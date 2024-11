Recensione Dreame L10s Ultra Gen 2: un nome, una garanzia

Dreame L10s Ultra è stato indubbiamente un po' un punto di svolta nel mondo dei robot aspirapolvere, segnando uno dei più grandi salti in avanti del periodo. L'azienda sceglie così di sfruttare questo nome così popolare per creare un nuovo robot di fascia alta al giusto prezzo, chiamandolo così Dreame L10s Ultra Gen 2, benché non sia solo una minima variazione del modello precedente, bensì proprio un prodotto nuovo, per quanto comunque i prodotti Dreame spesso si assomiglino molto. PRO Buona potenza di aspirazione

Buona potenza di aspirazione Lavaggio con mop allungabile

Lavaggio con mop allungabile Supporta il detergente

Supporta il detergente Ottima app CONTRO Lavaggio con acqua "fredda"

Lavaggio con acqua "fredda" Asciugatura un po' rumorosa

Asciugatura un po' rumorosa Non c'è un led per l'illuminazione

Design e Costruzione

Il Dreame L10s Ultra Gen 2 mantiene il classico design circolare dei suoi predecessori, con una torretta Lidar per la navigazione e la mappatura degli spazi, e una videocamera 3D frontale per il riconoscimento degli oggetti. Questa volta però non può essere sfruttata per la sorveglianza. A livello estetico, non ci sono grandi cambiamenti, ma l'integrazione della nuova tecnologia MopExtend RoboSwing, che permette ai mop di estendersi di 4 cm, rappresenta una novità pratica per migliorare la pulizia di bordi e angoli difficili da raggiungere. La base di ricarica è leggermente più alta rispetto a quella del modello precedente, ma rimane compatta e ora include un sistema di asciugatura ad aria calda per i mop. Questo sistema di asciugatura riduce la possibilità di cattivi odori e la proliferazione batterica, ma richiede più spazio e potrebbe risultare ingombrante per chi dispone di aree limitate per posizionare la base. Tenente anche in considerazione che il rumore prodotto dal sistema di asciugatura si potrà sentire in modo abbastanza distinto in un ambiente molto silenzioso, anche se per esperienza si tende a farci l'abitudine. Potenza di Aspirazione e Pulizia

La potenza di aspirazione del L10s Ultra Gen 2 è stata aumentata a 10.000 Pa, un valore che garantisce una pulizia più efficace, e che potrebbe addirittura risultare eccessivo per chi non ha tappeti spessi o particolari esigenze di pulizia profonda. La spazzola centrale in gomma si conferma utile per sollevare detriti e peli di animali dai tappeti. Il robot è compatibile anche la spazzola opzionale TriCut che tagli i capelli che dovessero rimanere impigliati nella stessa. Da tradizione Dreame la spazzola laterale è una sola. I due mop rotanti sono comunque efficaci, anche se la mancanza di un sistema magnetico per la loro rimozione rende l'operazione di manutenzione meno agevole rispetto ad altri modelli. Il serbatoio dell'acqua per la pulizia è da 80 ml e viene riempito automaticamente dalla base prima di ogni ciclo di lavaggio. Questo serbatoio integrato è piuttosto piccolo ma è qualcosa di cui non dovrete preoccuparvi visto che tornerà alla base a riempirsi ogni qualvolta ne avrà bisogno. La capacità di sollevamento dei mop fino a 10,5 mm aiuta a evitare che i tappeti vengano bagnati, anche se sui bordi potrebbe non sempre essere perfetto, specialmente con tappeti più spessi. Non può lasciare i suoi moci in base come fa invece il fratello L40 Ultra. Base di Ricarica e Serbatoi

La base di ricarica è un elemento importante del L10s Ultra Gen 2. Rispetto al modello precedente, è leggermente più alta e consente di integrare serbatoi più grandi: 4,5 litri per l'acqua pulita e 4 litri per quella sporca. Questa capacità extra è un vantaggio, soprattutto per chi ha ampie superfici da pulire, ma i serbatoi più grandi aumentano le dimensioni complessive della base, che potrebbe risultare ingombrante per qualcuno (anche se niente in confronto a L20 Ultra). Il sacchetto della polvere da 3,2 litri riduce la necessità di frequenti svuotamenti, rendendo la manutenzione più semplice, anche se il costo dei sacchetti potrebbe rappresentare un fattore da considerare nel lungo termine. Il robot non offre la funzionalità di riscaldamento dell'acqua per il lavaggio funzione che rimane prerogativa di altri modelli. Fra tutti vi consigliamo L10s Pro Ultra Heat che viene spesso venduto ad un prezzo paragonabile a quello del modello che stiamo recensendo. Autonomia e Prestazioni Il Dreame L10s Ultra Gen 2 offre una buona autonomia, arrivando fino a 210 minuti in sola aspirazione e oltre 2 ore in modalità combinata di aspirazione e lavaggio. Questa autonomia è adeguata per la maggior parte delle case di grandi dimensioni, ma potrebbe essere insufficiente per abitazioni particolarmente estese o con più livelli. La batteria da 5.200 mAh garantisce una lunga durata e difficilmente dovrete preoccuparvi dei suoi limiti. Può comunque tornare alla base per caricare e poi ripartire.

App e Funzionalità Smart

App e Funzionalità Smart

App e Funzionalità Smart L'applicazione Dreamehome è ben progettata e offre comunque molte opzioni di personalizzazione. Il software permette di pulire tutta la casa, solo alcune stanze, oppure solo alcune aree. Riconosce in automatico i tappeti e li aggiunge alla mappa, mentre eventuali arredi li potrete aggiungere solo manualmente alla mappa. Ovviamente ci sono varie opzioni per correggere la mappa che crea in automatico, ma noi non abbiamo avuto alcun bisogno di sfruttarle. La pulizia personalizzata vi garantirà la possibilità di scegliere se aspirare, lavare o eseguire entrambe le operazioni. Potrete ovviamente scegliere fra livelli di potenza diversi e anche fra livelli di umidificazione del panno differenti. Infine potrete decidere se effettuare una pulizia standard è veloce. Ma è utilizzando il robot nella sua modalità automatica CleanGenius che otterrete il meglio. Aumenterà leggermente il consumo d'acqua ma non dovrete più preoccuparvi di nulla e il robot gestirà in automatico la miglior pulizia per stanza. Dalle impostazioni potrete anche modificare come deve pulire i tappeti (pulendoli per prima, evitandoli o aumentando la potenza su di essi) e scegliere quando deve intervenire il robot nell'estendere il braccio del mop lateralmente. Infine troverete anche tutte le opzioni per la gestione della base, fra cui l'aggiunta di detersivo, il tempo di asciugatura o la frequenza di auto-svuotamento. Prezzo Dreame L10s Ultra Gen 2 viene lanciato sul mercato a 699€, che è davvero un buon prezzo. La versione di prima generazione, che però nel confronto non consiglieremmo costa 599€. L'unico dubbio potreste averlo nello scegliere fra questo e la versione (più datata e senza MopExtend) con l'acqua calda. Lo trovate anche su Amazon. Controllate il box a seguire per eventuali sconti.

Foto

Foto

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Dreame L10s Ultra Gen 2 Il Dreame L10s Ultra Gen 2 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo che rappresenta un miglioramento rispetto ai modelli precedenti. Le nuove funzionalità, come la tecnologia MopExtend RoboSwing e la maggiore potenza di aspirazione, aggiungono valore al dispositivo, ma non senza qualche compromesso. La base di ricarica più ingombrante, la necessità di manutenzione periodica e alcune limitazioni nell'efficacia della pulizia ai bordi sono elementi da considerare. Tuttavia, per chi cerca un robot versatile e potente, capace di offrire un buon livello di personalizzazione e un'efficace combinazione di aspirazione e lavaggio, il Dreame L10s Ultra Gen 2 rimane una scelta interessante, anche se non priva di difetti. Considerando il prezzo, si colloca bene rispetto ai concorrenti, ma resta consigliato valutare se le sue caratteristiche avanzate giustificano l'investimento rispetto a modelli più semplici e meno costosi. Voto finale Dreame L10s Ultra Gen 2 Pro Buona potenza di aspirazione

Buona potenza di aspirazione Lavaggio con mop allungabile

Lavaggio con mop allungabile Supporta il detergente

Supporta il detergente Ottima app Contro Lavaggio con acqua "fredda"

Lavaggio con acqua "fredda" Asciugatura un po' rumorosa

Asciugatura un po' rumorosa Non c'è un led per l'illuminazione

Emanuele Cisotti Ho fondato AndroidWorld nel 2008 durante il mio periodo di studi di ingegneria a Firenze. Ho continuato a gestire AndroidWorld e poi SmartWorld, espandendo quindi l'ambito di competenza, all'interno prima di Banzai Media e poi di Mondadori. A oggi svolgo principalmente il lavoro di gestione del mio team e di rapporto con i marchi, ma non per questo sono meno operativo. Sono conosciuto principalmente per le mie video recensioni di smartphone su YouTube, ma la mia specializzazione riguarda anche wearable (come smartwatch e smart ring), dispositivi di domotica e altri gadget tecnologici sfiziosi. Dal 2011 al 2014 ho lavorato sulla rivista Android Magazine disponibile in edicola e in versione digitale. Sono autore di tre guide riguardanti Android edite da LSWR. Molti di questi trovano spazio sul canale TikTok di SmartWorld. Tre le mie passioni principali la musica elettronica (in quasi qualsiasi declinazione) e le costruzioni LEGO, che sono il principale nemico del mio conto in banca.