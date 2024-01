Recensione DJI Mic 2: nessun creator dovrebbe farne a meno

Non recensiamo spesso qui sul nostro sito prodotti che poi utilizziamo nel quotidiano per il nostro lavoro. Questi DJI Mic 2 sono l'eccezione che conferma la regola. Quando però ci troviamo davanti a un prodotto così ben fatto non possiamo esimerci, visto che ormai il lavoro del content creator tocca anche sfere che prima non riguardavano la creazione di contenuti.

A nostro parere infatti DJI Mic 2 si pone come obiettivo principale l'essere lo strumento perfetto sia per chi utilizza fotocamere e videocamere e sia per chi utilizza lo smartphone per la creazione di contenuti. Senza distinzione. Si tratta di un piccolo microfono wireless e del suo ricevitore, benché la configurazione da noi testata con due microfoni e la custodia di ricarica sia sicuramente quella più interessante.

Il nuovo design è trasparente sul frontale e lascia intravedere alcuni componenti interni. Un tocco di modernità che non è "troppo" e che permette anche di distinguerli dal modello precedente. Sul trasmettitore sono presenti tre tasti: accensione, associazione e registrazione. L'associazione è in realtà raramente utilizzato visto che trasmettitore e ricevitore si accoppiano automaticamente se riposti nella custodia, ma potrebbe essere utile se non avete acquistato questo accessorio. Un led indica lo stato, oltre ad una breve ma potente vibrazione che quindi vi darà un feedback anche se non state già indossando il trasmettitore e non potete vederne il led. Il tasto di registrazione invece permette di registrare una traccia audio di emergenza negli 8GB di memoria integrata . Si tratta di una traccia a -6dB in modo da poter recuperare anche tracce audio distorte, per esempio registrate ad un concerto o troppo vicino alla bocca. Un'ottima funzionalità di ridondanza che avrebbe salvato qualsiasi videomaker almeno una volta nella vita.

Ma la funzione che più distingue questo prodotto dal predecessore è la cancellazione del rumore attivabile con una breve pressione del tasto di accensione. Se già la qualità audio di questi microfoni è molto buona, la cancellazione del rumore adattiva si è rivelato il vero game changer per tutti i nostri video dal CES, dove le condizioni ambientali erano spesso sfavorevoli, con tanto rumore durante la registrazione dei nostri video.

Il ricevitore ha anche lui una slitta per essere agganciato ad una fotocamera, un connettore USB-C per la ricarica e un tasto di accensione. Abbiamo anche un ingresso audio jack audio da 3,5 millimetri e un ritorno per le cuffie per ascoltare in anteprima l'audio che stiamo registrando. Sulla parte frontale invece abbiamo un nuovo display OLED da 1,1" più ampio e una nuova rotella per la navigazione dei menù che funge anche da tasto di conferma. Dobbiamo dire che non abbiamo avuto necessità di usare spesso queste impostazioni e la rotella fisica è risultata quindi una comodità, ma non certo indispensabile.

Fra le opzioni più utili la possibilità di registrare in stereo usando due DJI Mic 2 o le varie opzioni per la registrazione interna o l'auto accensione se collegati ad una fotocamera.

In confezione abbiamo anche un adattatore USB-C e uno lightning, per poter collegare direttamente questo gadget al vostro smartphone (o fotocamera con ingresso audio USB-C) e non avere quindi cavi che separano il dispositivo dal ricevitore. Il ricevitore ha poi la preziosa funzione di vu meter per avere quindi subito conoscenza se l'audio viene correttamente ricevuto e qual è il suo volume. Bene che venga visto dagli smartphone solo come microfono, in questo modo potete rivedere i filmati sullo smartphone senza dover scollegare il ricevitore, cosa che succede con quelli che vengono visti anche come cuffie.

Se non volete utilizzare il ricevitore una pressione prolungata del tasto di registrazione sul trasmettitore permette di abilitare la modalità bluetooth, per collegarlo in questo modo a smartphone o ad una DJI Osmo Action 4 o Pocket 3.

Questi microfoni hanno una portata di 250 metri e un'autonomia di 6 ore, che si allunga però fino a 18 ore considerando le ricariche possibili tramite la custodia metallica, che tra le altre cose ora ha una chiusura più solida grazie al pulsante di apertura.

DJI Mic 2 ha un prezzo di 349€ nella versione da due microfoni con custodia o di 219€ nella configurazione di un solo microfono e il trasmettitore. Il trasmettitore aggiuntivo costa 99€, mentre la custodia costa 69€ e il lavalier opzionale 39€.