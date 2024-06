Recensione Dreame Roboticmower A1: il robot tagliaerba senza pensieri

Dreame è diventato un vero colosso nel mondo dei robot aspirapolvere e da poco si è allargato anche a prodotti di altro tipo, come quelli per il beauty e ora anche in quello dei robot tagliaerba. E lo fa con un Roboticmower A1 che vuole essere rivoluzionario nella sua semplicità. Scopriamolo nella nostra recensione completa.

Riesce anche a superare senza particolari problemi ostacoli come componenti dell'irrigazione o simili, purché ovviamente non sporgano dal terreno di più della misura a cui si vuole tagliare l'erba.

Il robot è dotato di due grosse ruote motrici cingolate sul retro e due ruote più piccole sulla parte frontale. Temevamo un po' la resa di un sistema con due sole ruote motrici, invece il motore è così potente che il taglia erba si muove in modo uniforme a tutte le varie pendenze e curva senza incertezza anche in "obliquo".

Questo A1 si presenta intanto non particolarmente grande nelle dimensioni e anzi decisamente più compatto di quanto ci saremmo aspettati dalle immagini. Nella confezione viene fornito una base in plastica con delle viti affinché il robot possa essere fermato a terra in modo saldo e il robot rimanga lontano dal possibile "fango" del terreno. Un altro componente della base è la torretta che si occuperà di caricare il robot e anche di proteggere e pulire il sensore lidar che è sulla "testa" di A1. Questa base ha un cavo incorporato di circa 10 metri a cui collegare l'alimentatore. La connessione è pensata per essere impermeabile ma ovviamente la spina dovrà essere in un ambiente protetto. Il robot invece può tranquillamente rimanere parcheggiato alle intemperie.

Al centro è presente il disco ruotante su cui sono agganciate le tre lamette facilmente sostituibili con un pratico sistema di sgancio. Questo piatto ruotando si occupa dello sfalcio dell'erba e si può regolare su più altezze permettendovi di tagliare l'erba fra i 3 e i 7 centimetri. Ricordatevi che per il primo taglio l'erba non deve essere più alta di 10 centimetri per risultati ottimali. Noi abbiamo verificato che l'erba non fosse in generale troppo alta ma abbiamo lasciato anche qualche ciuffo più alto e il robot comunque non si è inceppato.

La prima accensione del robot la si fa direttamente dal robot stesso. Premendo il tasto rosso STOP si alza il coperchio dove sono presenti un display a colori e tutti i controlli necessari. Si dovrà impostare un PIN a quattro cifre che ci permetterà di "proteggere" il robot.

Questo assieme a un allarme che scatta se si prova a sollevare il robot senza prima aver inserito il codice PIN. Direttamente dal robot è possibile controllare il robot su praticamente qualsiasi aspetto e lo smartphone diventerà in sostanza solo un "plus". Lo stesso è però indispensabile per la prima configurazione, così come è indispensabile la connessione Wi-Fi che successivamente però è solo opzionale, visto che il controllo può comunque avvenire anche solo via Bluetooth.

La mappatura del giardino avviene guidando il robot lungo tutto il perimetro dello stesso come se fosse una auto radiocomandata. Ovviamente lo sfalcio non riuscirà a raggiungere il bordo più esterno del giardino, cosa in comune a praticamente qualsiasi taglia erba (motivo per cui esistono i taglia bordi elettrici). L'operazione di prima configurazione è semplice e precisissima. Il robot disegnerà così la mappa nell'app e sarà quindi possibile anche vedere la posizione del robot nello spazio. L'applicazione permette di configurare più zone da tagliare, purché ovviamente non separati da gradini che non siano dotati di rampe, e delle zone di passaggio, utili per passare fra un prato e l'altro senza però attivare in quel tragitto il taglio.

Questo vi permette anche di posizionare la base fuori dal giardino stesso, purché gli indichiate il percorso che "unisce" questi due.

Dopodiché vi basterà avviare il taglio oppure proseguire con una programmazione, che può essere diversa anche fra mesi invernali e mesi estivi. Non è possibile suddividere una zona in più porzioni, ma dovrete piuttosto creare fin dall'inizio delle mappature diverse. È comunque sorprendente la precisione del sistema Lidar che vi permette di avere una notevole precisione nella navigazione. Un bel problema in meno rispetto alle soluzioni con antenne o fili sul perimetro.