Recensione Divoom Times Gate: non vi serve ma lo volete

Ci sono due modalità di utilizzo dei display: uno con dei preset che mostrano informazioni diverse ma con la stessa grafica in modo da offrire un effetto omogeneo oppure un'altra in cui ciascun display può essere personalizzato a piacimento. Le opzioni sono a grandi linee tre: impostare una immagine o una gif specifica in un display, anche frugando fra le migliaia offerte dalla community divoom , attivare un widget che mostra informazioni, come orario, meteo, conteggio social, azioni, ecc.. e infine l'opzione di creazione in cui potrete sbizzarrirvi con la vostra pixel art.

Il prodotto però è poi infarcito di dettagli estetici estremamente cyberpunk , come i blocchi curvi laterali, con elementi decorativi che hanno proprio lo stile futuristico del genere. E queste parti sono poi infarcite di led RGB , che vanno a esagerare ancora di più l'aspetto folle di questo prodotto. Infine sulla parte superiore troviamo cinque bottoni: accensione, accensione dell'illuminazione, due tasti per regolare l'illuminazione e uno per cambiare la modalità. Sul retro invece, dove abbiamo solo il connettore USB-C, ma l'azienda non ha comunque mancato di inserire alcuni led colorati.

Partiamo cercando di spiegare cos'è Times Gate . Perché ammettiamo che anche noi ci abbiamo messo un secondo per capirlo. Divoom Times Gate è un piccolo gadget da scrivania composto da un blocco di plastica trasparente che contiene all'interno cinque piccoli display rettangolari a loro volta incapsulati in dei blocchi ovali che ricordano un po' le forme di Apple Watch.

L'app ha poi una serie di funzionalità aggiuntive, come la possibilità di usare Times Gate come cronometro, come timer o per ricordare i compleanni. C'è anche l'opzione per la musica, ma è un'opzione generica dei prodotti Divoom, visto che questo non funge da speaker. Sempre dall'applicazione potrete poi ovviamente modificare le impostazioni dei widget, per esempio cambiando l'username del conteggio social o la città del meteo, oltre che cambiare la luminosità e l'effetto dei led che lo decorano.

Potrete comunque creare più preset per i cinque display e passare da uno all'altro premendo il tasto mode superiormente. Non sempre l'interfaccia con cui si gestisce questi schermi è chiarissima, ma come detto alla fine ci si prende la mano.

Noi abbiamo trovato un widget che anche se configurato fra crashare il Times Gate e lo fa riavviare. Male di poco, ma è solo per segnalare che qualche schermata potrebbe aver bisogno ancora di un aggiornamento. Aggiornamenti firmware che comunque abbiamo visto arrivare abbastanza di frequente.

Una nota sul sistema di alimentazione: Times Gate non funziona a batteria ma solo alimentato tramite cavo. Abbiamo notato come alimentatori troppo potenti tendano a non far alimentare correttamente il prodotto.

Divoom Times Gate è la massima espressione del lavoro fatto dall'azienda in questi anni, creando un prodotto divertente, futuristico e davvero personalizzabile, avendo infatti ben 5 schermi dove esprimere la propria fantasia. Times Gate è la fantasia definitiva per qualsiasi nerd che voglia arredare il proprio setup di gioco o il proprio studio. Costa 125€ sul sito Divoom, un prezzo perfetto per farlo diventare un simpatico regalo di Natale. Soprattutto considerando la confezione molto curata, con tanto di busta personalizzata, con cui lo riceverete.