Sul retro c'è un piccolo sportello che vi permetterà (con un kit da acquistare a parte) di collegarvi all'impianto idrico per rifornirsi d'acqua pulita. Purtroppo non c'è il corrispettivo per scaricare l'acqua sporca.

È un prodotto in parte di rottura per Dreame, perché oltre alle novità che vi racconteremo ci sono anche dei cambiamenti che lo distinguono nel design e nel funzionamento rispetto al passato. Partiamo proprio dal design della base , che è totalmente diverso rispetto al passato. Crescono le dimensioni in modo considerevole e la forma diventa più squadrata. Ricorda un po' quella dei più grandi Ecovacs . Questa base ha una finitura in plastica a righe e uno sportello argentato, che gli donano un look molto elegante. Rimane il fatto che le dimensioni siano cresciute notevolmente.

Abbiamo perso il conto delle volte che su queste pagine abbiamo raccontato il mondo dei robot per la pulizia come quello più innovativo di questi anni. E in questa innovazione Dreame è stata sicuramente uno dei leader. Oggi vi parliamo dell'ultimo prodotto dell'azienda, il vero top di gamma (premium) del suo catalogo: Dreame L20 Ultra .

Il robot aspirapolvere è sempre circolare, ma cambiano leggermente le finiture , come anche la forma del cassetto aspirapolvere, il suo filtro e il paraurti frontale. Il coperchio superiore si aggancia magneticamente e copre il cassetto dello sporco, mentre il cassetto dell'acqua da 80 ml non è accessibile. Si riempie continuamente ogni volta che il robot torna alla base per lavare i panni. Inferiormente abbiamo una singola spazzola laterale (peccato che non sia doppia) e una spazzola in gomma molto efficace per sollevare ogni tipo di sporco. Sul retro abbiamo invece due spazzole per il lavaggio: sono più grandi , si toccano al centro per non lasciare aree scoperte e quella destra ha un braccio per estendersi e arrivare fino al punto più esterno della larghezza del robot . È la prima volta che vediamo questa soluzione e avrete probabilmente già capito che è una soluzione geniale per riuscire a lavare anche vicino ai muri e agli arredi, dove prima invece c'erano alcuni centimetri "asciutti" dovuti alla distanza della spazzola dal muro.

E solo quello che vi abbiamo raccontato fino a ora dovrebbe essere sufficiente a raccontarvi il perché questo robot è davvero nuovo e innovativo. Ma non è finita qui. Il robot infatti è dotato di un motore di aspirazione che genera fino a 7.000 Pa di potenza di aspirazione, un valore record e che stacca non di poco i concorrenti. Anche per questo forse il robot è appena più spesso e alloggia all'interno una batteria da 6.400 mAh. Dai nostri test una pulizia completa di una casa di 100 mq con due tappeti con il lavaggio si è consumato il 60% della batteria in 1h e 40 di pulizia.

Come sappiamo bene infatti i tappeti sono un livello di complicazione non indifferente per i robot lavapavimenti come questo. Dreame L20 Ultra riesce a gestirli al meglio. Non solo i panni si sollevano, ma i tappeti vengono riconosciuti in automatico, evitati durante il lavaggio e poi aspirati separatamente andando ad aumentare la potenza di aspirazione e indugiando in modo particolare sui bordi, dove spesso è più difficile ottenere una buona pulizia. Potete anche scegliere, in modo molto intelligente, di far sì che invece di sollevare i panni questi vengano direttamente lasciati alla base. Altrimenti non è comunque impossibile che sfiorino il bordo del tappeto su questo è più alto di 10mm.

Dreame L20 Ultra è poi dotato ancora di un'altra novità: i due led frontali che si accendono in automatico durante la pulizia se il robot dovesse rilevare che l'illuminazione fosse insufficiente.

Questo permette al robot di migliorare non tanto la pulizia quando il riconoscimento degli oggetti durante il suo funzionamento. Abbiamo notato che in effetti L20 Ultra sembra più preciso dei suoi predecessori nel riconoscere gli oggetti, nell'evitarli e poi nel mostrarli chiaramente sulla mappa a fine pulizia per "spiegare" all'utente perché questo ha evitato di pulire in una specifica zona. Questa telecamera può essere utilizzata per la sorveglianza della casa e ha ancora più senso visto la presenza dei led. Si può non solo pattugliare casa a distanza (dopo aver messo un pin e dopo che una voce ha avvisato i presenti che la telecamera è accesa) oppure programmare delle "ronde" in zone specifiche dell'abitazione.