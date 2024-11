Quando Dragon Quest III è uscito nei negozi giapponesi, nel 1988, non ero nemmeno nato. A dire la verità, non ero nemmeno nei pensieri di mia madre.

Grafica

È assurdo pensare che un tempo la grafica non contava così tanto, men che meno in una produzione come Dragon Quest III del 1988 sul mitico NES, a cui va riconosciuto il merito di aver gettato le basi del videogioco di ruolo giapponese.

Storia

Come avevo detto, una trama classica, nella quale non dovreste stupirvi se ad un certo punto un re vi chiederà di andare a prendere un po' di pepe dall'altro capo del mondo, cosicché possa donarvi una nave. Ci sono quei piccoli momenti che sanno di favola, da mostri cammuffati in regnanti, ad amori impossibili resi possibili, in un turbinio che... l'ho già detto che sa di nostalgia?

I compagni sono più che altro figure anonime, avventurieri reclutati in una taverna senza una vera personalità, e non c'è interazione tra loro e l'eroe proprio come l'originale. Se cercate una storia densa di colpi di scena o personaggi memorabili ed empatici, qui non la troverete.

Musica

La mia preferita in assoluto? Il tema navale. Non so perché, ma è talmente bella che riesce a commuovermi ogni volta che sfiora le prime note.

Sapete quando ho detto che la grafica è la parte migliore di Dragon Quest III HD-2D ? Ecco, in parte ho mentito, perché la musica l'ho letteralmente adorata. Finalmente abbandona i vecchi suoni MIDI e ci regala una colonna sonora riarrangiata in maniera magistrale. È una musica che non ti stanca mai, che si adatta perfettamente al tono di ogni scena, che sia un villaggio immerso nel verde o un deserto sotto la luce calda del tramonto.

Giocabilità

Non posso però dire che la nostalgia basti a farmi accettare l'interruzione continua del viaggio e il consumo di lotte frequenti ed identiche tra loro, necessarie per rimanere sul pezzo in termini di punti esperienza, soprattutto in un gioco che mette così tanto l'accento sull' esplorazione . È un modo obsoleto di vivere il videogioco, ma se vuoi proporre la totale fedeltà, al punto tale da risultare testardo, ti devi attenere a certi stilemi.

Voi tollerate ancora i combattimenti casuali? Io no . E volete sapere un'altra cosa? Ho iniziato questo remake di Dragon Quest III consapevole del fatto che avrei dovuto affrontare anche questo aspetto, come dire, "vintage", e ammetto che ha influenzato la mia esperienza. Occhio, la mia esperienza, non il mio giudizio.

Torniamo però ai combattimenti. Sono rimasti fedeli al sistema classico, a turni e in prima persona, dove il giocatore non vede i propri personaggi in campo, o almeno, non li si vede agire: compaiono per un attimo a inizio battaglia, prima di effettuare gli ordini d'attacco. Avrei voluto vedere i membri del gruppo combattere, con animazioni che rendessero ogni scontro più vivace, ma invece si è preferito mantenere l'iconicità della visuale "in soggettiva".

Forse per preservare la tradizione, ma è un compromesso che, a lungo andare, fa sentire il sistema di combattimento troppo statico.

Anche se capisco la scelta stilistica, è difficile non sentire la mancanza di qualcosa di più dinamico, soprattutto quando ogni battaglia casuale interrompe l'esplorazione. La possibilità di velocizzare gli scontri aiuta, certamente, ma resta comunque un sistema che sente il peso degli anni e che, appunto, disturba il flusso esplorativo.

Tuttavia, come già anticipato, la vera gioia è proprio nell'esplorazione. In Dragon Quest III HD-2D Remake, ciò che ti spinge avanti non è tanto la trama, quanto la voglia di vedere cosa c'è oltre la prossima collina o dentro quel dungeon. Ogni angolo del mondo nasconde qualcosa, ogni strada laterale può portare ad un tesoro inaspettato, ogni personaggio in città può rivelarti la posizione di un segreto e ogni sotterraneo è progettato con passaggi nascosti e forzieri da scoprire.

L'esplorazione viene premiata sempre, e le scoperte ti danno la sensazione di aver trovato qualcosa di unico, come un set di equipaggiamento che ti fa risparmiare tempo e soldi o una scorciatoia che riduce i tempi di "farming", che sono piuttosto lunghi e davvero fuori dal tempo.

Salire di livello non è poi così divertente, ci vogliono troppi punti esperienza per potenziarsi, soprattutto nella seconda parte, dove c'è un innalzamento della sfida ed una diminuizione progressiva dei punti esperienza dati dai nemici.