più lentamente.

La laguna ha, però, una caratteristica speciale: è popolatissima di pesci (originari di tutto il mondo) e cambia leggermente forma ad ogni immersione. Quest'ultimo punto è abbastanza difficile da spiegare: è come se il Giant Blue Hole avesse una struttura definita, con alcuni elementi sempre presenti, ma il percorso per trovarli è diverso ogni volta.

Finita l'immersione avremo a disposizione una bella pagella riassuntiva, nel quale potremo vedere quanti pesci abbiamo preso, quanto tempo siamo rimasti in acqua, quanto siamo scesi in profondità e tanto altro.

Una volta che siamo soddisfatti di quello che abbiamo preso, oppure se stiamo per finire l'ossigeno, possiamo tornare alla barca in due modi: risalendo fino in superficie o attivando uno dei punti di risalita tramite un escape pod , che sono sparsi in tantissime zone sul fondale.

Oggetti

Tutti i pesci e gli oggetti che catturiamo durante un'immersione vengono portati in superficie e serviranno poi come ingredienti per il ristorante o come merce di scambio. Dunque è fondamentale andare a caccia dei pesci più rari e pregiati , così come raccogliere i materiali di cui necessitiamo per completare particolari obiettivi.

Perdere ossigeno è facilissimo, e avviene sia per lo scorrere del tempo che per tanti altri motivi, come l'attacco di alcuni pesci pericolosi o l'urto su superfici appuntite. Per fortuna, però, si fa presto a capire come padroneggiare questa meccanica e come trovare sempre un barilotto o una conchiglia per ricaricarsi.

Ma che succede se durante un'immersione finisce l'ossigeno? Ovviamente il povero Dave non muore , ma la fase di pesca va in game over . A questo punto, tutti gli oggetti e i pesci raccolti durante l'immersione vanno persi e torniamo sulla barca quasi a mani vuote: possiamo scegliere un solo materiale da riportare con noi tra tutti quelli che abbiamo messo nello zaino.

La maggior parte di questi servirà per potenziare le armi o il resto dell'equipaggiamento, oppure potrà essere venduta per denaro.

In più, ci sono materiali di vario genere che possono essere raccolti, come fossili, piccole conchiglie, statuette, vasi d'argento, pietre preziose, alghe, frammenti, corde e tanto altro ancora.

Armi e Equipaggiamento

Le armi si sbloccano quasi subito durante il gioco e hanno una meccanica particolare: solo quelle costruite e acquistate nell'apposito menu (prima delle immersioni) sono permanenti , mentre quelle che troviamo nelle casse sott'acqua durano solo per l'immersione in corso.

Visto che l'ho solo accennato sinora, è il momento di aprire il capitolo dedicato ad armi ed equipaggiamento per la pesca. Proprio in quest'ambito si cominciano a vedere gli elementi da GDR , con un'ampia scelta di oggetti e potenziamenti da ottenere.

Per farlo, però, dovrete raccogliere oggetti particolari e pagare somme non piccole.

Ci sono diversi tipi di pistole e fucili, che variano per potenza e per gittata, ma trovate anche armi speciali come la pistola stordente o il fucile che lancia una rete da pesca. Ciascuna di queste armi serve in momenti diversi, dunque è molto importanti scegliere quale portarsi per ciascuna immersione.

Potenziare l'attrezzatura è assolutamente necessario e deve essere fatto al più presto nel corso del gioco, in modo da poter scendere a profondità maggiori e portare più oggetti in superficie, con tutti i vantaggi che ne derivano.

Fare più danno con le armi non serve solo a catturare prima i pesci – che hanno un livello di resistenza alla cattura diverso per ogni specie – ma anche per combattere contro squali e altri predatori pericolosi , oltre che ovviamente a sconfiggere i boss .

Ristorante Bancho Sushi

La seconda parte di gameplay di Dave the Diver si svolge da Bancho Sushi , un ristorante a bordo spiaggia che serve piatti in stile giapponese, ma non solo. Lo chef si chiama appunto Bancho , mentre Dave fa la parte sia del manager che del cameriere, quindi il gioco prende la piega di un manageriale ben approfondito, con diverse meccaniche da padroneggiare.

Quasi tutto il pesce che peschiamo durante le nostre immersioni viene utilizzato per la cucina del ristorante. Per ogni pesce ci sono varie ricette e se ne possono sviluppare di nuove tramite il pannello ricerca. Inoltre, è anche possibile assumere staff per la cucina e per la sala, controllare gli ingredienti in dispensa e cambiare gli interni del ristorante, per renderlo più bello da vedere.

Il punto fondamentale è però la scelta del menu, che permette di utilizzare i pesci pescati e gli ingredienti in dispensa sia per la preparazione dei piatti che per il potenziamento delle ricette (per aumentare prezzo e sapore).

Il bilanciamento tra cosa servire e cosa lasciare in dispensa è forse uno degli aspetti più delicati del gioco, perché incide molto sul guadagno finale di ogni serata.