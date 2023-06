Recensione Dreame R20, R10 Pro e R10: un gran trio di scope elettriche!

Dreame lancia in Italia una tripletta di scope elettriche di nuova generazione davvero interessante. La line-up è costituita dalla top di gamma Dreame R20 , dalla medio gamma R10 Pro e dalla low-cost R10 . Tre ottimi aspirapolvere senza filo , ma quali sono le differenze, cosa includono in confezione, quanto costano e perché lanciarne tre contemporaneamente? Vediamo di rispondere a queste e ad altre domande in questa recensione!

Unboxing

Molto ricca quella del Dreame R20 e decisamente più povera quella dell'R10. Vorrei però spezzare una lancia a favore di quest'ultimo : nella sua fascia di prezzo è difficile trovare concorrenti che includano la minispazzola motorizzata, un accessorio davvero top per pulire divani, poltrone e tessuti in generale, soprattutto se avete animali domestici in casa. L'R20 è l'unico che include l'adattatore flessibile, un accessorio che non si trova su poi così tanti modelli, e il supporto di ricarica e appoggio 2-in-1 da muro. Gli altri due includono un supporto classico a parete molto piccolo e semplice.

Dreame R20 vs. R10 Pro vs. R10 - Le differenze

Accessori e versatilità

Una nota a riguardo della spazzola antigroviglio che, a mio avviso, ne migliora la versatilità. C'è un piccolo switch manuale sulla parte frontale che permette di aprire una paratia aggiuntiva di aspirazione . Normalmente la spazzola si limiterebbe ad aspirare polvere e simili, lasciando pezzi più grandi (come pezzi di pane, croccantini dei gatti, sassi della lettiera o simili) alla raccolta manuale. Aprendo questa paratia la scopa è in grado di tirare su appunto anche pezzi più grandi. Sta a voi scegliere se aprirla o meno.

Manca giusto qualcosa per lavare i pavimenti, ma per quello Dreame ha dispositivi a sé stanti ( come l'H12 Pro ).

È ovviamente la più versatile di tutte. La spazzola anti-groviglio include una testina LED a luce blu molto più potente di quella delle altre . Ci sono inoltre la spazzola a rullo morbido per parquet e pavimenti delicati, la minispazzola motorizzata, l'accessorio flessibile che permette di pulire sotto tavoli e sedie senza doversi piegare (si piega lui al posto vostro), e anche gli accessori per spolverare in alto o su superfici rigide come mobili e mensole. A tal proposito, davvero unico lo strumento per fessure flessibile , che si allunga ancora più del solito ed è appunto dotato di una testa flessibile, in modo da risultare più manovrabile anche su oggetti molto in alto come condizionatori o soffitti. Diciamo insomma che con gli accessori inclusi riuscite a pulire qualsiasi superficie, che sia di un pavimento o di un mobile.

La spazzola anti-groviglio include una testina a doppio LED bianco meno potente di quella che troviamo sulla R20. Fa comunque il suo dovere, e se non avete mai avuto una scopa elettrica con luce frontale noterete comunque la differenza. Anche la spazzola della R10 Pro include lo switch per aprire la paratia di cui vi parlavo poco fa. Se siete indecisi fra la R10 e la R10 Pro dovete a mio avviso scegliere questa solo per due motivi: vi piace di più nera e vi fa comodo avere la spazzola a rullo morbido e la testina flessibile per fessure. Sì, è vero, la R10 Pro ha anche un po' più di potenza e di durata della batteria, ma si paga prevalentemente la presenza dei due accessori.

Anche qui tanti accessori, praticamente tutti quelli che troviamo sulla R20 tranne l'adattatore flessibile . Diciamo quindi che si sacrifica la comodità di piegare la scopa per raggiungere zone che normalmente obbligherebbero noi stessi a piegarci. Per il resto la dotazione e la versatilità sono praticamente le stesse.

Tolto questi due, e ricordando della per niente scontata presenza della minispazzola motorizzata, c'è ovviamente un po' meno di versatilità in questo modello . Per un uso normale però, R10 saprà soddisfarvi al pari della R10 Pro. Riuscite infatti a tenere puliti divani e tessuti, pavimenti di ogni tipo, spolverare i mobili (l'accessorio dedicato c'è). L'unica difficoltà la avrete sui punti più in alto. La spazzola anti-groviglio è praticamente la stessa presente sulla R10 Pro: testina LED frontale con luci bianche, switch per aprire la paratia di aspirazione.

Tecnologia

Oltre a permettervi di pulire senza preoccuparvi di regolare manualmente la potenza, la presenza di un sensore dedicato fa sì che si risparmi anche batteria, visto che si fa si uso della potenza massima, ovvero quella più energivora, solo e soltanto se ce n'è effettivamente bisogno. Il sensore funziona benissimo, e si nota come il passaggio alla potenza massima sia quasi istantaneo quando sul pavimento si trovano briciole, accumuli maggiore di polvere o simili. Non c'è , come su altri modelli della concorrenza, il supporto ad app per smartphone , ma sinceramente non se ne sente molto il bisogno.

Quella più avanzata da un punto di vista tecnologico è sicuramente la Dreame R20, l'unica che include un sensore per la rilevazione dello sporco . Come altre scope elettrico di stampo più smart, la R20 aggiusta in perfetta autonomia la potenzia di aspirazione a seconda del livello di sporco che il sensore rileva sul pavimento .

Sempre il display mostra, in caso di bisogno, altre notifiche relative ad esempio al serbatoio. E sempre a proposito di unicità, la R20 è anche l'unica dotata di testina LED a luce blu sulla spazzola anti-groviglio . Il colore non è casuale, e non serve solo a distinguerla dalle altre: effettivamente lo sporco si evidenzia meglio, complice anche la maggior potenza dei LED di cui dispone.

La R20 è anche l'unica ad avere un display LED frontale , in una posizione tra l'altro sufficientemente comoda per essere letto durante ogni momento della pulizia. Torna utile sia per impostare le potenze di aspirazione e per vedere il comportamento della modalità automatica (c'è il disegno del motore che si colora a seconda della polvere rilevata), sia per vedere la percentuale di carica residua, grande assente negli altri due modelli.

Di tecnologia nei due modelli di fascia media e bassa ce n'è molta meno, ma ciò non significa che funzionino peggio. Mancano il display LED e il sensore di sporco, e la testina LED presente sulla spazzola anti-groviglio emette luce bianca classica e meno potente. Più che altro si sente la mancanza di un indicatore in percentuale della batteria residua: al suo posto ci sono 3 LED bianchi di non sempre facile interpretazione. Tralasciando questi aspetti, si tratta di scope cicloniche di stampo piuttosto classico con filtraggio a 5 stadi : filtro HEPA in ingresso seguito da filtro a spugna, filtro ciclonico seguito da setaccio in metallo e filtro per l'aria in uscita.

Aspirazione e manovrabilità

I test di aspirazione sono stati condotti al solito su pavimenti in laminato e in grès porcellanato , oltre che su altre superfici quali tappeti in tessuto , in vinile e divani in tessuto . Ora più che mai reputo il mio campo di prova sufficientemente ottimale, vista la presenza di tre gatti (che con il caldo stanno perdendo una valanga di pelo), di una bambina (la festa delle briciole in cucina) e di vari adulti che contribuiscono al tutto.

Dreame R20

A livello tecnico, la R20 è quella dotata di maggior potenza aspirante e di pressione di aspirazione, e vi mentirei se vi dicessi che non si sente. Si parla di 190AW e 27.000 Pa, valori alti, soprattutto quello relativo alla potenza aspirante. Quando il motore parte a potenza massima, o perché lo impostate voi manualmente o perché il sensore di pulizia rileva più sporco del solito, Dreame R20 aspira praticamente tutto senza pietà, e soprattutto senza necessità di tornare sui propri passi.

A differenza degli altri due modelli, la R20 permette di impostare unicamente la potenza Auto o Massima, e a essere sinceri va bene così. La potenza di aspirazione minima serve davvero a poco, se non a far sì che i brand espongano tempi di autonomia delle scope "gonfiati" rispetto a quelle che sono le performance attuali. E come già detto, il sensore di rilevamento dello sporco aiuta molto, sia per aumentare la potenza in caso di maggior sporco, sia per ottimizzare la sessione di pulizia. Mettete in auto, iniziate a pulire e non dovrete preoccuparvi di altro.

E a proposito della manovrabilità? Il corpo aspirapolvere non pesa poi così tanto, 1,67 kg, e di conseguenza si sopporta bene anche per lunghe sessioni di pulizia. La componente flessibile che collega le spazzole al tubo (in carbonio, nel caso della R20), presente sia nella spazzola classica che in quella a rullo morbido, permette movimenti di 90° circa sia in orizzontale che in verticale.

Ruotando comunque tutto il corpo si riesce a spostare la spazzola di un angolo di 180°. In tal senso quindi è promossa a pieni voti, e anzi, grazie all'adattatore flessibile incluso tra gli accessori, è l'unico fra i tre modelli che può inclinarsi del tutto passando sotto tavoli, sedie e letti senza far piegare l'utilizzatore. C'è un po' da prenderci l'abitudine, ma è fatto in modo da essere usato anche in modalità bloccata, funzionando come fosse una semplice prolunga del tubo.

Molto particolari le ruote della spazzola anti-groviglio: così come tanti altri modelli attuali, anche la spazzola della R20 presenta due grosse ruote pensate per non farsi intimorire dai capelli o dalla polvere. Sono però caratterizzate da una copertura gommata che, almeno inizialmente, oppone un po' più di resistenza del solito. E sempre inizialmente tendono anche a cigolare un po', ma dopo un po' che la usate sia il rumore che la sensazione di resistenza spariscono.

La spazzola con rullo morbido non ha le stesse ruote (ovviamente), e per aiutarsi nel movimento ne ha una unica aggiuntiva sul fondo a forma cilindrica. La manovrabilità con la spazzola a rullo è ancora maggiore, forse troppo: scorre benissimo, almeno sul laminato, obbligandovi a movimenti più precisi e calibrati.

In quanto a rumore emesso siamo ai livelli della concorrenza. In modalità di aspirazione Auto siamo intorno ai 65 decibel, misurati però vicino al motore. Se si misurano in prossimità delle orecchie siamo intorno ai 55/60 decibel. Al massimo della potenza si sale di poco oltre i 70 dB.