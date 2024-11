Recensione DJI Mic Mini: non avrete altri microfoni all'infuori di questi

Da quando abbiamo provato i DJI Mic 2 non possiamo più farne a meno. Li abbiamo subito acquistati e li trovate indossati in tutti i nostri video sui social. Il prezzo però non è per tutti e questo sembra averlo capito anche DJI che va oggi a lanciare sul mercato Mic Mini, che recensiamo in questa pagina, con il palese scopo di contrastare i moltissimi concorrenti che sono comparsi in rete dal lancio dei primi DJI Mic.