Quando vi parliamo di Dreame su queste pagine di solito lo facciamo in relazione a robot aspirapolvere e scope elettriche . Non tutti sanno che il brand di tecnologia in questione produce anche asciugacapelli di alta qualità. Dreame Hair Glory è il loro modello di punta, e a riconferma di quanto il marchio creda in questo prodotto, sta per arrivare sul mercato italiano la confezione Combo che include un accessorio aggiuntivo. Ma su questo ci torniamo a breve, ora concentriamoci su ciò che ha da offrire Hair Glory, anche a confronto con altri prodotti simili.

Disclaimer

Per ovvie ragioni che si possono intuire dalla mia foto autore, non ho condotto personalmente i test relativi all'esperienza di utilizzo sulla mia tutt'altro che folta capigliatura. Le prove sono state invece effettuate su capelli lunghi, come testimoniano varie foto presenti in questa recensione.

Unboxing Dreame Hair Glory

La confezione del Dreame Hair Glory include, oltre all'asciugacapelli, il manuale d'uso e il beccuccio magnetico per lo styling . Ci sono altri accessori, ma vanno acquistati a parte. Alternativamente, come accennato nell'introduzione, conviene puntare alla nuova versione Combo che include un diffusore magnetico.

Caratteristiche tecniche

A livello estetico e di materiali, Dreame Hair Glory sposa il design moderno degli asciugacapelli compatti. Non stiamo parlando di quelli da viaggio: Hair Glory, così come altri prodotti simili, è particolarmente potente, e non ha nulla a che fare con quelli che potremmo definire phon convenzionali o, appunto, da viaggio. Due i colori disponibili : oro rosa, che è quello protagonista di questa recensione, e bianco perla. Nonostante le linee semplici, sa anche essere elegante. Le dimensioni ammontano a circa 25,5 x 8,2 x 7,6 cm , senza il beccuccio magnetico ovviamente.

Visto il suo form factor e le caratteristiche, non rimane che confrontarlo con uno dei più desiderati phon del mercato e, perché no, anche con un prodotto simile di cui vi abbiamo parlato di recente.

Ci sono ovviamente un po' di considerazioni da fare. Potenza e giri del motore sono gli stessi della concorrenza, il che verte a favore del modello di casa Dreame. Il controllo termico è affidato a un termistore, che lavora in combinazione con un chipo dedicato. Poco importa all'utente il funzionamento del sistema: basta sapere che ci sono dei controlli per far sì che determinate modalità d'uso abbiano delle limitazioni sulla temperatura. Su questo punto ci torniamo a breve. Il flusso primario, misurato in litri al secondo, è leggermente inferiore ai due competitor. Diciamo che all'atto pratico in un confronto diretto con il JIMMY F7 si nota molto poco. Per qualche motivo la velocità del flusso indicata da Dreame è di gran lunga più alta dei competitor, forse anche troppo alta, visto che, sempre in un confronto diretto, non si percepisce un grosso distacco.

In tal senso il Dyson fa meglio per via della sua meccanica di espulsione dell'aria diversa da tutti i concorrenti. Ma si parla di un prodotto che costa anche 4 volte tanto.