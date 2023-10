Recensione DJI Osmo Pocket 3: meglio di un iPhone per i creator?

In un mondo in cui la tecnologia si aggiorna oggi giorno non è affatto comune trovare un dispositivo che non riceveva un aggiornamento da oltre 3 anni. Parliamo della serie Pocket di DJI. Un prodotto quasi unico nel suo genere e che anzi ha fatto nascere un filone di cloni. Si tratta in sostanza di una action cam con un corpo verticale da tenere nel pugno della mano e da utilizzare più che per scene di azione per realizzazione contenuti di vario genere.

Oggi proviamo la nuova DJI Osmo Pocket 3. Il mondo della creazione contenuti è molto cambiato negli ultimi anni ed è per questo che questo nuovo dispositivo ha dovuto aggiornarsi sensibilmente.