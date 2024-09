Dreame H14, la recensione: la lavapavimenti che si piega a 180° e passa sotto i letti sa farsi volere bene

Dopo pochissimi mesi dall'arrivo di H13 Pro, siamo già in compagnia di Dreame H14 (e a breve anche di H14 Pro ). Aspettate a stracciarvi le vesti: se avete acquistato H13 Pro avete ancora per le mani un'ottima lavapavimenti . Ci sono ovviamente delle differenze, prima fra tutti la possibilità di piegare la H14 a 180° , ma vedremo tutto nel dettaglio nel corso di questa recensione. Sedetevi comodi e scoprite se il dispositivo in questione vale la cifra richiesta da Dreame o se è meglio valutare modelli precedenti per risparmiare qualcosina.

INDICE

Unboxing Dreame H14 e montaggio

La confezione di Dreame H14 include, oltre a vari accessori, il corpo centrale già tutto assemblato con i suoi serbatoi e con la spazzola principale. Sfilate il manico dalla bustina in cui è riposto, lo inserite nella lavapavimenti, attaccate la base di ricarica e pulizia alla corrente e siete pronti a partire. Oltre a quanto detto finora, la confezione include un rullo di riserva (sempre molto gradito), un filtro HEPA sostitutivo, lo scovolino per pulire i tubi della lavapavimenti, la manualistica e una confezione del nuovo detergente multi superficie di Dreame. Come di consueto (purtroppo) la base di ricarica ospita, oltre alla lavapavimenti, solo lo scovolino. Gli altri pezzi di ricambio e il detergente andranno riposti altrove.

Accessori e Versatilità

È una lavapavimenti che in un colpo solo aspira e lava il pavimento, ma il suo campo di applicazione rimane solo e soltanto quello. Non potete passarla su tappeti o moquette, non potete aspirare ripiani o superfici rialzate, e non la passate certo su letti e divani con la spazzola apposita come fareste con una scopa elettrica. Per quello dovreste valutare dispositivi ibridi come la Dreame H12 Dual, o al più affiancare alla lavapavimenti una scopa elettrica pura.

Tecnologia

Dreame ha completamente stravolto il design e il funzionamento delle sue lavapavimenti con questa H14. Cambiano le forme, la disposizione dei serbatoi (e la loro forma), il motore, il sistema di filtraggio: tutto! Una vera rivoluzione, che testimonia come il mercato di questo genere di dispositivi sia sempre in fermento. Il corpo centrale nasconde un motore ad altissima velocità: si parla di 125.000 giri al minuto (25k in più dell'H13 Pro) e 18.000 Pa di potenza in aspirazione , un valore molto vicino ad alcune scope elettriche.

Ai lati della spazzola troviamo le ruote GlideWheel con motori dedicati già viste sull'H13 Pro. Sono grosse ruote posteriori che aiutano a spostare l'H14 sul pavimento. Si parla pur sempre di 5,1 kg di peso, non banali da spostare avanti e indietro per casa, ma con ruote motorizzate così la fatica è minima. I movimenti risultano controllati e ben calibrati, sia in avanti che indietro, e davvero si riesce a pulire tutta la casa senza fare alcuna fatica. Sono un po' meno grandi e meno a "pneumatico" di quelle viste sulla H13 Pro, che d'altro canto era anche leggermente più pesante di questo modello.

Sul retro invece c'è un serbatoio da 650 ml . Quello frontale è molto più schiacciato, così come d'altronde tutto il corpo che ospita motore e altri componenti della lavapavimenti. Perché? Perché H14, a differenza dei modelli precedenti, si piega a 180° ! Una delle principali limitazioni di questo genere di dispositivi è che si piegano solo fino a un certo punto, non tanto per via delle cerniere / giunzioni o per via dello spessore del corpo macchina. Quando la si piega a 180°, il flusso di sporco aspirato dalla spazzola potrebbe entrare in contatto con il residuo già presente nel serbatoio, andando a creare un flusso contrario che potrebbe sporcare il rullo vanificando i nostri sforzi. Dreame H14 è ingegnerizzata in modo completamente diverso dal solito, tant'è che il serbatoio dello sporco si trova sul retro. Proprio questa componente, integra quello che Dreame chiama Liquid Separation Motor , una sorta di turbina che impedisce il riflusso dell'acqua usata. Lo sporco viene spedito nella parte inferiore del serbatoio posteriore, impedendo ai flussi di mescolarsi.

Dreame ha approfittato anche per cambiare tutta la struttura del serbatoio posteriore . Adesso per smontarlo bisogna premere due pulsanti (così non si rischiano sganciamenti improvvisi o incidentali). Rimuovendo la parte superiore troviamo la turbina a cui facevamo cenno poco fa, il nuovo filtro HEPA circolare e, soprattutto, un sistema di filtraggio dello sporco molto peculiare . Uno dei problemi delle lavapavimenti è da ricercarsi nel fatto che lo sporco prodotto è sia solido che liquido. Difficile quindi sbarazzarsene senza sporcarsi un po' le mani, non con H14 però. Tutta la sezione è un filtro in stile "scolapasta". Quando si vuota il serbatoio si fa passare il tutto attraverso questo filtro, che blocca la parte solida facendoci scaricare solo quella liquida.

Il rullo in rotazione passa molto vicino a un raschietto flessibile (si trova sul retro, non è visibile a meno di non smontare la spazzola) che si occupa di rimuovere i grovigli di peli ed eliminare l'acqua sporca, quasi come se strizzasse il rullo.

Cosa fa? Semplice: adatta la potenza di aspirazione e lavaggio a seconda di quanto sporco si trova sul pavimento. Lo si nota soprattutto dal display frontale, che vanta una linea che si colora di arancione o di rosso quando incontra maggiori accumulo di polvere o altri detriti. Tre le modalità d'uso della lavapavimenti: Automatico, che sfrutta appunto il sensore di rilevamento dello sporco, Ultra, che usa al massimo il motore (consumando anche più acqua), e Aspirazione, che in teoria passa il rullo senza bagnare il pavimento. Servirebbe più per asciugare velocemente il pavimento, ma non serve molto visto che la patina bagnata lasciata si asciuga di suo molto rapidamente.

C'è anche la già citata striscia che si colora a seconda di quanto sporco trova la H14 sul pavimento. C'è anche l'assistente vocale che avevamo visto in azione sui modelli precedenti. Di base parla in inglese a un volume molto alto. Premendo sul pulsante che si trova sul retro del corpo macchina potete regolare il volume e la lingua di sistema, in modo da impostarla in italiano. È utile per darvi un riscontro sonoro oltre che visivo, sia su quello che premete sul manico, sia per guidarvi nelle modalità di lavaggio del rullo quando ponete la lavapavimenti sulla sua stazione.

Cambiando la forma del corpo cambia anche il display: non è più circolare ma un po' più ovalizzato. Al centro viene simulato il motore in rotazione, sul lato destro c'è l'autonomia in percentuale e sul lato sinistro troviamo le icone della modalità d'uso selezionata.

Quest'ultima viene mossa con un sistema a doppia rotazione, che alterna rotazione in senso orario a quella in senso antiorario per pulire al meglio le setole del rullo. Finita la prima fase di lavaggio del rullo, inizia quella di asciugatura . Il problema di tante basi dedicate alla pulizia delle lavapavimenti è proprio da ricercarsi nell'assenza di questa fase, che è quella che impedisce la successiva formazione di batteri (che poi causano cattivi odori) sul rullo bagnato. Si può scegliere fra un'asciugatura rapida di 5 minuti bella rumorosa e intensa, o una silenziosa (sui 50 dB) della durata di un'ora circa. Il rullo, alla fine di questa fase, è pulito, asciutto e morbido, e non ho avuto necessità di smontarlo e lavarlo a mano di tanto in tanto come invece è successo con altri modelli.

Pulizia e Manovrabilità

Dreame H14 invece può, e non solo perché effettivamente si piega a 180°. Come accennato, il corpo principale è stato ridisegnato: se un tempo era un cilindro, adesso risulta decisamente più schiacciato, e in questo modo risulta alto complessivamente 14 centimetri . Con questa misura decisamente contenuta, riesce a infilarsi dove solitamente non si riusciva con una certa agilità. La parte frontale, quella che ospita la spazzola e che precede il corpo motore per intenderci, è alta 9,8 cm . Dreame ha anche aggiunto una sfera sulla parte alta (quella vicino al manico) che funziona da ruota aggiuntiva, una soluzione che aumenta la manovrabilità quando passate sotto ai letti. Pensate che se accendete Dreame H14, la piegate a 180° e lasciate la presa, lei si muoverà in autonomia grazie alle ruote frontali motorizzate e alla sfera posteriore.

Nelle mie sessioni di pulizia l'ho usata sia in modalità Automatica che in modalità Ultra. Quest'ultima in realtà non modifica la potenza, quanto più tende ad aumentare la quantità d'acqua emessa.

Basta insomma la modalità Auto per garantire buoni risultati. La potenza di aspirazione garantita in combinazione con i giri della spazzola garantisce ottime performance. Sulle macchie più ostinate, come quelle che di solito si trovano in cucina, è sufficiente lasciare agire la spazzola qualche secondo o passare avanti e indietro qualche volta per rimuoverla. E non preoccupatevi dello sporco solido: H14 porta via tutto senza problemi, che si tratti di briciole, croccantini di gatti, peli e capelli e simili. I test sono stati effettuati su pavimento laminato, gres porcellanato e tappeto in vinile, e i risultati sono ottimi in tutti questi contesti. Su alcuni pavimenti, come quelli chiari, potreste avere qualche difficoltà a vedere dove H14 bagna, anche perché lascia uno strato uniforme pensato per non risultare aggressivo su pavimenti delicati come parquet e laminati. Il sensore di rilevamento dello sporco aumenta la potenza soltanto in casi straordinari.

Se non avete passato l'aspirapolvere da giorni o se, come nel mio caso, avete gatti e figli in casa, potreste in alcuni punti sentire il motore salire di giri e la barra LED sul display frontale colorarsi. Succede anche nel caso la spazzola rimanga un po' più sporca per via dell'accumulo di polvere e detriti, ma appunto ci pensa la potenza di aspirazione a portare via tutto. Voi non dovete preoccuparvi di niente, se non del percorso di pulizia da seguire.