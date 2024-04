Recensione Dyson Casdon: la super scopa elettrica con mega ciclone "Fish Turbine"

Unboxing

La pregevole ed elegante confezione del Dyson Casdon include il corpo motore, il tubo in possente policarbonato traslucido arancione certificato da TÜV Rheinnlann, la spazzola con rullo anti-groviglio e lo strumento per fessure, utile per raggiungere i punti preclusi alla spazzola classica. Se proprio dobbiamo sottolineare una mancanza, all'interno non troviamo le 3 batterie AA utili per alimentare il tutto.

Accessori e versatilità

Dyson Casdon è prima di tutto un dispositivo altamente versatile. Può essere usato in 4 diverse configurazioni: con tubo e spazzola, con tubo e strumento per fessure, con lo strumento per fessure o con la spazzola direttamente collegate al corpo macchina. Non ci sono punti di casa che non riesce a raggiungere o a spolverare. E nel caso voleste valutare l'acquisto di accessori extra, come la mini-spazzola motorizzata, lo snodo flessibile, potete sempre dare un'occhiata al sito ufficiale.

Tecnologia

Come da tradizione Dyson, anche il nuovissimo modello Casdon vanta un meccanismo di aspirazione ciclonica. Si tratta in questo caso di un nuovo tipo di ciclone, denominato dall'azienda "Fish Turbine". Anzi, a dirla tutta all'interno si generano 16 cicloni, 2 in più del Gen5detect. Questo si traduce in 320 AW di potenza di aspirazione: se non state attenti porta via anche le piastrelle del pavimento! Il sistema di filtraggio a 27 stadi aspira il 104% delle particelle. Mancano purtroppo i grafici in tempo reale sulla dimensione delle particelle o il sensore di rilevamento dello sporco. Dyson su questo modello ha preferito concentrarsi sulla potenza bruta, tralasciando finezze che si trovano su altri dispositivi a listino.

Aspirazione e manovrabilità

Come da tradizione Dyson, aspirare con la nuova Casdon è un vero piacere. Il potete motore di cui abbiamo parlato poco fa non risparmia neanche un granello di polvere. Il tutto viene spedito nell'ampio serbatoio svuotabile dove le particelle girano con il classico effetto ciclone che si osserva su questo genere di dispositivi. La spazzola principale con rullo anti-groviglio aiuta non solo a raccogliere polvere e briciole, ma anche peli e capelli, senza però che rimangano aggrovigliati attorno al rullo.

L'unica vera scomodità, che si ritrova purtroppo anche su altri modelli Dyson (tranne il Gen5detect), è che per aspirare bisogna tenere premuto il pulsante di accensione. Alla lunga risulta un po' scomodo, visto che la mano deve sempre stare in tensione.

E per quanto riguarda la manovrabilità? Dyson Casdon è alta 71 centimetri da terra, e il peso ammonta ad appena 640 grammi. Di fatto è la più leggera della sua categoria e di conseguenza, anche se c'è la scomodità di tener premuto per aspirare, non farete alcuna fatica durante le vostre sessioni di pulizia. Le ruote di cui è dotata la spazzola principale sono palesemente ispirate ai vecchi e gloriosi Dyson a traino, e garantiscono un'ottima scorrevolezza su qualsiasi tipo di superficie.

Certo, se siete più alti di un bambino di 10 anni potreste dover stare un po' più chinati del solito mentre la passate sul pavimento, ma sono dettagli irrilevanti. Ottime le performance anche con l'accessorio per fessure, che può essere collegato al tubo per spolverare sui punti più alti e difficilmente raggiungibili.

Autonomia e serbatoio

Le 3 batterie AA garantiscono a Dyson Casdon un'autonomia quasi infinita. Riuscirete a pulire il pavimento di casa senza rimanere a secco per giorni e giorni, e nella remota ipotesi in cui il dispositivo smettesse di funzionare, vi bastano un cacciavite, 3 nuove batterie AA e potrete ricominciare a pulire senza dover ricorrere a tediose sessioni di ricarica che bloccherebbero la vostra scopa elettrica per 3 o 4 ore.

Il serbatoio non è tra i più capienti della categoria, complice il complesso motore Fish Turbine che occupa un bel po' di posto. A differenza di altri modelli, quello della Casdon è diviso in due parti: una centrale che raccoglie la polvere, e uno più esterno che raccoglie invece i frammenti più grandi.

Manutenzione e materiali

Sui materiali poco da dire: come ogni scopa Dyson che si rispetti, anche il modello in questione è realizzato con plastiche di ottima qualità, tutte con certificazione MIL-STB-461GP, resistenti quindi a sollecitazioni di ogni tipo.

Per la manutenzione, occhio a come trattate il serbatoio dello sporco. Purtroppo è strettamente connesso al motore, e di conseguenza non potrete lavarlo, né tanto meno rimuovere le particelle più grandi della parte esterna. Anche la spazzola principale non è banale da pulire: dovrete mettere mano al cacciavite per smontare il tutto e rimuovere il rullo. Così facendo scoprirete che il rullo rimane sempre pulito e che non c'era bisogno di smontare la spazzola, ma sono dettagli irrilevanti.

Prezzo e acquisto

Il prezzo non vi piacerà. Come da tradizione Dyson, per avere tanto si deve pagare una cifra abbastanza elevata, anche perché in questo caso si garantisce non solo la qualità del prodotto, ma anche la capillarità dei centri assistenza e tutto il supporto online che trovate. Si parla di ben 35,30€ al momento della stesura di questo articolo.

Per chi volesse spendere meno c'è il Bosch Unlimited Klein Theo 6812 a 29€, mentre Folletto si distingue sempre per i suoi prezzi più alti della concorrenza.

Recensione Dyson Casdon - Altre foto dal vivo

Giudizio Finale Dyson Cadson Se siete arrivati a questo punto leggendo tutto avrete oramai capito dove la recensione voleva andare a parare. Quindi, buon 1° aprile! Detto questo, se i vostri figli ogni volta che passate la scopa elettrica vorrebbero farvi compagnia, la replica dell'aspirapolvere Dyson realizzata da Cadson può essere la giusta soluzione per loro. E non si tratta di insegnargli a pulire casa, si chiama "gioco di ruolo", e non c'è assolutamente niente di male! Voto finale Dyson Cadson Pro Elegante

