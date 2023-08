Recensione Dreame L10 Prime: è lui il lavapavimenti da comprare

Guardandolo dal punto di vista estetico è difficile distinguerlo rapidamente dagli altri robot dell'azienda. E anche la nomenclatura potrebbe non aiutare a comprendere cosa ci sia di diverso in questo L10 Prime. Per fortuna lo abbiamo stressato a dovere e ve lo raccontiamo noi.

Il robot si presenta nella classica forma circolare, con torretta di mappatura Lidar superiore e superiormente uno sportello che si alza per dare libero accesso al cassetto della polvere da 450 ml. È un cassetto dalle dimensioni abbastanza generose e il fatto che sia facilmente accessibile è fondamentale considerando che la base di ricarica non offre lo svuotamento automatico. Frontalmente c'è un paraurti ammortizzato per non danneggiare gli arredi di casa. Non c'è una telecamera di riconoscimento degli oggetti e questa è forse la più grande differenza rispetto ai modelli di fascia superiore. Rimane comunque un robot abbastanza delicato nell'approcciarsi agli oggetti, ma ovviamente potrebbe scontrarsi con quelli più esili, come le gambe di un divano.

Ribaltando troviamo la spazzola laterale, purtroppo solo singola, e un'ottima spazzola centrale interamente in gomma con un buon sistema anti aggrovigliamento. Ovviamente sono presenti i sensori anticaduta per riconoscere i gradini delle scale. Ancora più sul retro si agganciano i due panni ruotanti per il lavaggio. Questi sono molto ampi, tanto da toccarsi al centro, in modo che non ci siano porzioni non lavate al passaggio. Rimane sempre una piccola porzione non lavata vicino ai bordi. L10s Ultra ha ricevuto un aggiornamento che gli permette, oscillando di risolvere parzialmente il problema. Speriamo che arrivi anche su questo. Il lavaggio di questi panni è molto approfondito grazie alla pressione esercitata a terra e alla rotazione fino a 180 volte al minuto. Rispetto ad altre soluzioni più economiche questo L10 Prime ha poi una delle funzionalità più importanti per definire un buon lavapavimenti "universale". Se infatti avete tappeti sarete felici di sapere che L10 Prime può sollevare di 7 millimetri i panni quando i sensori ultrasonici rilevano un tappeto, facendo sì che questo non si bagni durante la pulizia.

Al tempo stesso si potrà far aumentare la potenza di aspirazione sul tappeto.