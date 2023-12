Recensione DJI Osmo Action 4: poco di più a tanto di più

Al netto del sensore maggiorato, non ci sono differenze significative nella risoluzione di foto e video. Questi ultimi arrivano fino a un massimo di 4K@120fps in 16:9 (3.840 × 2.160 pixel) e 60 fps in 4:3 (3.840 × 2.880 pixel), mentre cala addirittura la risoluzione delle foto, che passa da 12 a 10 megapixel (4.000 × 2.256 pixel in 16:9 e 3.648 × 2.736 pixel in 4:3, per la precisione).

Sempre presenti lo slow motion fino in 4K (4x), l'hyperlapse (da x2 a x30), e il timelapse con intervalli da 0,5 a 40 secondi. Non ci sono novità nemmeno sul fronte della stabilizzazione con RockSteady sempre fermo alla versione 3.0+ (fino in 4K@120fps in 16:9), HorizonBalancing (fino in 4K@60fps in 16:9), che mantiene l'orizzonte allineato anche con la action cam inclinata fino a 45°, ed HorizonSteady (fino in 2,7K@60fps in 16:9) che blocca l'orizzonte anche con una rotazione di 360° della Osmo Action 3.

Infine non cambiano nemmeno il bitrate massimo (130 Mbit/s) né i formati supportati (MP4 in H.264 / HEVC per i video e JPEG / RAW per le foto).

Per fortuna è stato risolto uno stupido limite della precedente action cam, cioè che ciascun file video poteva essere da massimo 3,79GB; adesso non ci sono limiti di sorta, al netto della capacità della microSD.

Detto questo comunque, a parte il sensore più grande, che è senz'altro un elemento importante, non ci sono differenze degne di nota rispetto a Osmo Action 3, né dal punto di vista hardware né software, tanto che da una semplice analisi delle caratteristiche tecniche i proprietari del precedente modello possono dormire sonni tranquilli.