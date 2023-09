Recensione Dyson Zone: le ridicole, futuristiche cuffie con purificatorie d'aria che nessuno comprerà

Da giovane, nel mio periodo punk, giravo con una cresta in testa, a volte colorata, e un aspetto discutibile. Anche oggi, che sono un adulto rispettabile con un lavoro, non mi curo troppo del mio look e mi interessa poco di come mi guarda la gente. Nonostante queste ottime premesse, girare con le cuffie Dyson Zone col visore addosso è stato francamente imbarazzante. C'è di buono che Dyson ha spinto talmente tanto su questo prodotto che diverse persone incontrate conoscevano già questo strano ibrido: cuffie con cancellazione del rumore e purificatore d'aria integrato, grazie a una visiera (removibile) che vi farà sembrare un cattivo di Batman. Nonostante l'imbarazzo, ho usato le Dyson Zone per un po' di settimane e ora posso dirvi cosa penso: funzionano veramente molto bene, ma nessuno dovrebbe comprarle, perché non sono state fatte per essere vendute davvero. PRO Buona qualità audio

Unboxing

Il contenuto della confezione è veramente ricco, specialmente nella versione Absolute che abbiamo provato noi (quella blu e ramata): in particolare, all'interno della scatola, si trova: Cuffie

Visiera

Due coppie di filtri

Custodia morbida per la visiera

Custodia morbida per le cuffie

Cavo di ricarica USB-C

Cavo USB-C/jack audio

Adattatore per l'uso in aereo

Spazzola per la pulizia della visiera

Custodia rigida da viaggio con tracolla Tutti gli accessori (custodie, cavi e adattatori) sono veramente di ottima fattura, in particolare la custodia in tessuto delle cuffie è rivestita in un velluto così morbido che merita una menzione d'onore. Veramente difficile poter chiedere di più, ma con il prezzo che hanno, non ci saremmo aspettati niente di meno.

Qualità costruttiva, design ed ergonomia

La qualità costruttiva delle Dyson Zone è altissima: sono un prodotto veramente curatissimo, con archetti e anima in metallo, cuscinetti morbidissimi e un'eccellente progettazione. Per darvi un'idea, dato che i padiglioni, oltre ai driver da 40 mm e tutti i chip, ospitano i filtri per l'aria (e il relativo sistema di aspirazione e filtraggio), la batteria è stata piazzata lungo gli archetti, in due sezioni laterali che sembrano cuscinetti ma non lo sono.

Il problema principale delle cuffie (senza includere la visiera, sulla quale torniamo a breve) è il peso: le Dyson Zone pesano 635 grammi. È tantissimo, e si sente tutto: pensate che le AirPods Max, che sono state criticate molto per il peso eccessivo, pesano 384 g, mentre le Sony WH-1000XM5 pesano 250 g. E se ancora è sopportabile mentre si sta seduti al PC (ma dopo un po' accuserete l'eccessiva pressione dell'archetto, nonostante l'ottima imbottitura), il peso diventa ancora più fastidioso camminando. Al contrario, la visiera è leggerissima e un po' plasticosa, e il sistema per regolare la lunghezza dei braccetti non mi ha fatto una grande impressione (pur avendo resistito bene). La sezione frontale, dal colore ramato, trattiene molto le impronte, ma gli dà quello stile un po' steampunk che in fondo mi piace. La visiera si aggancia magneticamente alle cuffie e si può abbassare per parlare, lasciandola attaccata solo dalle calamite in basso.

Nonostante la visiera non sfiguri rispetto la solidità delle cuffie, in generale la qualità dei materiali è altissima su tutto il pacchetto: ad esempio, il case per il trasporto è solidissimo. Ovviamente, è anche molto grande, per ospitare sia cuffie che visiera (smontata): il risultato è che potrebbe non entrare dentro uno zainetto in cui trasportate anche altro, e che per viaggiare con le Dyson Zone dovrete rassegnarvi all'idea di avere questa tracolla a parte.

Dyson Zone come cuffie

Dimentichiamoci un attimo della purificazione d'aria, lasciamo il visore nella sua custodia e parliamo delle Dyson Zone come se fossero delle normali cuffie con ANC. Al netto del peso, sono ottime cuffie! Non sono cuffie professionali o da audiofili e il prezzo di quasi-mille-euro è ovviamente eccessivo, ma le performance sono comunque ottime: la qualità audio è elevata e, soprattutto, ANC e modalità Trasparenza sono eccezionali.

Il suono è ricco è pieno di dettagli, con una buona dinamica, bassi profondi che si fanno sentire senza essere eccessivi e alti molto limpidi. Non sono le migliori cuffie in assoluto che abbia mai ascoltato, ma sono di grandissima qualità: le posizionerei giusto un gradino sotto al modello che considero lo stato dell'arte delle cuffie Bluetooth con ANC, ossia le Sony WH-1000XM5. La cancellazione del rumore è davvero ottima, una delle migliori mai provate. Parte del merito va certamente all'isolamento passivo garantito dalla generosa imbottitura dei padiglioni, ma l'ANC sviluppato da Dyson è eccellente, un risultato tutt'altro che banale considerando che è la prima volta che l'azienda si avventura in prodotti audio. Ottima anche la modalità Trasparenza, una delle più naturali che mi sia capitato di provare in questi anni. Dall'applicazione MyDyson è perfino possibile vedere dei grafici che mostrano, in tempo reale, il livello del suono esterno e il livello del segnale sonoro all'interno delle cuffie, con l'indicazione in decibel. E funziona davvero: abbassando il volume delle cuffie, quando si inizia a sentire il rumore da fuori, l'indicatore del suono esterno supera quello del suono interno.

È una chicca, pressoché inutile, ma dimostra il sorprendente livello di attenzione al comparto audio che Dyson ha posto su queste cuffie. Il livello di qualità raggiunto, in termini di suono, ANC, Trasparenza ed esperienza utente complessiva, è davvero incredibile per essere un primo prodotto. Comodissimi i controlli, affidati quasi interamente a un joystick multifunzione (che ricorda quello di Marshall e Teufel), che permette di fare Play/Pausa (clic), lanciare l'assistente vocale (clic prolungato), cambiare traccia (destra/sinistra), alzare e abbassare il volume (su/giu) e perfino fare scrubbing audio (ossia scorrere rapidamente all'interno di una traccia, tenendo premuta la levetta verso destra o sinistra). Per passare da ANC a modalità Trasparenza, invece, basta dare due rapidi colpetti sul padiglione destro (un plauso al feedback sonoro che indica l'accensione e lo spegnimento dell'ANC, fantastico). Ottimi anche i microfoni beamforming, che garantiscono un'ottima qualità audio in chiamata, e autonomia davvero invidiabile: fino a 50 ore con ANC attivo.

Dyson Zone come purificatore d'aria

Attacchiamo la visiera e vediamo quindi come si comportano le Dyson Zone come purificatore d'aria, tenendo a mente un aspetto fondamentale: le Dyson Zone non sono un dispositivo medico, non servono a proteggersi da infezioni da Covid o altro. Non aderiscono al naso e al mento, non "sigillano" le vie aeree come una mascherina: per proteggervi dalle infezioni, una mascherina FPP2 da 1€ farà meglio.

Sono state pensate per la vita di città, per proteggersi dall'inquinamento e dallo smog, oltre che dagli allergeni come il polline. Per tutti i tecnicismi sul sistema di filtraggio vi rimando alla pagina di Dyson, ma dall'esperienza empirica possono dirvi che i filtri funzionano. L'aria emessa dalla visiera, che si posiziona davanti a naso e bocca, è evidentemente pulita. Basta stare nella stessa stanza mentre qualcuno fuma per accorgersene, oppure provare a stare in una strada trafficata con o senza visiera: la differenza è lampante. Nulla da dire, quindi, sull'effettiva efficienza del filtraggio dell'aria, che per altro è un piccolo capolavoro di ingegnerizzazione: l'aria viene aspirata dalle pompe contenute nei padiglioni, ripulita tramite gli appositi filtri (sostituibili) e poi inviata nella visiera, dove l'aria pulita viene emessa tramite l'apertura che si trova all'altezza di naso e bocca.

Nell'assurdità complessiva del prodotto, molto comodo che quando si abbassa temporaneamente la visiera, si attivi automaticamente la modalità trasparenza e la musica vada in pausa, in modo da poter interagire con i pochi esseri umani che non vi hanno scambiato per il protagonista di un cartone animato giapponese degli anni 80. Battute a parte, al netto della difficoltà di girare in città senza sentirsi un alieno, il problema principale del sistema di filtraggio aria è che ammazza completamente l'autonomia, portandola da 50 ore circa a poco più di due ore.

Prezzo

Insomma, Dyson ha tirato fuori un prodotto che, pur essendo estremamente eccentrico (e davvero troppo pesante), funziona molto bene, sia come cuffia che come purificatore d'aria portatile. Il vero problema, oltre all'aspetto estetico, è il prezzo, davvero altissimo: parliamo di ben 959€ per la versione Absolute che abbiamo testato noi, e 899€ per la variante più "economica", senza custodia da viaggio e adattatore per l'aereo. In entrambi i casi un costo davvero eccessivo, che mi fa pensare che questo prodotto non sia stato sviluppato puntando granché alle vendite. Per queste cuffie, Dyson ha impiegato un importante sforzo produttivo (ricerca e sviluppo, ingegnerizzazione, un'intera divisione audio messa su da zero), che non verrà mai ripagato dalle vendite. Perché lo hanno fatto allora? Potrebbe essere stata una mossa di branding (queste cuffie hanno fatto parlare di Dyson un bel po'), o forse un primo passo reale nel settore audio? Se così fosse, considerando la qualità di questo primo modello, aspetto con curiosità le prossime cuffie di Dyson, magari più leggere e senza visiera, grazie.